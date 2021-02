Was macht die PS5 so besonders?

Eine neue Konsolengeneration ist normalerweise etwas, das man sehen kann. Sie wird in Pixeln und Polygonen gemessen. Als wir vom NES zum Super Nintendo wechselten, war es nicht schwer, den Unterschied zwischen 8- und 16-Bit-Super-Mario-Spielen zu erkennen. Genauso deutlich war es, als sich die Spiele weiterentwickelten, um 3D-Welten und später HD-Grafiken zu unterstützen. Ihre Augen sagten Ihnen, dass dies etwas Neues war. Es war offensichtlich. Bei der PS5 sind die Dinge nicht mehr so einfach. Was aber macht diese Konsole so besonders? Ein Blick hinter die Kulissen verrät mehr.

Bereits von außen imposant

Wenn es um das Design der Konsole selbst geht, ist das Offensichtlichste ihre Größe. Sie ist nicht nur groß, sie ist historisch groß, eine der größten Videospielkonsolen, die jemals gebaut wurden. Sie misst 390 mm in der Höhe, 260 mm in der Tiefe und 104 mm in der Breite. Es ist groß genug, dass es wahrscheinlich eine sorgfältige Planung erfordert, um es in Ihr bestehendes Entertainment-Setup zu integrieren.

Mit großer Power kommt große Spielverantwortung

So oder so, die PS5 ist eine einschüchternde Maschine und steht eindeutig für den gehobenen Geschmack. Und sie bietet richtig viel Power. So ist es nur logisch, dass man mit ihr mehr als „nur“ spielen will. Nein, dank der Vielseitigkeit der PS5 kann man auch im Netz surfen, das Home-Office auf Vordermann bringen und selbst andere virtuelle Unterhaltung wie einen Besuch bei Anbietern wie etwa blitzino.de planen – die neueste Generation an Spielkonsolen ist fraglos mehr als nur zum daddeln gemacht.

Es ist aber nicht nur die Größe. Während viele Geräte heute so konzipiert sind, dass sie sich nahtlos in unser Zuhause einfügen, geht die PS5 in die entgegengesetzte Richtung. Sie ist nicht schüchtern. Sony möchte nicht, dass Sie dieses Gerät in einem Unterhaltungsschrank verstecken, wo es niemand sehen kann. Die PS5 hat das, was man für einen roboterhaften Muschel-Look halten kann, mit zwei riesigen weißen Panels, die ein glänzendes schwarzes Inneres umgeben. Die Konsole gibt es in zwei Varianten mit leicht unterschiedlichem Design: Das Basismodell für 499,99€ hat ein Laufwerk, das auf der rechten Seite herausragt und ihr einen asymmetrischen Look verleiht, während die digitale Edition für 399,99€ kein Laufwerk hat und daher gleichmäßiger aussieht.

Auch die Hardware weiß zu überzeugen

Eines der überraschendsten Dinge an der PS5-Hardware ist, wie leise sie ist. Auch nach langem Spielen stört der Sound nicht, auch gibt sie auch nicht viel Wärme ab.

Das ist ein großer Unterschied zur PS4, die sich jedes Mal wie ein Düsentriebwerk anhört, wenn man in eine Partie FIFA und Co zockt. Natürlich ist die PS5 praktisch brandneu, und es ist durchaus möglich, dass sie mit der Zeit lauter wird. Was die Anschlüsse angeht, so verfügt die PS5 über drei USB-A-Anschlüsse (zwei auf der Rückseite, einer vorne), einen USB-C-Anschluss auf der Vorderseite, einen Ethernet-Anschluss und einen HDMI-2.1-Anschluss auf der Rückseite.

So wild es aber aussieht, das Interessanteste an der PS5-Hardware ist nicht die Konsole selbst; es ist der neue DualSense-Controller. Es ist die erste große Überarbeitung des PlayStation-Controllers seit der Einführung der Twin-Sticks durch Sony, und es ist eine täuschend subtile Veränderung.