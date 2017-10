Neuer Gegner-Modus in GTA Online

Im brandneuen Gegner-Modus STOCKPILE erwartet euch eine flugzeugbasierte Variante von Capture the Flag, in der Teams in Flugzeugen mit Maschinengewehren oder Raketen bewaffnet sich so viel Beute, wie sie transportieren können, schnappen und zurück zur Basis bringen müssen. „Jeder gegen jeden“ eskaliert hier zum wärmesuchenden Luftkampf und wer auch immer zum Geschäftsschluss die meiste Ladung hat gewinnt. Zwei bis vier Teams und bis zu 16 Spieler können sich ab sofort in die Lüfte begeben und bis zum 9. Oktober doppelte GTA$ & RP verdienen.

Außerdem wurde das Flugzeug-Portfolio in GTA Online um ein weiteres Modell erweitert: Die Mammoth Mogul – ein Monstrum mit Kaliber-.50-Geschützturm, nach vorne gerichtetem Maschinengewehr und angetrieben von zwei Propeller-Triebwerken, das entwickelt wurde, um feindliche Flugzeuge in Schweizer Käse zu verwandeln. Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten wie Strahlstarthilfe und Laderaum für verschiedene Bombentypen machen die Vorherrschaft in der Luft so angenehm wie nie zuvor. Ab sofort nur bei Warstock Cache & Carry.

Quelle: PM Rockstar Games

Videoquelle: YouTube | Rockstar Games