Access™-Controller für PlayStation 5 erscheint weltweit am 6. Dezember

Der Access™-Controller für PlayStation 5 wird am 6. Dezember 2023 weltweit verfügbar sein. Der Verkaufspreis beträgt 89,99 Euro (UVP). Ab dem 21. Juli um 10 Uhr Ortszeit können Spieler in den USA, im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Belgien, Luxemburg, in den Niederlanden, in Italien, Spanien, Österreich und Portugal den Access™-Controller direkt über PlayStation via direct.playstation.com sowie in anderen Ländern bei ausgewählten Händlern vorbestellen.

Das Controller-Kit wurde in Zusammenarbeit mit Barrierefreiheitsexperten entwickelt und bietet vielfältige Anpassungsmöglichkeiten, so dass sich Spieler verschiedene Layouts und Konfigurationen erstellen können, die am besten auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Barrierefreies Zubehör von Drittanbietern kann über vier 3,5-mm-Erweiterungsports angeschlossen werden.

Ausführliche Informationen zum Access™-Controller finden sich auf dem PlayStation.Blog und der offiziellen Website