Simple Spieleklassiker, um die Langeweile zu vertreiben

Langeweile – dieser unwillkommene Gast tritt immer mal ungefragt auf und lässt sich durch das Nichts tun auch nicht wieder vertreiben. Vor allem beim Warten auf Termine oder dann, wenn der Zug erneut unerwartet auf den Schienen hält, ist sie am schlimmsten. Genau in diesen Momenten ist es schön, wenn man auf irgendein Spiel zurückgreifen kann, welches einem das unliebsame Warten versüßt. Vor allem einfache, alte Klassiker eigenen sich dafür in den meisten Fällen super. Die Regeln sind entweder schon bekannt oder so simpel, dass es ein leichtes für jede Person ist, sich in das Spielerlebnis zu stürzen. Außerdem können heutzutage viele der Klassiker auf dem Smartphone installiert und somit überall hin mitgenommen werden. Tendenziell spricht auch nichts gegen einen gemeinsamen Nachmittag mit der Familie, wenn man einfach mal wieder zusammenkommen und etwas unternehmen möchte. Einige dieser zeitlosen Klassiker – sowohl für das Handy als auch für zu Hause – stellen wir euch hier vor.

Uno

Uno ist einfach das perfekte Spiel, wenn man ein wenig Zeit mit Freunden oder Familie rumkriegen möchte. Es ist zeitlos, simpel und trotzdem immer geladen mit Emotionen. Mittlerweile kann in das Spiel auch einfach ohne jegliche Gesellschaft eingetaucht werden. Denn es gibt bereits einige Plattformen, auf denen Uno Online und gegen Spieler aus aller Welt gespielt werden kann. Die Regeln sind dabei immer ähnlich, können sich aber, je nach Variante, ein wenig voneinander unterscheiden. Dennoch sind die Unterschiede niemals so gravierend, als, dass es sonderlich knifflig wäre, sich dort hineinzufinden. Oft sind es nur kleine Nuancen, die den Spaß noch mehr steigern.

Monopoly

Dieses Spiel löst in vielen Köpfen mit Sicherheit einen gewissen Zwiespalt aus. Einerseits liebt und hasst man es zugleich, denn, nicht nur bei Uno, sondern auch bei Monopoly werden Freundschaften auf die Probe gestellt. Nichtsdestotrotz ist dieses Brettspiel ein großartiger Zeitvertreib, der über die Jahre den Reiz keineswegs verloren hat. Alles, was Spieler zum Einstieg wissen müssen, ist in ein paar Stichworten erklärt: Häuser bauen, Straßen kaufen, ein Set ergattern und Würfeln. Mehr fundamentales Wissen ist nicht nötig, um bei diesem Klassiker zu glänzen. Etwas, dass dieses Spiel ebenfalls so gut macht, ist die lange Spielzeit. Natürlich ist diese ungünstig, sollte man sich nur kurz die Zeit vertreiben wollen. Aber bei jeglichen anderen Szenarien, in der man gemeinsam einen Nachmittag oder Abend verbringen möchte, ist dies ein Segen.

Roulette

Das Entspannen geht auch hier einfach und schnell, da die Roulette Regeln unkompliziert sind. Vor allem für die Unterhaltung für zwischendurch eignet sich eine Runde super, da mit dem Handy über Apps oder Online über den Computer gespielt werden kann. Da man selbst nicht viel machen muss, außer auf die gewünschte Kategorie zu setzen, bietet es sich hier besonders an, einfach zurückzulehnen und dabei effektiv Herr über die Langeweile zu werden. Alternativ könnte man ein Spiel Roulette auch mit einem Besuch im Casino verbinden. In jedem Fall bietet Roulette viele Möglichkeiten, für die verschiedensten Geschmäcker.

Mensch ärgere Dich nicht

Allein der Titel dieses lang bewährten Brettspielklassikers sagt schon alles, was man über das Spiel wissen sollte. Der Name ist hier förmlich Programm, da Spieler emotional ganz schön hart auf die Probe gestellt werden. Doch dieser Spaß an möglichen Wutausbrüchen ist auf eine Art genau das, was das Spiel so spaßig macht und ihm diesen wiederspielwert zukommen lässt. Auch hier könnten die Regeln nicht simpler sein: Die vier eigenen Figuren müssen durchs Würfeln schnellstmöglich und vor den anderen Mitspielern ins Haus gebracht werden. Das simple Konzept bietet jedoch unerwartet viel Potenzial für zwischenmenschliche Konflikte. Immerhin ist es ziemlich schmerzhaft, wenn die eigene Figur kurz vor dem Haus steht und dann im letzten Moment noch von einem Mitspieler geschlagen wird und zurück an den Anfang muss. Hier kommt definitiv keine Langeweile mehr auf.

Scrabble

Wer es mag, auf spaßige Art und Weise, seine Wortgewandtheit unter Beweis zu stellen, macht mit diesem Spiel nichts falsch. Indem man sein Köpfchen einsetzt und Geschickt die mit Buchstaben versehenen Steine platziert, bekommt man die Zeit super rum. Oft treffen Spieler auch auf absurd lange Wörter, welche erst einmal so wirken, als seien sie ausgedacht. Allerdings können sich die Mitspieler da schnell täuschen und ein schnelles Googlen der Wörter gibt dann Aufschluss. Jeder Deutsche kennt bestimmt auch eines dieser sinnvollen, aber zugleich sarkastisch lang wirkenden Wörter, die aber dennoch so im Duden zu finden sind.

Trivial Pursuit

Möchten Spieler nicht ihre Wortgewandtheit, sondern anderes Wissen testen, so bietet es sich an, zu Trivial Pursuit zu greifen. Hier könnt Ihr, ohne viele Regelungen und Einschränkungen, euer Allgemeinwissen auf die Probe stellen. Nicht nur ist das Spiel, bestehend aus Fragen und Antworten, äußerst entspannend, sondern kann man dadurch auch noch einige neue Dinge lernen, die Spieler zuvor gar nicht auf dem Schirm hatten. Das Spiel ist reich an Fragen aus den verschiedensten Kategorien und aus jeder Rubrik müssen die Spielenden jeweils eine richtig beantworten, um eine Ecke für ihren Spielstein zu bekommen. Schön sind hier ebenso die unterschiedlichen Varianten des Spiels, die auf jeweils unterschiedliche Altersgruppen abzielen.

Brick Breaker

Mit Brick Breaker sind wir auch schon bei den Spielen angelangt, die es entweder Online für den PC gibt oder aber auf dem Handy traditionell ihren Platz haben. Brick Breaker gab es bereits für den Atari und dieses Game zählt daher zu eines der Ältesten Spiele für den PC. Das Konzept könnte simpler nicht sein, denn hier zählt nur eines: Steine zerstören. Schon damals war es ohne jegliche Anleitung verständlich und heutige Versionen des Spieles erhöhen auch den Schwierigkeitsgrad, sobald der Spieler eine bestimmte Anzahl an Steinen zerstört hat. Es bietet also fortwährend Herausforderung und kommt dadurch auch schnell gegen aufkommende Langeweile an.

Bubble Shooter

Bubble Shooter verfolgt im Grunde ein ähnliches Konzept, wie auch Brick Breaker. Allerdings gibt es zwischen den beiden Arcade Games einen entscheidenden Unterschied: Die Kugel. Bei Bubble Shooter zerstört der Spieler Blasen und bekommt per Zufallsprinzip unterschiedliche Farben. Blau muss zu Blau, Grün zu Grün, etc. Man sollte aber stets bedacht vorgehen, da die Bubbles, wenn man mit ihnen die falsche Farbe trifft, an dem Spielfeld, beziehungsweise den anderen Bubbles, hängen bleiben. Nichtdestotrotz ist dieses Game eine einfache, aber dennoch taktische Herausforderung, die zwischendurch eine willkommene Abwechslung ist.

Tetris

Jeder kennt es, jeder liebt es. Diesen Spielklassiker mit den bunten Blöcken kann man einfach immer und überall Spielen. Nicht umsonst glänzt dieser Titel so sehr in Sachen Spielgeschichte. Das Spielprinzip ist schnell verstanden und macht einfach süchtig, obwohl Spieler lediglich versuchen müssen, die Steine so anzuordnen, dass sich eine geschlossene Reihe ergibt – wahlweise auch mehrere. Auch dieser Arcade Klassiker eignet sich super für unterwegs, da es sowohl für Handy als auch für die Nintendo Switch eine Variante davon gibt.

Minesweeper

Dies war ein Spiel, dass auf den ersten Windows Geräten auf keinen Fall wegzudenken war. Hier ist der Grips der Spieler gefragt, um die richtigen Felder und nicht die Minen zu treffen. Minen markieren, die üblichen Felder räumen und hoffen, dass man nicht doch aus Versehen eines der explosiven Felder trifft, die das Spiel sofort beenden, machen dieses Game aus. Vor allem für Spieler, die in ihrer Freizeit eine Herausforderung suchen, bei der nur ein einziger Fehler hart bestraft wird, ist dieser Spieleklassiker genau die richtige Wahl. Doch auch Spieler, die sich kurz die Zeit vertreiben möchten, werden hier ihren Spaß finden.