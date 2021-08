Die ungewöhnlichsten Slot-Spiele, die Sie in einem Casino finden können

Jeder, der mindestens einmal an einem Spielautomaten gespielt hat, ob in einem Casino oder online, ob in einem Casino mit Willkommensbonus oder in einem Casino mit Bonus ohne Einzahlung, von denen hier einige aufgelistet sind, weiß, dass Slots eine unerschöpfliche Quelle der Unterhaltung sind, die unglaubliche Möglichkeiten bietet. Wenn dann noch seltsame Design-Entscheidungen, Themen, einzigartige Features und die verrücktesten Slot-Namen dazukommen, erhält man die ungewöhnlichsten Slot-Spiele, ohne die diese Branche nicht vollständig wäre.

Wenn Sie also auf der Suche nach einzigartigen, aber auch merkwürdigen Slots sind, haben wir eine Liste von Favoriten in dieser Hinsicht zusammengestellt, die Sie sicherlich genießen werden. Sind Sie bereit zu erfahren, welche Slot-Spiele die ungewöhnlichsten sind und was sie auszeichnet? Hier kommt es. Die Slots, die wir Ihnen vorstellen werden, gehören definitiv zur Gruppe der ungewöhnlichsten Slotspiele, die Sie von den Füßen hauen werden. Diese Slots sind nicht nur ungewöhnlich, sondern auch ungeheuer „ansteckend“.

Motorhead (NetEnt)

Dieser Spielautomat mit fünf Walzen und 76 Gewinnlinien ist von der legendären englischen Rockband Motorhead inspiriert und gilt als eines der einzigartigsten Online-Spiele.

Der Motorhead-Slot bietet den Spielern ein etwas anderes Erlebnis als üblich. Das Spiel ist schnell und spannend, und die Bonusrunden sind auf die Spieler zugeschnitten. Dieser Slot hat viele Symbole, und einige von ihnen sind Klee, Hufeisen, goldener Stern, Pik-Ass, rote Sieben, Kirschen… Interessant ist auch, dass die Spieler beim Drehen den „Rock-Modus“ wählen können, bei dem die größten Hits der Band spielen.

Wenn Sie also in Ihrer Seele ein Rocker sind, ist dies definitiv der richtige Slot für Sie. Mit 76 Gewinnlinien haben Sie die Möglichkeit, die Walzen mit einem minimalen Einsatz zu drehen und häufige Gewinne zu genießen.

Fish Party (Microgaming)

Fish Party ist ein Spielautomat mit fünf Walzen in drei Reihen und mit 243 Gewinnmöglichkeiten. Es ist ein großartiges Beispiel für einen unterhaltsamen Microgaming-Spielautomaten mit einem schönen Design, toller Musikuntermalung und Bonusfunktionen.

Wir würden sagen, dass der Slot ein bisschen albern und lustig ist, vor allem weil jeder Fisch auf den Walzen eine einzigartige Persönlichkeit zeigt. Verschiedene Fische, Seesterne und Muscheln können den Spielern große Siege bescheren. Wenn diese Symbole mit einer Schatztruhe, einem Joker und speziellen Symbolen kombiniert werden, kann kein Spieler diesem Slot widerstehen.

Der Slot Fish Party bietet regelmäßige Auszahlungen und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Slot-Liebhabern genossen werden.

Cyrus der Virus (Yggdrasil)

Das Thema dieses Slots ist eines der seltsamsten, die uns je begegnet sind. Stellen Sie sich das vor, der Fokus liegt auf dem Virus. Wir glauben, dass Sie aufgrund der aktuellen Pandemie genug von allem haben, was auch nur im Entferntesten mit dem Virus zu tun hat, aber wenn Sie nicht so „angewidert“ sind und sich entspannen wollen, können Sie an diesem Video-Slot mit fünf Walzen und 5 Gewinnlinien die Walzen drehen.

Wie eingangs erwähnt, dreht sich das Thema des Spiels um verschiedene Arten von viralen Zellen, die sich in Gewinnkombinationen aneinanderreihen. Es ist ein Spiel mit mittlerer Volatilität und kann Ihnen eine Auszahlung bringen, die 2.000x höher ist als Ihr Einsatz. Was diesen Slot zu einem der ungewöhnlichsten Spielautomaten macht, ist zweifelsohne das Thema. Darüber hinaus hat dieses Gerät ein einzigartiges Design, süchtig machende elektronische Musik im Hintergrund und erstaunliche Grafiken, die seinen Ruf besiegeln.

Frog Grog (Thunderkick)

Der Slot Frog Grog enthält zwar keine betrunkenen Frösche, aber das Spiel ist trotzdem bizarr genug, um auf der Liste der ungewöhnlichsten Slot-Spiele zu stehen. Betreten Sie das mystische Zaubertrank-Labor und begeben Sie sich auf ein magisches Slot-Erlebnis, das Ihnen von Fröschen gebracht wird, die… quacken.

Die Grafik dieses Spiels ist ebenfalls außergewöhnlich. Es ist in einer Umgebung angesiedelt, die dem Labor einer Hexe oder eines Zauberers ähnelt, voll mit Kerzen, magischen Büchern, Zaubertrank, Schlüsseln, Vogelkäfigen und verschiedenen anderen Accessoires, die auf den umliegenden Regalen verstreut sind.

Das Frog Grog-Slot-Spiel kann sowohl auf einem Smartphone als auch auf einem Computer gespielt werden und enthält sogar eine spezielle Funktion, die Ihre Gewinnchancen erhöht. Obwohl es ein wenig anders und verrückter ist als alltägliche Slots, ist dieses Spiel eine gute Wahl für alle leidenschaftlichen Spieler.

Machine Gun Unicorn (Genesis Gaming)

Stellen Sie sich vor, dass das Land von einem kleinen Pony plötzlich von Zombies angegriffen wird. Sie haben Äxte und Hacken genommen und beginnen, jeden anzugreifen. Wer kann helfen? Natürlich wird ein magisches Einhorn mit einem Maschinengewehr anstelle eines Horns zur Rettung kommen, um eine Zombie-Apokalypse zu verhindern.

Mit fünf Walzen und 10 Gewinnlinien ist der Machine Gun Unicorn-Slot eine ungewöhnliche, aber großartige Mischung aus einem albernen Thema und einem Spiel, das reich an Bonusrunden ist. In diesem Fall ist das Einhorn auch ein Wild-Symbol, das alle schlecht bezahlten Symbole aufhebt und schöne Gewinne beschert. Obwohl Einhörner und Zombies scheinbar unvereinbar sind, hat sich Genesis Gaming die Mühe gemacht, Ihnen ein einzigartiges Slot-Erlebnis mit einer Mischung aus genau diesen beiden fantastischen Kreaturen zu bieten.

Pablo Picasslot (Leander Spiele)

Es gibt eine erstaunliche Anzahl von Slotspielen zum Thema Kunst und Literatur, aber Pablo Picasslot ist definitiv das ungewöhnlichste von allen. Mit Hilfe des flatterhaften Malers Pablo Picaslot haben die Spieler die Möglichkeit, Walzen zu drehen, um zu versuchen, ihr Meisterwerk zu malen.

Gemalte Jokersymbole erscheinen als Rahmen um bestimmte Quadrate und verwandeln diese in lustige Schnurrbartversionen berühmter Maler. Zu den Bonusfunktionen gehören „Freispiele“ und „Masterpieces“, bei denen ausgewählte Bilder die Schlüssel zum Öffnen einer Schatztruhe voller Geld offenbaren.

Scarface (NetEnt)

Al Pacino ist ein unübertroffener Schauspieler, was sich auch in diesem Fall gezeigt hat. Obwohl es viele Slot-Spiele zum Thema der Kultfilme gibt, sticht der Scarface-Slot besonders durch seinen düsteren Stil und die wutgeladenen Dialoge hervor. Genau wie der Film von Pacino.

Was ist das Interessanteste an diesem Slot? Das Bonusspiel „Say Hello to My Little Friend“, in dem die Spieler die Aufgabe haben, Tony Montana durch eine zufällige Auswahl von Waffen zu schützen. In diesem Video-Slot sehen Sie auch einige Szenen aus dem Film, reiche Animationen und alle berühmten Charaktere, die jedem Spieler ein Top-Slot-Spiel bieten werden.

