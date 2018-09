Psychologische Tricks bei Online Slots

Immer wieder wird davon gesprochen, dass psychologische Tricks in Casinos angewendet werden, damit die Freude an Spielautomaten verstärkt wird und die Besucher dazu gebracht werden, viel Zeit und Geld zu investieren. Oftmals überraschen diese Taktiken sehr, da diese meist einfach gehalten sind und oftmals gar nicht bemerkt werden. Dennoch bieten sie dem Online Casino und den dazugehörigen Online Slots die Möglichkeit, eine bessere Kontrolle durchzuführen oder eine neue Möglichkeit der Ablenkung zu schaffen. Ein Grund mehr, sich diese Tricks genauer anzusehen. Wer weiß, vielleicht ist der ein oder andere Spieler schon einmal darauf hereingefallen!

Akustische Signale und hervorragende Grafiken

Nicht nur das Online Casino selbst arbeitet mit akustischen Signalen, sondern auch die Online Slots, wie beispielsweise Book of Ra, sind so aufgebaut, dass sie mit interessanter Musik gestaltet werden. Meist wird passend zum Thema die Hintergrundmusik ausgewählt. Ebenso können aufwendige Grafiken, die meisten in 3D, ausgestattet mit zusätzlichen Animationen oder vielem mehr, überzeugen. Sie reizen den Spieler, das Online-Spiel zu testen und so länger im Casino bzw. beim Spielautomaten zu verweilen. Das wiederum bedeutet für das Casino, dass mehr Echtgeld gezockt wird, wobei die Gewinnchancen für den Spieler meist relativ gering aussehen. Sobald es dann doch zu einem Gewinn kommt, erklingen Signale und Sirenen, die wiederum ein Glücksgefühl auslösen können, was dem Spieler ermutigt, erneut das Geld zu setzen und wiederum sein Glück zu versuchen.

Zeit ist nebensächlich geworden

Wer sich noch an die Zeit erinnern kann, indem man oftmals in der landbasierten Spielhalle warten musste, bis sein Lieblingsspielautomat frei wurde, weiß, dass seit dem Zeitalter des Online Casinos, dies vorbei ist. Fenster und Uhren gibt es bei einem Online-Casino nicht, sodass der Gast schnell vergisst, wie viel Zeit er im Online Casino verbringt. Auch bei den Spielautomaten wird weder eine Uhrzeit angegeben, noch ist dieses besetzt. Egal, wie viele Spieler gleichzeitig im Online Casino verweilen, jeder Spielautomat kann immer und jederzeit genutzt werden. Sofern das Casino über eine App verfügt oder eine mobile Version anbietet, kann sogar unterwegs noch mehr Geld investiert werden, um neue Spielautomaten auszuprobieren. Aus diesem Grund haben viele Casinos ihre Webseiten so aufgebaut, dass sie von allen Endgeräten aus genutzt werden können.

Netter Kundenservice bei offenen Fragen

Im realen Casino gab es oftmals Freigetränke und kleine Snacks, so dass man keinen Grund hatte, vorzeitig das Casino zu verlassen. Leider wird dies im Online-Casino nicht angeboten, dennoch haben die Onlinecasino ihren Service so ausgebaut, dass ein Live Chat bei Fragen zur Verfügung steht und der Support gut erreichbar ist. Ebenso gibt es sogenannte Live Casinos, in denen man mit freundlichen Croupiers rund um die Uhr zocken oder sich per Chat mit anderen Spielern austauschen kann. Ebenso gibt es sofort Hilfe bei den Spielautomaten oder es findet sich eine detaillierte Anleitung neben dem Game, sodass der Spieler wiederum Zeit investiert, die Regeln zu studieren, um dann natürlich sein Glück zu versuchen.

Großes Angebot

Nicht nur das Anstehen in Spielhallen bei den beliebtesten Spielautomaten fallen bei einem Online-Casino weg, sondern auch das Angebot ist deutlich größer, wie man es bisher vor Ort kannte. Nicht nur ein Hersteller, sondern oftmals mehrere hunderte bieten hier ihre bekanntesten Spielautomaten an, die alle in einem Online-Casino zur Verfügung stehen. Somit muss weder das Haus noch das Casino verlassen werden, um unterschiedliche Automaten spielen zu können. Auch die Möglichkeit, vorab kostenlos ein oder mehrere Runden bei einem Spielautomaten zu zocken, gab es früher nicht und wird nur im Online Casino angeboten. Hinzu kommen oftmals Bonusaktionen vom Casino selbst, das entweder mit einem Willkommensbonus oder Extras für Stammkunden dafür sorgt, länger im Casino zu verweilen und Spielautomaten zu zocken.