Der Kampf um den Fußball-Thron: Pro Evolution Soccer 2018 im Test

Spielerisch hält sich der Vorwärtsmarsch der letzten Jahre doch etwas in Grenzen. Mit dem automatischen Abschirmen, hat man mehr Realismus ins Spiel gebracht, was obendrein noch gut aussieht und eine sinnvolle Ergänzung ist, dennoch fände ich manuelles Abschirmen spielerisch passender, als eine automatische Abschirmung. Auch das Spieltempo wurde nochmals gedrosselt. Im letzten Jahr kritisierte ich nach meinem Gamescom Besuch, dass man keine gute Dynamik zwischen dem guten langsamen Spielaufbau von hinten heraus, und schnellen Ausbrüchen in der Offensive schaffen konnte. Hier muss ich jedoch anerkennen, dass das nun besser funktioniert, warum auch immer, aber die Dynamik ist im neuen Teil spürbar besser gelungen. Das mag möglicherweise am optimierten Spieltempo liegen, aber sicher auch an den deutlich runder gewordenen Animationen. Die sind nicht unbedingt ganz „neu“, sondern einfach flüssiger und besser in den Spielfluss integriert. Dazu gehört auch dass Ballannahmen, etwa mit Knie oder Brust, deutlich genauer und realistischer ablaufen. Auch Kollisionsabfragen sind präziser geworden und bieten keine Slapstick Shows mehr.

Die Ballphysik ist ja typischerweise wieder auf Champions-League Nievau. Hier hat sich zwar nichts verändert, aber das muss es auch gar nicht, denn diese ist nach wie vor vorbildlich. Auch die taktischen Möglichkeiten im Team-Management sind gewohnt umfangreich und laden zum Experimentieren ein. In anderen Bereichen ist die Stagnation jedoch deutlicher spürbar. Denn PES 2018 steuert sich in vielerlei Hinsicht exakt gleich, wie im Jahr davor. Die gleichen Schüsse, Pässe und Flanken und dazu gibt es immer noch keine verschiedenen Tempostufen. Entweder man spaziert gemütlich, oder man sprintet. Da müssen die Entwickler mehr Variation einbringen. Zwar wurde das Tempo beim Anlaufen in der Verteidigung angepasst, aber immer noch gibt es, bis auf das Grätschen, kein manuelles und aktives Eingreifen im Zweikampf, dadurch wirkt das Verteidigen nach wie vor etwas unausgereift und nicht immer wird so agiert, wie man es eigentlich gewollt hätte. Aber das sind eben auch Probleme, die man schon länger mit sich herum schleppt, daher fällt der Unterschied zu PES 2017 trotz einiger wirklich cleverer Ansätze, nicht konsequent genug aus. Auch das leidige Thema Torhüter wurde bei Schüssen enorm verbessert, aber gerade bei hohen Bällen habe ich doch einige KI Aussetzer feststellen können. Ich rede nicht von Fehlern die menschlich sind, sondern schlichtweg Aussetzern. Aber auch die sind nicht neu in der Serie, somit kann man dem Gameplay attestieren, dass es gerade in Hinblick auf Dynamik spürbare Verbesserungen gibt, zu viele Baustellen aber nach wie vor offen sind. Die gewachsenen Optionen etwa bei den Standards sind ebenfalls positiv herauszustellen, aber auch das kann den Gesamteindruck über eine gedrosseltere Entwicklung als in den letzten Jahren nicht mildern.