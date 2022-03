Final Fantasy XVI: Warum verspätet sich das Game?

Mittlerweile sind über fünf Jahre vergangen, seitdem der letzte Teil der Final Fantasy-Reihe auf dem Markt erschienen ist – abgesehen von einer Neuauflage der Teile FFX und FFX2 in 2019. Fans der Videospiel-Serie warten seither sehnsüchtig auf die nächste Gelegenheit, um in die fantasievollen Welten einer weiteren Square Enix Produktion einzutauchen. 2020 kamen dann endlich die guten Nachrichten des Publishers. Dabei wurde nicht nur bekanntgegeben, dass bereits an Final Fantasy XVI gearbeitet wird, sondern auch, dass das Spiel 2021 erscheinen soll. Mit dem geplanten Release sollte ein Anreiz zum Kauf der Next-Gen-Konsolen geschaffen werden, die zu Weihnachten 2020 erhältlich gemacht wurden. Allerdings blieb ein konkretes Veröffentlichungsdatum aus und gegen Jahresende wurde klar, dass sich die Produktion verspäten würde. Nun werden Fans von Final Fantasy unruhig. Was ist da los bei Square Enix?

Final Fantasy XVI verschoben

Lange gab es von Seiten des Entwicklers keine Nachrichten zum Stand um Final Fantasy XVI. Ende 2021 wurde bekanntgegeben, dass sich die Produktion verzögert, außerdem würde auch erst einmal kein neuer Content zum Spiel erscheinen. Fans hatten auf einen Gameplay-Trailer gehofft, der zumindest bessere Einblicke in die angekündigte Fortsetzung bieten könnte. Damit hat Square Enix auf voller Linie enttäuscht. Auch bei der Frage zu einem neuen Release-Termin hielt man sich eher bedeckt. Eine Prognose lautete allerdings, dass das Game etwa ein halbes Jahr später erscheinen würde. Dabei wurde das Frühjahr 2022 ins Auge gefasst. Nun sind wir im März angekommen, Neuigkeiten scheinen jedoch auszubleiben. Aber was genau ist das Problem? Produzent Naoki Yoshida gab in einer Mitteilung bekannt, dass die Zusammenarbeit im Team durch verschiedene Faktoren erschwert wurde. Ein wichtiger Grund lag vor allem darin, dass viele Entwickler im letzten Jahr aus dem Homeoffice gearbeitet haben und es dadurch immer wieder zu Kommunikationsschwierigkeiten gekommen sei. Damit ist das Team nicht alleine, denn viele große AAA-Titel mussten in den letzten Jahren ihre Erscheinungstermine verschieben. Der Entwickler arbeite laut Aussagen von Yoshida noch an einigen Schlüsselelementen. Besonders das Kampfsystem wird dabei erneut überarbeitet und soll ein noch besseres Gameplay ermöglichen. Außerdem soll es auch grafisch noch zu deutlichen Verbesserungen kommen. Dies ist mitunter auch der Grund, weshalb es noch keinen neuen Gameplay-Trailer zu Final Fantasy XVI gibt, denn dieser sollte natürlich die bestmögliche Variante des Spiels zeigen.

Ein Hit nach dem anderen

Final Fantasy ist eine der erfolgreichsten Videospielreihen aller Zeiten. Seit der Ersterscheinung 1987 sind insgesamt 16 Spiele veröffentlicht worden – FF XVI wird damit der siebzehnte Teil der Reihe trotz der römischen Ziffer 16. Grund dafür ist das 2013 erschienene MMORPG Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, das etwas aus der Reihe sticht und keine eigene Nummerierung erhalten hat. Die Spiele werden für ihre außergewöhnlichen Geschichten, mitreißenden Schicksale, atemberaubenden Grafiken und vielseitigen Gameplays hoch gelobt. Allerdings gibt es auch Kritik an dem Erzählstil von einigen Teilen. Besonders das Ende von Final Fantasy VII sorgte für Diskussionen unter den Fans, wie es zuletzt auch bei eigentlichen Top-Titeln wie der Mass Effect-Reihe und Halo 5 geschah. Im Falle von Final Fantasy VII, bot das Spielende kein richtiges Finale und das Schicksal der Charaktere blieb den mitfiebernden Gamern nach unzähligen Stunden schlussendlich verborgen. Zum einen machen genau solche Elemente die Magie von Final Fantasy aus, zum anderen sorgen kryptische Botschaften und offene Enden bei Gamern immer wieder für Frustration. Auch bei Final Fantasy XVI dürfen sich Spieler viel erwarten. Wir wissen bereits, dass das Kampfsystem dem Stil des letzten Titels treu bleiben und deshalb nicht mehr auf die klassischen Runden setzen wird, für die die Spielreihe lange bekannt war. Wer nicht so viel Action mag, kann außerdem einen Modus wählen, der sich stärker auf die Story fokussiert. Inhaltlich siedelt sich das Spiel diesmal noch stärker im Fantasy-Genre an, während Sci-Fi-Elemente verringert werden. Das Geschehen spielt in einer Welt namens Valisthea, dessen Lebensquelle die Kristalle im Berg Mothercrystals liegt. Sechs verschiedene Fraktionen beherrschen die Welt und natürlich kommt es dabei zu gefährlichen Auseinandersetzungen – gruselige Fantasy-Monster inklusive!

Das Warten nimmt leider noch kein Ende. Obwohl Square Enix den Titel bereits auf das Frühjahr 2022 verschoben hat, gibt es im März immer noch keine Nachrichten von dem Publisher. Somit könnte sich der Release also noch in den Sommer verschieben. Was wir allerdings schon erahnen können: Das Warten wird sich lohnen, denn schon der erste „Awakening Trailer“ hatte es in sich!