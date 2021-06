GTA Online: Nützliche Tipps für Anfänger

GTA 5 ist bereits 2013 erschienen – vor zwei Konsolengenerationen. Dennoch erfreut sich gerade der Online-Modus einer nicht enden wollenden Popularität. Kein Wunder: Spieler schlüpfen in die Rolle eines Ganoven, messen sich mit echten Konkurrenten und erleben spannende Abenteuer miteinander oder auf Kosten überforderter Anfänger. Wir haben uns angesehen, was neue Spieler unbedingt beachten sollten, wenn sie starten!

Lern die Umgebung und Missionsvielfalt kennen

Du hast die Solo-Missionen hinter dir und glaubst, die Stadt mit all ihren Tücken aus der Westentasche zu kennen? Denk noch einmal nach. Denn wenn plötzlich echte Mitspieler aus allen Ecken auf dich schießen, wirst du schnell bemerken, noch viel lernen zu müssen. Die grundlegenden Mechaniken sind identisch, gar keine Frage. Aber das Wissen deiner Konkurrenten arbeitet gegen dich, wenn sie dir feindlich gesinnt sind. Macht aber nichts: Selbst fernab der Missionen wirst du dich wundern, wie viel es immer noch zu entdecken gilt.

Unser Tipp: Nimm dir Zeit und verliebe dich neu in die wunderbare Pixelmetropole, die Rockstar geschaffen hat! Auf diese Weise gelingt es dir sogar wesentlich besser, dein Bankkonto zu füllen, die ersten Automobile zu verkaufen und Einfluss zu gewinnen. Der Diamond Casino Heist in GTA Online ist zwar spannend, nervenaufreibend und lukrativ, kann aber warten. Es wird sich früh genug die Möglichkeit ergeben, das ganz große Ding zu drehen.

Unangenehme Mitspieler ausschalten

Es gibt keine Ehre unter Dieben. Sei also von Anfang an darauf gefasst, dass in diesen Straßen Menschen existieren, die es auf dich abgesehen haben. Nicht etwa, weil du ihnen ein Leid zugefügt hast. Auch nicht, weil du vom Fleck weg eine Bedrohung für sie darstellst. Es liegt nicht einmal daran, dass du über sonderlich viel Geld verfügst, das dir umgehend abspenstig gemacht werden muss. Sie haben es auf dich abgesehen, weil du existierst und sie Spaß daran haben, dir das digitale Leben zu vermiesen.

Aus eben diesem Grund solltest du schnellstmöglich lernen, dich zu verteidigen – oder wenigstens zügig genug aus dem Fadenkreuz zu verschwinden, um das Schlimmste zu vermeiden. Diese Gegner sind keine KI-Flachpfeifen, die kaum wissen, was sie zu tun. Sie sind, ganz im Gegenteil, geschulte und erfahrene Killer. Wenn du deine Ruhe haben willst, kannst du gern ein Kopfgeld auf sie aussetzen. So erledigst du gemütlich deine Mission, während sich das Blatt im wahrsten Sinne des Wortes wendet und die Jäger zu den Gejagten werden.

Passivmodus und Interaktion

Keine Sorge übrigens, falls deine ersten Schritte völlig in die sprichwörtliche Hose gehen oder du kein Land siehst, weil du noch keine Erfahrung mit den Solo-Missionen gesammelt hast. Es steht dir jederzeit frei, den Passivmodus zu starten und dich abzusichern. Ist er aktiv, wird dich kein realer Gegner mehr angreifen können. Gleichsam ist es dir verwehrt, dein Gegenüber zu attackieren. Wäre ja auch unfair! Die Vorteile vom Passivmodus werden erst dann obsolet, wenn du ihn ausstellst, selbst zu Gewalt greifst oder dich in ein Waffenfahrzeug setzt.

Darüber hinaus hilft es wenig, sich zu verstecken. Denn die wahre Kraft von GTA Online findet sich in der Interaktion mit der Umgebung und den Mitspielern. Anders als im Rahmen der Solo-Missionen liegt es an dir, den Server zu prägen, findige Ideen einfließen zu lassen und dich in deinen Charakter hineinzudenken. Vielleicht finden sich sogar genug Freunde und Bekannte für einen Roleplay-Server, auf dem du selbst entscheidest, in welche Rolle du schlüpfst. Mafia-Boss, Handlanger oder doch lieber Polizist? Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Nie den Spaß verlieren

Wer nicht gerade an einem Roleplay-Server teilnimmt, sondern eine Welt mit fremden Spielern betritt, könnte gelegentlich frustriert sein, den Controller an die Wand werfen wollen und sich ungerecht behandelt fühlen. Aber sind wir ehrlich: Es sind genau diese Momente, die uns Gamer erst lebendig machen. Denn wie spaßig wäre GTA 5 Online, würden wir von Beginn an agieren können, wie es uns beliebt? Auch der größte Gauner hat einst klein angefangen, bevor er Städte und ganze Landstriche einnahm.

Nun wäre es vermessen, GTA mit Soulslikes zu vergleichen. Doch ganz so unpassend ist das Spielgefühl mitunter gar nicht. Wir alle erinnern uns an unsere ersten Schlachten bei Dark Souls und wie unmöglich uns die Glocken-Gargoyles vorgekommen sind. Bei unserem zweiten Durchlauf haben wir sie beim ersten Anlauf besiegt – spielerisch. Klar: Wir sind besser geworden und wussten uns, durch unsere gesammelte Erfahrung, auf den Kampf einzustellen. Du bist genervt davon, ständig über den Haufen geschossen zu werden? Bleib am Ball. Bald bist du an der Reihe, deine Mitspieler zu tyrannisieren oder ihnen die helfende Hand zu reichen.