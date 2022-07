Was Du wissen (und tun) solltest, bevor Du zum ersten Mal in einem Casino spielst

Casinospiele, ob online oder vor Ort, sollen ein unterhaltsamer Zeitvertreib sein, und wenn Du ein Casino-Neuling bist, fragst Du dich wahrscheinlich, was dich erwarten könnte. Tatsächlich ist es so, dass Du als Neuling für Casinos einen großen Anreiz darstellst, weshalb sie dir besondere Angebote (online) und Vergünstigungen (in landbasierten Casinos) anbieten werden. Es ist in deinem besten Interesse, dass Du dich vor dem ersten Spiel gut informierst.

Alles, womit dich ein Casino überzeugen möchte – ob es nun Freispiele an den Spielautomaten oder das große Gewinnpotenzial bei Casinos ohne Limit ist – hat seine Vor- und Nachteile. Das Casino hat den Vorsprung, und für dich ist das Wichtigste, dass Du so viel wie möglich von diesem Vorsprung einholst. Um sicherzustellen, dass Du die bestmögliche Erfahrung machst, solltest Du dich an die folgenden Regeln halten.

Spiele keine Casinospiele auf leeren Magen

Dies sollte den Untertitel „…oder mit einem Bauch voll Bier“ tragen. Um es kurz zu machen: Wenn Du hungrig bist, wirst Du dich nicht so gut konzentrieren können wie nach einer guten Mahlzeit. Wenn Du also in einem landbasierten Casino bist, solltest Du dich zuerst an einen Restauranttisch setzen, bevor Du dich an einen Spieltisch setzt. Wenn Du online spielst, spiele direkt nach dem Essen. Wenn Du nicht klar denken kannst, könntest Du eine Menge verlieren, bevor Du überhaupt weißt, was los ist.

Glaube nie, dass Du im Vorteil bist

Denn das wirst Du nie sein. Du kannst – und solltest – wenn möglich eine Strategie anwenden, und wenn Du einen Vorsprung hast, solltest Du einen kühlen Kopf bewahren. Aber selbst, wenn Du all das bedenkst, so hat das Casino trotzdem einen Hausvorteil. Es ist ein Unternehmen und muss Gewinn machen, um seine Türen offenhalten zu können. Die wichtigste Quelle für diesen Gewinn bist DU, also vergiss das nicht.

Gehe die Dinge langsam an

Es wird gesagt, dass man am besten durch Erfahrung lernt, aber man muss sich nicht mit einem Löwen anlegen, um zu wissen, dass er stärker ist als man selbst. Es ist in Ordnung, aus Fehlern zu lernen, aber es ist besser, wenn man andere die Fehler machen lässt. Fühle dich nicht gezwungen, begeistert an jeder Runde teilzunehmen oder jedes Spiel zu spielen. Spiele ein bisschen, mache eine Pause, beobachte, bekomme ein Gefühl für den Spielrhythmus und spiele ein wenig mehr. Du hast das Geld, und das musst Du ausnutzen.

Informiere dich über die Spiele, die Du spielst

Es ist einfach, sich ein Casinospiel anzusehen und dabei zu denken: „Das sieht nach Spaß aus“. Das ist der denkbar schlechteste Grund zu spielen. Wenn Du nicht genau weißt, worum es bei einem Spiel geht, solltest Du nicht spielen. Die meisten Casinospiele gibt es in Versionen, die kostenlos gespielt werden können, bevor man überhaupt einen einzigen Cent einsetzt. Nutze diese Möglichkeit und mache keinen einzigen Einsatz, bevor Du dir nicht sicher bist, worum es bei dem Spiel geht. Lies und lerne die Spielregeln und die Strategien eines Spiels, bevor Du spielst. Und sei dir bewusst, dass Du auch mit diesem Wissen noch verlieren kannst (und oft auch verlieren wirst).