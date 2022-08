Unbeschwertes Gaming – Warum sollten Gamer ein VPN nutzen?

In der heutigen Zeit wird viel über das Thema Virtual Private Network (VPN) berichtet, da ein VPN eine sichere und gleichzeitig private Anbindung an das Internet gewährleistet. Besonders in Krisenzeiten wird die Nutzung von VPN von einigen Staaten als kritisch angesehen und teilweise verboten, da eine Überwachung erschwert oder sogar unmöglich gemacht wird. Aber ein VPN kann auch in anderen Bereichen sehr sinnvoll und attraktiv sein und aus diesem Grund hat die Gaming-Szene die Nutzung von VPN für sich entdeckt, da ein wesentlich komfortableres Spielerlebnis angeboten wird.

Die Bandbreite

Ohne eine schnelle und stabile Internetverbindung kann kein richtiger Gaming-Spaß entstehen. Besonders Online-Spieler sind auf eine schnelle Leitung angewiesen, da es beim Spielen mit Freunden oft um Sekunden geht und eine nachlassende Internetgeschwindigkeit den Spielspaß und den Erfolg massiv gefährdet. Problematisch wird es, wenn der eigene Anbieter die Bandbreite einschränkt – dies kann bei zu vielen Downloads oder extremen Online-Gaming passieren.

Möchte man ein schnelles VPN nutzen, so sollte man Angebote von seriösen Anbietern studieren, welche einen Schutz vor Hackern und Datenspionen anbieten und gleichzeitig eine rasante Verbindung garantieren. Ein guter Anbieter wird für einen attraktiven Preis einen unbegrenzten und verschlüsselten Datenverkehr anbieten, der auf bis zu 10 Endgeräten genutzt werden kann. Nutzt man ein öffentliches Netzwerk, welches beispielsweise auf Flughäfen oder Hotel angeboten wird, so ist es möglich, das eigene VPN mit dem Server des Anbieters zu verbinden und somit auf einer verschlüsselten Leitung zu surfen. Mit einem VPN ist es möglich auf geografisch eingeschränkte Inhalte zurückzugreifen und somit ist es möglich regionale Beschränkungen zu überwinden und Angebote uneingeschränkt zu sichten. Auch Gamer brauchen manchmal eine Spielpause und relaxen bei einer Netflix-Serie – auch hier bietet ein VPN einen großen Vorteil, da ein Anbieter wie Bitdefender auch einen weltweiten Zugriff auf das amerikanische Netflix-Programm anbietet.

Aktuelles Gaming

Jeder anspruchsvolle Gamer kennt das Problem – das Datum der Veröffentlichung eines langersehnten Games kann in verschiedenen Ländern extrem unterschiedlich sein. Während man schon Erfolgsgeschichten von Spielern aus aller Welt sichten kann, ist es im eigenen Land noch unmöglich das Spiel aktiv zu testen. Auch hier kann eine VPN-Nutzung für einen Gamer einen entscheidenden Vorteil bedeuten, da man über den gewählten Anbieter einen Server auswählen kann, der sich mit einem Land verbindet, in welchem das Spiel schon online erhältlich ist. Mit VPN lassen sich also lange Wartezeiten verhindern und der Spielspaß kann zeitnah beginnen.

Keine Zensur

Bei manchen Spielen macht eine Zensur durchaus Sinn , aber oft ist eine Zensur gewisser Inhalte für den Gamer nicht nachvollziehbar und hemmt den Spielfluss. Möchte man die Gesetzeslage eines Landes umgehen, welches Spielinhalte zensiert hat, so ist es mit der Nutzung von VPN möglich , diese regionalen Sperren zu umgehen. Grundsätzlich muss man sich über das VPN nur auf einem Server anmelden, welcher ein Land bedient, in dem alle Inhalte frei zugänglich sind.

IP-Sperren

Spielt man Online-Spiele, so kann es passieren, dass ein Administrator eine Sperrung verhängt, weil man im Spiel angeblich getrickst hat. Ist die IP-Adresse gesperrt und man kann nicht mehr an den Game-Aktivitäten teilnehmen, so ist dies mehr als ärgerlich. Nutzt man ein VPN, so wird die IP-Adresse verschleiert und über die Nutzung eines anderen Servers kann ein Administrator nicht mehr die neuen Aktivitäten entdecken.