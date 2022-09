Diese Veränderungen müssen Online Casinos umsetzen

Das Glücksspiel boomt! Das gilt insbesondere für die beliebten Online-Casinos und Internet-Buchmacher. Doch mit dem Inkrafttreten der neuen Glücksspielverordnung in Deutschland ist auf die Betreiber der Online Casinos und Casino-Spieler gleichermaßen eine Welle der Veränderungen zugekommen. Rund ein Jahr nach der Verabschiedung des neuen Glücksspiel-Gesetzes haben die meisten Anbieter die neuen Regularien bereits umgesetzt. Doch wie wirkt sich die neue Glücksspielverordnung samt ihren Auflagen für die Spieler aus? Wir haben uns genauer mit diesem Thema beschäftigt.

Seit wann gibt es die neue Glücksspielverordnung?

Das Online Glücksspiel befand sich in Deutschland lange Zeit in einer juristischen Grauzone. So hat die deutsche Bundesrepublik eigentlich keine Glücksspiellizenzen für den deutschen Markt ausgestellt. Allerdings konnten die Online Casinos und Buchmacher mit einer Glücksspiellizenz eines anderen EU-Landes ihr Angebot auch in Deutschland präsentieren. Möglich gemacht wird dies durch die europäische Dienstleistungsfreiheit in der EU. Um dennoch Herr über das Glücksspiel im eigenen Land zu werden, wurde im Juli 2021 ein neues Glücksspielgesetz erlassen, welches Online Casinos, Wetten und Co. nun offiziell komplett legalisiert. Damit die Anbieter eine deutsche Lizenz erhalten, müssen sie allerdings bestimmte Auflagen und Regulierungen umsetzen, welche in erster Linie dem Spielerschutz dienen sollen. Um welche Bedingungen es sich hier handelt, erklären wir im Folgenden.

Spielerschutz dank Sperrsystem OASIS

Eine der wesentlichen Neuerungen ist die Einführung des Spielsperrsystems OASIS. So müssen alle Casinos mit deutscher Lizenz dieses System einzuführen. Bei dem “Onlineabfrage Spielerstatus” System handelt es sich um eine zentrale Stelle, an der die Daten aller in Deutschland registrierten Kunden von Online Casinos gesammelt werden. So verpflichten sich die Betreiber, wichtige Daten wie Name, Adresse und Geburtstag an OASIS weiterzuleiten. Bei OASIS kann sowohl die Selbstsperre als auch die Fremdsperre durch Dritte beantragt werden. Diese gilt mindestens drei Monate, in der Regel aber länger. Zudem muss der Betroffene die Aufhebung der Sperre selbst beantragen. OASIS wurde eingeführt, den Spielern einen höheren Schutz vor möglicher Spielsucht zu bieten. Allerdings wird das System auch aus Gründen des Datenschutzes kritisiert. Natürlich haben die Spieler die Möglichkeit, weiter in den besten Online Casinos ohne OASIS Check zu spielen. Diese Anbieter gehen in der Regel mit anderen, ebenso seriösen Lizenzen an den Start.

Der Verzicht auf Live-Casino-Atmosphäre

Für viele Spieler gehört die abendliche Runde Live Blackjack oder Live Poker einfach dazu. Die Live-Casino-Angebote haben einen echten Spielbanken-Flair am Bildschirm hervorgezaubert. Wenig überraschend gehören Live-Tischspiele wie Poker, Blackjack oder Baccara zu den beliebtesten Casinospielen. In der populären Live-Variante mit einem echten Croupier dürfen diese Spiele von Casinos mit einer deutschen Lizenz allerdings nicht mehr angeboten werden. Die Live-Atmosphäre wirke sich nach Ansicht der Behörden negativ auf das Spielverhalten aus. Casino-Klassiker wie Poker, Blackjack oder Roulette werden aber trotzdem weiterhin bei den Anbietern mit anderen EU-Lizenzen zu finden sein.

Slotgames werden reguliert

Automatenspiele haben in den vergangenen Jahren ebenfalls eine wahre Revolution durchlaufen. Die modernen Online Slots von heute haben nur noch wenig mit dem klassischen einarmigen Banditen zu tun. Das Spielprinzip mit den passenden Symbolen auf den Walzen ist zwar dasselbe geblieben, doch darüber hinaus bieten Videoslots heute volles Entertainment. Ganz gleich, ob historische Antike, mystische Abenteuer oder die Welt der Filmklassiker – die unzähligen Onlineslots haben heute für jeden Geschmack das passende zu bieten. Slots nehmen bei nahezu allen Online Casinos den größten Teil des Angebots ein. Allerdings werden auch diese nun reguliert. So werden die Einsätze pro Spin auf höchsten einen Euro begrenzt. Auch die monatlichen Limits für Ein- und Auszahlungen werden reguliert. Zudem müssen nun zwischen jedem Spin mindestens 5 Sekunden liegen . Das hat zu Folge, dass die beliebte Autoplay-Funktion bei den Slotgames ebenfalls wegfällt. Die Behörden versprechen sich von dieser Regulierung ein bewussteres Spielen.

Mehr Regulierungen auch für die Casinos

Neben diesen Punkten, die in erster Linie das Spielangebot bzw. die Spieler betreffen, werden durch das neue Glücksspielgesetz noch weitere Regulierungen umgesetzt. Das betrifft unter anderem das Werbeverbot für deutsche Casinos in der Zeit zwischen 6 und 21 Uhr. Weiterhin verpflichten sich die Anbieter dazu, in jedem Spiel einen gut sichtbaren Panic-Button zu implementieren, mit dem es möglich ist, das Spiel umgehen zu beenden. So wird dem Spieler mehr Kontrolle über sein Spielverhalten gegeben. Zudem müssen die Online Casinos auch einen transparenten Überblick über Gewinne und Verluste bieten.

Behörden versprechen sich mehr Kontrolle

Die Meinungen über das Glücksspielgesetz und die einhergehenden Regulierungen werden innerhalb der Szene kritisch betrachtet. Insbesondere die Beschneidung des Spielangebots mit dem Verbot von Live-Tischspielen halten viele Spieler für übertrieben. Auch das bundesweite Sperrsystem OASIS wird vor allem aus datenschutztechnischer Sicht kritisiert. Immerhin werden hier die Daten aller in Deutschland registrierten Spieler gesammelt. So kann außerdem überprüft werden, ob der Spieler bereits in einem anderen Online Casino angemeldet ist.

Letztlich bleibt es den Spielern selbst überlassen, in welchem Online Casino sich anmelden bzw. welches Angebot sie annehmen. Fest steht allerdings, dass auf die Casinobetreiber mit einer deutschen Lizenz einige Veränderungen zukommen.