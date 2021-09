Geschichte des Online-Gamings

Seit Ende der 1990er Jahre haben sich die Möglichkeiten des Internets explosionsartig erweitert und die Computerprozessortechnologie hat sich so schnell verbessert, dass das Internet in Windeseile überall zugänglich war. Mit der Einführung erschwinglicher Breitband-Internetanschlüsse für Privathaushalte wandten sich viele Verlage Online-Spielen zu, um innovativ zu sein. Seit dem Erscheinen der ersten Videospiele befindet sich die Spieleindustrie in einem ständigen Aufwärtstrend.

Heim- und Arcade-Spiele boomten, und die Branche wuchs weiter. Neue Spielefirmen entstanden und viele neue Konsolen wurden auf den Markt gebracht – was schließlich 1983 zum Zusammenbruch der Branche führte, weil der Markt überfüllt war. Mit anderen Worten: Die Spieleindustrie brauchte etwas Neues und Innovatives. Zu dieser Zeit erlebten Heimcomputer mit Modellen wie dem Commodore 64 und dem Apple II ihren Aufstieg. Neue, erschwingliche Computer kamen auf den Markt und erfreuten sich bald großer Beliebtheit. Dank besserer Prozessoren eigneten sich diese Computer perfekt für Spiele, was zur Entwicklung immer komplexerer Videospiele führte. In den späten 80er Jahren ermöglichten es einige Geräte wie der Atari ST, bis zu 16 Computer miteinander zu verbinden und über Kabel zwischen den MIDI-Anschlüssen gegeneinander zu spielen. In den frühen 90er Jahren ermöglichten lokale Netzwerke echtes Online-Multiplayer-Spielen. Doom aus dem Jahr 1993 wird oft als das erste echte LAN-Spiel bezeichnet, das die Fantasie einer ganzen Generation beflügelte.

Mit der Verbesserung des Internets und der Computerprozessoren ist die Spieleindustrie immer weitergewachsen. Jetzt verblüffen uns die Spielegiganten mit jedem neuen Spiel mit besserer Grafik, besseren Geschichten und besseren Spielmodi. Heute spielen mehr als 700 Millionen Menschen auf der ganzen Welt Online-Spiele und die Videospielindustrie ist größer als die Musik- und Filmindustrie zusammen. Eine der beliebtesten Formen des Online-Spiels ist das Glücksspiel. Die Möglichkeit, Casinospiele von zu Hause und unterwegs zu spielen, wurde von Spielern auf der ganzen Welt begrüßt. Ob sie das Internet auf der Suche nach neuen Boni durchstöbern oder sich über Casinos mit einer Mindesteinzahlung von 5 Euro informieren, Glücksspielfans in Deutschland und darüber hinaus haben jetzt mehr Möglichkeiten als je zuvor, ihre Lieblingsspiele zu genießen. Online-Poker ist besonders beliebt, denn dies bietet beispielsweise Anfängern die Poker Regeln zu lernen und an den Kenntnissen zu feilen, bevor man sich in ein landbasiertes Casino wagt.

Die modernen Videospiele von heute basieren oft mehr auf Multiplayer-Online-Spielen als auf Solo-Offline-Spielen. Ego- und Third-Person-Shooter-Spiele erlebten in den 2000er Jahren mit Spielen wie Call of Duty eine wahre Explosion. In Form von Fortnite oder Apex Legends sind sie auch heute noch sehr beliebt, und sie entwickeln sich ständig weiter. Eine weitere Entwicklung war die Entstehung des MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Games), die es Millionen von Spielern weltweit ermöglichen, auf derselben Plattform zu spielen, zu interagieren und gegen andere Spieler anzutreten. Die ersten Multiplayer-Online-Rollenspiele nutzten die neue 3D-Grafik und schufen virtuelle Welten auf dem Bildschirm. World of Warcraft (WoW) von Blizzard Entertainment ist ein MMORP, das 2001 auf den Markt kam und 2004 veröffentlicht wurde. Das Spiel ermöglicht es den Nutzern, einen Charakter zu erstellen und eine offene Spielwelt im Third-Person- oder First-Person-Modus zu erkunden, die Landschaft zu erforschen, gegen zahlreiche Kreaturen zu kämpfen, Quests zu erledigen und mit NPCs und anderen Spielern zu interagieren. Mit seiner Popularität haben Millionen von Spielern auf der ganzen Welt begonnen, WoW zu spielen, was es zu einem sehr kompetitiven Spiel gemacht hat.

Heute kann man Multiplayer-Online-Spiele wie LoL, Fortnite oder CS:GO als Teil einer organisierten Gruppe, eines Clans oder einer Gilde, spielen. Dies hat auch zur Entstehung von eSport-Wettbewerben und eSport-Wetten in Online-Casinos und Sportwetten geführt. Das Glücksspiel ist in mehreren Bereichen zu einem großen Geschäft geworden. Die Branche hat Computer und Konsolen hinter sich gelassen und ist 2007 in die Welt der Smartphones eingetreten, wodurch das mobile Spielen zu einem Teil der Mainstream-Popkultur wurde. Die größte Explosion von allen hat das Aufkommen der mobilen Spiele erlebt, die die Konsolen- und PC-Alternativen schnell überholt hat und 2019 schätzungsweise 60% aller Einnahmen generiert hat – insgesamt 49 Milliarden Dollar. Die Zahl der Menschen, die weltweit aktiv mobile Spiele spielen, wird auf über 1,36 Milliarden geschätzt. Bis zum Jahr 2024 wird diese Zahl voraussichtlich auf rund 1,7 Milliarden ansteigen. Es liegt auf der Hand, dass ein Spiel, das für ein Handy entwickelt wurde, immer einfacher und weniger komplex sein wird als ein Spiel, das mit einem Multifunktions-Controller gespielt und auf einem großen Bildschirm angezeigt werden kann. Das bedeutet, dass es schwer ist, einen Preis zu rechtfertigen, der auch nur annähernd so hoch ist wie der eines Konsolen- oder PC-Spiels. Diese Einstellung, Spiele umsonst zu bekommen, wird noch dadurch verstärkt, dass die große Mehrheit der Smartphone-Apps ebenfalls kostenlos heruntergeladen werden kann. Dies hat dazu geführt, dass eine Fülle von einfachen, aber auch sehr spannenden Spielen auf den Smartphones verfügbar ist. Und es sind auch nicht nur traditionelle Videospiele – viele Online-Casinos haben festgestellt, dass sich viele ihrer Spiele perfekt auf den kleineren Bildschirm übertragen lassen. Ein Paradebeispiel ist Online-Blackjack. Das einfache Kartenspiel, bei dem es darum geht, näher an die 21 zu kommen als der Dealer, lässt sich perfekt auf dem Smartphone spielen.