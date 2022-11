Vier Bereiche, auf die es beim Gaming besonders ankommt

Bevor es mit dem Spielen losgehen kann, muss das richtige Setup her. Neben Hard- und Software gilt dies hauptsächlich für das geeignete Equipment. Im Folgenden erfährst du, über welche Punkte du dir bei der Gestaltung deines persönlichen Gaming-Setups Gedanken machen solltest. Damit gelingt der optimale Spielspaß mit dem maximalen Komfort.



Der Tisch

Der wichtigste Bestandteil für ein gelungenes Gaming-Setup ist der Tisch. Hier spielt sich die gesamte Action ab, was ihn zum absoluten Zentrum macht. Dadurch benötigst du hier ausreichend Komfort, um auch mehrere Stunden eine bequeme Haltung einnehmen zu können. Bei der Auswahl des Tisches sollte der Fokus also nicht nur auf der Optik liegen. Gerade wer viel Zeit an seinem Schreibtisch verbringt, sollte auf die richtige Höhe achten.

Wo genau diese liegt, zeigt sich im Laufe der Zeit. Manchmal kann es sich auch lohnen, selbst kleinere Anpassungen vorzunehmen. Wenn der Tisch etwa aus mehreren Blöcken besteht, lassen sich diese mit dem passenden Werkzeug etwas verändern. Ein Bohrer für die Arbeit sorgt dafür, dass sich die Höhe einstellen lässt. Rückenschmerzen kannst du so besser vermeiden und dich ganz auf die schönen Seiten des Gamings konzentrieren.

Der Monitor

Bei der Frage nach dem richtigen Monitor kommt es zunächst darauf an, welchen Umfang deine Gaming-Aktivitäten haben sollen. Wer etwa regelmäßig streamt , nutzt meist sogar mehrere Monitore, um alles im Blick behalten zu können. Doch auch gelegentliche Nutzer entscheiden sich immer häufiger für zwei Monitore, da sie sich auch über das Gaming hinaus die Arbeit erleichtern wollen.

Ist diese Frage beantwortet, muss die richtige Position gefunden werden. Beliebt ist es, die Monitore an der Wand anzubringen. Damit bleibt auf dem Schreibtisch mehr Platz für die andere Ausrüstung. Mit etwas handwerklichem Geschick lassen sich die dafür nötigen Löcher ganz einfach selbst bohren. Das entsprechende Werkzeug sollte sich ohnehin im Besitz eines jeden Gamers befinden, um stets Anpassungen durchführen zu können.

Die Beleuchtung

Bei all den schönen Seiten, die das Gaming mit sich bringt, gibt es auch Schattenseiten. So werden die Augen bei langen Bildschirmzeiten stark beansprucht. Um sie nicht noch mehr Anstrengungen auszusetzen, muss die geeignete Belichtung her. Diese zeichnet sich neben den gesundheitlichen Aspekten auch für die Atmosphäre im Zimmer zuständig und ist so wesentlich für die Stimmung verantwortlich. Dafür gibt es spezielle Gaming-Beleuchtung, die schnell für die gewünschte Atmosphäre sorgt.

Welche Lampen infrage kommen, hängt von deinen persönlichen Vorlieben ab. Während der eine auf Deckenbeleuchtung setzt, greift der andere eher zu Stehleuchten. Auch Tischleuchten stoßen bei vielen Gamern auf Begeisterung, indem sie direkt am Schreibtisch für spezielle Farbenspiele sorgen. Es lohnt sich häufig auch, mehrere Lichtquellen zu kombinieren, um eine einzigartige Symbiose zu erhalten.

Der Ton

Damit du so richtig in der virtuellen Welt versinken kannst, braucht es einen ordentlichen Ton. Nichts ist schlimmer als rauschende Lautsprecher, die den Spaß schnell verderben können. In der Regel verfügen moderne Monitore zwar schon über gute Soundqualität. Das gewisse Etwas bringen aber Headsets, die das Gefühl für das Spiel nochmals deutlich verstärken. Hier zu investieren macht sich fast immer positiv bemerkbar und trägt zu einem intensiveren Erlebnis bei.