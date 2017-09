Die Zukunft des Gamings – zocken wir bald nur noch online?

In der heutigen Zeit, in der sämtliche Unterhaltungsmedien online abrufbar sind, stellt sich die Frage, ob wir bald auch Games nur noch über das Internet spielen. Filme und Serien werden über Plattformen wie Netflix und Amazon Instant Video gestreamt, und wer kauft schon noch CDs? Schließlich findet man heutzutage auf Spotify, Apple-Music usw. immer die neuste Musik direkt online zum Streamen oder mit Abo zum Herunterladen. Warum sollten also nicht auch Spiele komplett in der Online-Welt gespielt werden? Mit der Masse an MMO-Spielen, Browser- und Mobile-Games sowie iGaming wurde die Ära des Online-Gamings bereits vor Jahren eingeläutet. Werden in Zukunft wohl alle Games online gezockt?

Die Zukunft des Gamings und der Technologien für die nächsten Jahre vorherzusagen ist unglaublich schwer, schließlich verändert sich die Branche mit einer enormen Geschwindigkeit, lange Vorhersagen werden dadurch fast unmöglich. Was sich bereits jetzt erkennen lässt ist, dass die Internetverbindung stetig besser und auch Datenvolumen am mobilen Endgerät immer günstiger werden, was die Evolution der mobilen Spiele begünstigt. Dank der schnellen Datenübertragung können inzwischen selbst am Smartphone und am PC Spiele online in höchster Qualität gestreamt werden.

Spieleanbieter machen sich dies bereits seit einer Weile zu Nutze, so gibt es inzwischen eine Vielzahl an Browser-Games, die sich direkt im Internetbrowser spielen lassen.

Spiele wie Candy Crush Saga, Farmville und Clash of Clans, die über Facebook angeboten und online kostenlos gespielt werden können, zeigen dieses Phänomen klar und deutlich. Innerhalb kürzester Zeit konnten diese Spiele ein enormes Wachstum der Spielerzahl verzeichnen. Und auch in anderen Branchen wird das Online-Gaming immer größer. So werden auch Casinospiele immer mehr online gespielt. Für eine Runde Poker oder Blackjack oder auch um am Mr Green Spielautomaten sein Glück zu versuchen, braucht man sich heute nur noch an den PC setzen oder sich sein mobiles Endgerät zur Hand nehmen. Derartige Online-Slots werden weltweit immer beliebter, da sie spannend und unterhaltsam sind und gleichzeitig die Möglichkeit bieten, mit etwas Glück echtes Geld zu gewinnen – und das alles ist vom eigenen PC oder Smartphone aus online besonders komfortabel.

Auch an der Spieleplattform Steam lässt sich der Internet-Trend klar erkennen. Die beliebte Plattform stellt Spiele online zum Download bereit, nach Wunsch bzw. Art des Games können Spiele dann online oder auch offline gespielt werden. Und selbst Konsolen bieten nach und nach immer mehr Onlinefunktionen zur Verfügung und eröffnen die Möglichkeit, gemeinsam mit zahllosen Menschen online dem eigenen Hobby nachzukommen. Nun braucht man dafür das Spiel selbst gar nicht mehr kaufen, dank der Playstation Now folgt Sony dem Streaming-Trend und ermöglicht es, mithilfe eines Abos eine Vielzahl an Spielen direkt online auf der Playstation oder am PC zu streamen. Ähnlich wie Netflix Filme und Serien online bereitstellt, bietet Playstation Now die Funktion nun auch für Spiele.

Dass das Internet in Sachen Games bereits in der Vergangenheit immer mehr an Wichtigkeit gewonnen hat, lässt sich nicht leugnen. Mit ansteigender Internetgeschwindigkeit wird das Anbieten von Spielen online immer attraktiver, was sich sämtliche Spieleentwickler zu Nutze machen. In der heutigen Zeit, in der das Internet zunehmend unseren Alltag bestimmt, lässt es sich auch aus der Spielewelt nicht mehr wegdenken. Es bleibt spannend zu beobachten, ob Spiele ohne Online-Funktion in der Zukunft eine Nische darstellen werden, während Online-Spiele, sei es als Browser-Game, MMO oder als Stream, die neue Norm sein werden.