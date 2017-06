GP-Inside: Mein härtester Bosskampf | GP-ChrisK

Wir alle haben sicher den ein oder anderen Boss Fight, der uns einfach nur im Gedächtnis geblieben ist, weil er so höllisch schwierig war. Auch ich war am Grübeln. Wesker aus Resident Evil 5 hab ich im Koop Modus erst nach einigen Versuchen erledigen können. Kuro aus Ori & The Blind Forest kostete mich weit mehr Versuche, hier brauchte ich bestimmt eine halbe Stunde, für einen Bosskampf, den man in perfekter Ausführung in anderthalb Minuten absolvieren kann. Doch der Schwierigkeitsgrad hat es in sich. Doch ich erinnere mich an ein Spiel, das mich mehr Nerven gekostet hat.

Es handelt sich um das hervorragende Diddy Kong Racing für den N64. Nicht nur, dass es meiner Meinung nach besser als Konkurrent Mario Kart 64 war, es bot an sich schon immer wieder harte Bosse. Doch die sollten sich als Kindergarten herausstellen. Denn Wizpig, der letzte Boss in Diddy Kong Racing, ist einfach mein Zeit und Nervenkiller gewesen. Ich war zwar noch relativ jung, war aber ein echter Diddy Kong Racing Nerd. Ich behaupte mal, für mein Alter war ich echt gut. Aber was mir da im letzten Bosskampf abverlangt wurde, habe ich bis heute nicht vergessen.

Das Rennen gegen Wizpig war nicht nur so heftig, weil das diabolische Schwein (er ist wirklich ein Schwein) so unglaublich schnell war, sondern auch weil er so groß ist. Wenn er also gerannt ist, musste man Acht geben, nicht von ihm zertrampelt zu werden. Zumindest war das so in der ersten der beiden Begegnungen mit ihm. In beiden war er jedoch eine immense Herausforderung, da er aber auch immer die Ideallinie nahm, war das gar nicht so einfach. Zudem musste man jede Kurve perfekt schneiden und jeden Beschleunigungsstreifen mitnehmen. Verpasste man einen, konnte man gleich neu starten. Dieses Rennen war sogar eine Nummer zu hart für mich. Ich konnte Wizpig nicht besiegen. Erst ca. 1-2 Jahre nach meinem letzten Anlauf, spielte ich erneut Diddy Kong Racing. Aber komplett nochmal neu von vorne durch. Bis Wizpig wieder auf mich wartete. Und ich habe auch hier wieder Tage gebraucht, nur war ich dieses mal am Ende erfolgreich. Obwohl das sehr lange zurück liegt und ich noch so jung war, erinnere ich mich noch sehr genau daran. Das Gefühl war befreiend, ein bisschen ungläubig war ich ebenfalls, diesen Boss endlich geschlagen zu haben.

Harte Bosskämpfe hatte ich insgesamt viele, aber mit keinem hatte ich eine persönlich so intensive Fehde. Vielleicht wäre der Kampf nicht so langwierig gewesen, wenn ich ihn nach meinem heutigen Wissen und Können bestreiten würde. Ich bin aber im Internet im Zuge dieses Artikels immer wieder in Top 10 Listen auf Wizpig gestoßen. Anscheinend sorgte nicht nur in meinem Zimmer für Verzweiflung. In eurem auch?