Warum Mobile Gaming die Zukunft ist

Mobile Gaming wird oft als „weniger seriös“ angesehen, was in der Spielewelt nichts Neues ist. Du kennst die Geschichte bereits – schlechte Touch-Steuerung, schreckliche Touch-Grafik und lausige Geschichten. Doch trotz aller Kritik sind viele Fachleute der Meinung, dass sich das Mobile Gaming in den nächsten Jahren enorm entwickeln wird.

Vielseitigkeit

Im Gegensatz zu Konsolen und PCs sind Handys vielseitige Gadgets, die für jeden zu einer Notwendigkeit geworden sind.

Im Vergleich zu den Entwicklern von Konsolen- oder PC-Spielen haben die Entwickler von Handyspielen daher Zugang zu einer größeren und vielfältigeren Nutzerbasis. Erwachsene, die sich entspannen wollen, können gelegentliche Smartphone-Spiele nutzen. Gleichzeitig können Kinder und Jugendliche, die keine Konsolen besitzen, ihre Telefone nutzen, um Spiele wie Fortnite und PUBG zu spielen.

Ein besseres Spielerlebnis und bessere Spiele

Im Laufe der Zeit sind die Smartphones immer leistungsfähiger geworden. Sie haben mehr Speicherkapazität und können Daten wesentlich schneller verarbeiten. Aus diesem Grund können Spieleentwickler/innen jetzt bessere Spiele entwickeln, als sie es früher aufgrund der Hardwarebeschränkungen konnten. Ohne die jüngsten Hardwareverbesserungen wären Spiele wie Call of Duty Mobile nicht möglich gewesen. Unternehmen, die Videospiele entwickeln, erforschen jetzt Methoden, um das Spielerlebnis weiter zu verbessern. Das erreichen sie etwa durch die Verwendung von Controllern mit einem mobilen Formfaktor.

Das Interesse der großen Unternehmen

Große Unternehmen sind vor kurzem in die mobile Spielebranche eingestiegen. Außerdem haben sie ihre großen Franchises auf Smartphones ausgeweitet.

So hat Riot Games zum Beispiel League of Legends verfügbar gemacht: Wild Rift auf iOS und Android veröffentlicht, die mit Spannung erwartete mobile Adaption der bekannten League of Legends-Serie. In den letzten Jahren hat EA auch stark in FIFA investiert, während der Konkurrent Konami PES Online herausgebracht hat, um mit FIFA zu konkurrieren.

Breite Nutzerbasis

In der Vergangenheit haben Gelegenheitsspiele das mobile Spielen dominiert. Selbst Gelegenheitsspieler/innen verbinden Smartphones immer noch mit diesen Spielen. Gelegenheitsspieler/innen sind diejenigen, die Spiele nur zu Unterhaltungszwecken spielen. Sie geben sich in der Regel nicht viel Mühe mit ihren Spielen und bevorzugen leichte, einfache Aktivitäten.

Laut Google sind Strategie- und Fantasiespieler zwei weitere Untergruppen von Smartphone-Gamern. Diejenigen, die Spiele mit strategischen und sozialen Komponenten spielen, werden als Strategiespieler/innen bezeichnet. Sie spielen gerne Aktivitäten, bei denen sie zusammenarbeiten und Hindernisse in der Gruppe überwinden müssen. Sie spielen gerne Spiele wie Clash Royale, Clash of Clans und Arena of Valor.

Obwohl Casual Games früher den Smartphone-Spielemarkt dominierten, sind in letzter Zeit auch andere Genres auf den Markt gekommen. Jeder, der sich für Spiele interessiert, kann jetzt ein Spiel entdecken, das er gerne auf seinem Smartphone spielt.

Neue Methoden der Monetarisierung

Die Entwickler von Handyspielen haben vor kurzem neue Monetarisierungsstrategien eingeführt, um ihre Spieler/innen besser zu monetarisieren. Und sie waren erfolgreich. Der weltweite Umsatzanteil des Mobile-Gaming-Marktes ist dank der neuen Monetarisierungsstrategien gestiegen, die den Entwicklern auch geholfen haben, mehr Geld zu verdienen. Werbeanzeigen sind jetzt attraktiver. Spielbare Werbung ist eine der neuen Werbeformen, die Spieleentwickler entdeckt haben und die von den Spielern bevorzugt werden. Gleichzeitig wird die Incentive-Werbung, bei der die Spieler/innen für das Ansehen der Werbung Vorteile im Spiel erhalten, immer beliebter.

Mit großem Erfolg wurden auch abonnementbasierte Techniken eingeführt. Beispiele dafür sind Google Play Pass und Apple Arcade. Beide verlangen ein monatliches Abonnement, um den Kunden Zugang zu verschiedenen Spielen zu verschaffen.

Ein Überblick über VR mit Blick auf das Mobile Gaming

Das Konzept der virtuellen Realität (VR) bezieht sich auf die Erfahrung, in einer nicht-physischen Welt physisch anwesend zu sein. Ein Beispiel für virtuelle Realität wäre eine 3D-Umgebung oder eine andere Umgebung, die auf einem Computer simuliert wird. Ein Unternehmen, das VR-Spiele entwickelt, hilft dir, an der Spitze zu stehen.

Was sind die Unterschiede zwischen VR und Augmented Reality?

Virtual Reality und Augmented Reality sind völlig unterschiedliche Technologien, auch wenn ihre Namen ähnlich klingen. In beiden Fällen können Menschen Dinge erleben, zu denen sie sonst keinen Zugang hätten. Wenn du vorhast, eine oder beide Technologien in deiner Arbeit einzusetzen, solltest du einige wichtige Unterschiede zwischen ihnen kennen.

So wichtig es ist, zu verstehen, dass VR die reale Welt vollständig durch eine künstliche Umgebung ersetzt oder ausblendet, die aus sehr realistischen Details besteht. Das AR-Spielentwicklungsunternehmen hilft dir dabei, die Leistung zu steigern. Wir tauchen gleich ein und erfahren, was die beiden zu bieten haben, also lasst uns sehen, was sie zu bieten haben.

Die einzigartigen Vorteile von VR für das Gaming

Videospiele werden durch die virtuelle Realität revolutioniert. Das eröffnet ihnen eine ganz neue Welt voller Möglichkeiten. Werfen wir einen Blick auf einige der anderen Vorteile von VR-Gaming.

Mit Virtual Reality können Spieler/innen ihre körperliche Aktivität beibehalten und trotzdem Spaß an traditionellen Spielen haben. Die Entwicklung mobiler Spiele ist das führende Feld für Entwickler/innen.

Junge Menschen interessieren sich immer mehr für Online-Spiele, und VR-Gaming ermöglicht es ihnen, mit Freunden an Gaming-Partys teilzunehmen. Auch mit Blick auf die virtuelle Unterhaltungswelt werden immer häufiger Rufe nach neuen Technologien laut, VR kann dieses Vakuum füllen.

Gaming profitiert von Augmented Reality.

Ein Spielerlebnis, das Augmented Reality nutzt, kann erheblich verbessert werden. Hier kommen nun einige Aspekte die darauf hinweisen, dass AR in der Zukunft ein integraler Teil der Spielszene sein wird.

Spieler/innen können mit Augmented Reality anders interagieren. Du kannst die Strategie wählen, die das Risiko für eine bestimmte Gruppe von Optionen minimiert.

Außerdem bietet AR in Echtzeit Abwechslung und Veränderung für Spiele. Mit Charakteren auf dem Bildschirm. Die Zukunft des Virtual-Reality-Gaming ist sehr vielversprechend und du kannst dir die gewünschten Vorteile leicht verschaffen.

Das Spielen in einem mehrdimensionalen Raum ist mit AR möglich. Normalerweise können wir uns in der realen Welt rückwärts, vorwärts, aufwärts, abwärts und seitwärts bewegen, während dies in einem Spiel normalerweise nicht möglich ist.

Abschließende Gedanken



Wenn es um die Zukunft des mobilen Spielens geht, können wir nur immer bessere Geräte und bessere Spiele erwarten, denn die Technologie wird immer besser und bietet uns einzigartige und fesselnde Erlebnisse. Da auch die Spieler immer und immer mehr wollen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Casino ohne Einsatzlimit zur absoluten Norm in der Welt der guten virtuellen Unterhaltungsbranche wird. Gepaart mit sich stets verbessernder Technologie ist das Mobile Gaming also auf dem besten Wege, zu einem Höhepunkt der Szene zu werden.