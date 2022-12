Die Veränderungen in der CS: GO Welt

Man kann sagen, dass sich die Welt des CS: GO eSport ständig verändert und somit wirklich dynamisch ist. Jeden Monat wechseln sich die besten Teams ab, und von Wettbewerb zu Wettbewerb kommen immer mehr neue Teams, sodass es manchmal ziemlich schwierig ist, die richtigen Wetten zu platzieren. Wenn Sie aber einige Erfahrungen haben, können Sie dies auf https://ggonline.bet/de/esports tun. GGBet ist der führende Anbieter von Videospielwetten, und CS ist in der Reihe so weit wie möglich vertreten. Das Firmenlogo ist übrigens häufig auf den Trikots von Spitzenmannschaften zu sehen.

Während einige Teams besser als andere sind und es ein harter Wettkampf zwischen ihnen herrscht, gibt es dennoch kein Team, das dauerhaft an der Spitze der Tabelle steht.In dieser Rangaufzählung ist eine Liste mit den besten CS: GO-Teams im Jahr 2022 vorgestellt, die auf ihren letzten Matches basiert. Es wird auch die relative Stärke ihrer Gegner zum Zeitpunkt des jeweiligen Matches berücksichtigt, um eine möglichst genaue Auswahl zu treffen.

Die Szene ist jetzt viel kompetitiver, und die besten CS: GO-Spieler aller Zeiten versuchen, sich vor Tausenden von begeisterten Fans einen Namen zu machen.

Laut der folgenden Liste kann man sagen, dass die drei besten Teams wohl die dominantesten sind.

Die Welt da draußen ist vielfältig und dynamisch, und innerhalb weniger Wochen kann sich diese Liste auch ändern.

Natus Vincere

Natus Vincere war 2021 auf einem Höhenflug und gewann das ESL Pro League XIV, PGL Stockholm Major, als Oleksandr Kostyliev seinen allerersten Major-Sieg errang. Es folgten ein Sieg bei den BLAST Fall Finals und das BLAST World Final in Folge. Sie begannen das Jahr 2022 mit einem zweiten Platz bei der IEM Katowice und einem soliden Sieg bei BLAST Spring.

Allerdings brachten äußere Ereignisse Teams Spieler in dieser Saison in eine schwierige Lage. Der Russland-Ukraine-Konflikt bedeutete, dass mehrere Spieler in der Schwebe hingen, wobei mentale Müdigkeit und die Unfähigkeit zu trainieren ihren Tribut forderten. Kirill Mikhaylov musste aus dem Team ausscheiden, nachdem Skandale mit seiner ehemaligen Frau und seine Haltung zum Konflikt dazu geführt hatten, dass die Organisation ihn auf die Bank setzte. Sein Nachfolger wurde Viktor Orudzhev.

Was das individuelle Talent angeht, so gibt es in der aktuellen Aufstellung von Natus Vincere einige fantastische Spieler. Sie gelten nach wie vor als die topgesetzten Spieler bei allen Top-Events, auch wenn es in dieser Saison an Siegen mangelte.

Heroic

Das Team mit der besten Leistung im Herbst 2022 kommt auf Platz 2. Heroic hat ein erstaunliches Saisonende und ist in der Rangliste von Platz 6 auf Platz 2 aufgestiegen.

Heroic erlebte in den Jahren 2020 und 2021 einen superschnellen Aufstieg und wurde in kürzester Zeit als eines der besten CS: GO-Teams in der Branche bekannt. Das Jahr 2021 war für Heroic ein sehr erfolgreiches Jahr, in dem sich das Team bei einigen der größten CS: GO-Turniere riesige Geldsummen sichern konnte. Zu Beginn des Jahres sicherte sich Heroic den ersten Platz in der ESL Pro League Season XII, bevor es bei einer Reihe von S- und A-Tier-Events hohe Platzierungen erreichte.

Viele CS: GO-Fans führen den Erfolg von Heroic auf wichtige Mitglieder des Teams zurück. Zum Beispiel Casper Möller, den Anführer im Spiel und die treibende Kraft hinter dem Heroic-Team. Es wird allgemein angenommen, dass Heroic dank Casper an der Spitze ein weiteres großartiges Jahr 2022 erlebt hat.

Das Team hatte einen enttäuschenden Start in die Saison und schied früh bei der IEM Cologne und der ESL Pro League S16 aus. Am Ende des Jahres wurden sie jedoch Zweiter in Rio und gewannen die BLAST Fall Finals, was ein interessantes Spiel um Platz 1 am Ende des Jahres gegen Natus Vincere bei den World Finals ermöglichte.

FaZe Clan

FaZe Clan begann das Jahr 2022 mit einer dominanten Serie, indem er sich mühelos durch seine Gegner durchsetzte und einige monumentale Siege errang. Nachdem das Team eigene Siege im Jahr erzielt hat, kamen die neuen Spieler ins Team. Das waren die schon berühmten Namen in der eSport-Welt. Die Rede ist von Karrigan und Ropz, die FazeClan deutlich verstärkt haben. Schon seither war es klar, dass das Team um die hohen Plätze dieses Jahr kämpfen wird.

Seit der Eröffnung des Jahres 2022 ist FaZe Clan an die Spitze der ESL- und HLTV-Weltrangliste gestürmt. Zunächst sicherte sich das Team den ersten Platz bei der IEM Katowice, indem es G2 in einem 3 zu 0-Finale besiegte, das mit einem Preisgeld von 400000 US-Dollar für das Team dotiert war. Nur wenige Wochen später gewann FaZe Clan die ESL Pro League Season XV und sicherte sich ein Preisgeld von 190000 US-Dollar. Anfang Februar belegte das Team die Plätze 1 bis 3 in den BLAST Premier Spring Groups.

Nach Siegen in Antwerpen und Köln lag FaZE das ganze Jahr über auf Platz 1, bis die ESL Pro League S16 und die IEM Rio anstanden. Durch zwei frühe Ausscheidungen fielen sie bis auf Platz 4 zurück, bevor sie erst vor kurzem wieder einen Platz nach oben kletterten, nachdem sie das Finale des BLAST Fall Final erreicht hatten.

Am Ende der Saison wird derjenige, der die BLAST World Finals zwischen NaVi, Heroic und FaZe gewinnt, die Nummer 1 im Jahr 2023 sein.