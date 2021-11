Effizienzsteigerung im Gaming mit der Kanban Methode

Was ist Kanban?

Kanban entstand in den 1940er Jahren in Japan und bedeutet übersetzt „Schild“ oder „Signalkarte“.Es wurde ursprünglich für den Bereich Fertigung von Toyota entwickelt, wird aber inzwischen in verschiedenen Branchen genutzt. Es handelt sich dabei um ein Tool um den Workflow und die verschiedenen Prozesse in Unternehmen oder auch privat für sich besser zu planen und durchzuführen. Im Gaming kann es genutzt werden, um Teams zu koordinieren. Es kann aber auch für Games genutzt werden, die man allein spielt, um seine eigene Aufgabenverteilung effizienter zu gestalten.

Entstehung der Kanban-Methode

Vor der Kanban Methode wurde die Fertigung von Toyota nach einem sogenannten Pushsystem organisiert. Dabei wird der Materialverbrauch der einzelnen Zwischenproduktionsstationen detailliert vorausgeplant, was das System sehr unflexibel und träge macht. Bei jedem Zwischenfall können sowohl unerwartete Lagerungen von Materialien in einer Zwischenstation als auch Materialengpässe in einer anderen Zwischenstation entstehen. Kanban basiert auf einem Pullsystem, bei dem sich der Materialverbrauch nach der Nachfrage der folgenden Zwischenstation richtet, womit Lagerungen und Engpässe vermieden werden. Es wird nur das nachgefragt, was wirklich gebraucht wird. Das System später wurde für die Software-Industrie angepasst. Hierbei geht es statt um den Materialverbrauch um die Verteilung von Aufgaben. Aufgaben werden erst dann erledigt, wenn die dafür notwendigen vorangegangenen Aufgaben erledigt sind. Die Methode kann sowohl bei großen Unternehmen als auch kleinen Start-Ups oder sogar von Privatpersonen genutzt werden. Alle Tätigkeiten, in denen man verschiedene Aufgaben durchführt, die teilweise aufeinander aufbauen, können mit Hilfe von Kanban organisiert werden. Auch Gaming gehört dazu.

Implementierung von Kanban in Gaming

Visualisierung des Workflows/ der Aufgabenverteilung

Zu Anfang ist es wichtig, dass alle Aufgaben im Game allen Spielern des Teams klar sind. Diese kann man auf einem sogenannten Kanban-Board visualisieren. Wenn man alle Aufgaben visualisiert und sortiert hat, kann man mit Kanban beginnen.

Limitierung der laufenden Arbeit

Damit nicht zu viele Aufgaben gleichzeitig erledigt werden, muss man die laufenden Aufgaben, welche gleichzeitig erledigt werden, limitieren. Jede Aufgabe hat dazu ein sogenanntes Aufgabenlimit. Erst wenn eine Aufgabe erledigt ist, wird die nächste angefangen. Die Limitierungen können auf dem Kanban-Board visualisiert werden.

Etablierung eines reibungslosen Workflows

Mit Hilfe der ersten beiden Schritte erschafft man eine sehr effiziente Aufgabenverteilung im Game und kann damit effizienter und schneller spielen.

Bestimmung von Richtlinien und Regeln

Für den Prozess sind Regeln und Richtlinien wichtig, wie z.B. die Aufgabenlimits oder die einzelnen Aufgaben im Spiel. Diese sollten auf dem Kanban-Board visuell festgehalten werden.

regelmäßiges Feedback

Der Prozess sollte durch regelmäßiges Feedback zwischen den Spielern oder Selbstreflexion abgerundet werden.

Stärkung der Zusammenarbeit

Ein zusätzlicher Vorteil von Kanban in Teams ist, dass die Zusammenarbeit gestärkt wird. Dies macht beim Gaming aber keinen großen Unterschied, da die Zusammenarbeit im Team sowieso größtenteils schon sehr gut funktioniert.

Die Kanban Prinzipien und die Anwendung dieser im Gaming

Es gibt insgesamt 4 Kanban Prinzipien. Diese sind:

Dort beginnen, wo man gerade ist: Man muss für die Nutzung von Kanban keine großen Veränderungen bei der Organisation seiner Aufgaben durchführen. Es ist nur wichtig, dass man die Philosophie dahinter verstanden hat.

bereits existierende Prozesse und Zuständigkeiten berücksichtigen: Dieses Prinzip geht mit dem ersten Prinzip einher. Die Aufgaben und der Prozess kann beibehalten werden, Kanban ist lediglich als eine Ergänzung oder Erweiterung zur Effizienzsteigerung zu verstehen

kontinuierliche Verbesserung anstreben: Der Prozess zur Implementierung von Kanban verlangt eine kontinuierliche Verbesserung. Es gibt kein endgültiges Ziel. Man kann den Workflow oder die Aufgaben immer schneller und effizienter gestalten.

Führung und Verantwortung werden auf allen Ebenen übernommen: Dies ist vor allem bei Games der Fall, welche in Gruppen gespielt werden.