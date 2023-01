Spielentwicklung: Besser oder schlechter

Jeder Gamer weiß, wie leicht es ist, in ein Spiel einzutauchen und nicht mehr aufhören zu wollen, bis die Aufgabe erledigt ist. In den Tagen der Arcade-Spiele war es leicht, wegen der begrenzten Credits, die damals an der Tagesordnung waren, aufzugeben. Da man zu Hause keinen Spielautomaten hatte, konnte man auch nicht so lange an einem Spiel bleiben, wie man wollte.

Das ist heute nicht mehr so, denn jedes Blockbuster-Spiel ermöglicht es den Spielern, immer wieder in einer vertrauten Umgebung aufzutauchen, in der die einzigen Dinge, die einen Spieler vom Spiel abhalten können, Hunger und Schlaf sind.

So großartig das auch ist, scheint es bei vielen Spielen ein Problem mit der Spielerbindung zu geben, da sie immer wieder aktualisierte Versionen des Spiels mit anderen Schauplätzen, Welten, Handlungen und Charakteren entwickeln. So großartig die Call of Duty-Franchise auch sein mag, es ist dennoch ärgerlich zu wissen, dass das Spiel schnell veraltet und selbst wenn ein Spieler einem Spiel treu ist, wird er es wahrscheinlich nicht viele Jahre lang spielen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Spiele bei ihrer Veröffentlichung in der Regel einen Aufpreis kosten und es kaum Kontinuität gibt.

Modernes Spielen

Es scheint eine Freude zu sein, ein Spiel zu besitzen und es zu Hause spielen zu können, und manche würden sagen, dass es ein großer Fortschritt gegenüber dem Besuch in der Spielhalle ist, um zu versuchen, das Level von gestern zu schlagen. In diesen Spielen gab es jedoch auch die Vorfreude, die Herausforderung fortzusetzen, und den Zwang, die Belohnung zu erhalten, wenn man nach langer Zeit das Ende erreicht hatte. Fehler waren kostspielig und führten manchmal dazu, dass ein ganzer Tag verging, bevor man eine weitere Chance bekam.

Bei modernen Spielen können Fehler jedoch folgenlos sein, da sie so oft wiederholt werden können, wie der Spieler will, ohne die Intensität, die oft mit einem Verlust in einem Arcade-Spiel einherging.

Der Test der Zeit

Spiele wie Tetris überleben auch deshalb so lange, weil es, selbst wenn es Ihnen gelingt, eine wirklich hohe Punktzahl zu erreichen, keine feste Handlung gibt und ein neues Spiel neue Arrangements bietet. Im Laufe der Zeit werden neue Varianten der Spiele entwickelt, wie z.B. eine Bubble Tower Version der klassischen Bubble Shooter Spiele, aber das Prinzip der unendlichen Möglichkeiten in solchen Spielen lässt die Spieler über viele Jahre hinweg wiederkommen.

Wenn man sich Massively Multiplayer Online Games ansieht, insbesondere solche, die kostenlos gespielt werden können, wird deutlich, dass diese Art von Spielen versucht, das lethargische Gefühl zu bekämpfen, das aufkommt, wenn man ein Spiel immer und immer wieder zu Ende spielt. Die Tatsache, dass es in der Regel keine Handlungen in den Spielen gibt, sondern nur das, was die Spielergemeinschaft erschaffen kann, zeigt, dass Spieler Kontinuität brauchen und Spiele, die zu einem Ende kommen, eine weniger befriedigende Wirkung auf den Spieler haben.

Spiele wie Eve Online sind ein großartiges Beispiel dafür, wie Spieler über Jahre hinweg auf ein Spiel fixiert sein können und selbst nach einer so langen Spielzeit noch Interesse daran haben, weil es so viele verschiedene Dinge gibt, die man im Spiel tun kann. Call of Duty hat versucht, mit seinem Call of Duty Mobile, das kostenlos gespielt werden kann, in eine ähnliche Richtung zu gehen, und das ist ein Hinweis darauf, dass sich die Spiele weiterentwickeln, um die Spieler länger zufrieden zu stellen.