Streamen mit den neuen NZXT Capture-Karten

NZXT, ein führender Anbieter von PC-Gaming-Hardware und -Services, kündigt heute mit zwei externen Capture-Karten – Signal 4K30 und HD60 – sowie einem dazugehörigen Chat-Kabel seinen ersten Schritt in Richtung Streamingzubehör an.

Mit den NZXT Signal Capture-Karten können Kreative ohne große Investitionen ins Streaming einsteigen. Einfach an einen USB Gen. 3.2-Anschluss und ein beliebiges HDMI-Gerät wie eine Spielekonsole, eine Kamera oder einen Computer anschließen und schon kann mit einer beliebigen Videoaufnahmesoftware wie zum Beispiel OBS gestreamt werden.

Beide Signal Capture-Karten, die 4K30 und die HD60, verfügen über alle Funktionen, die für ein großartiges Streaming- und Capture-Erlebnis benötigt werden, sowie über eine vollständige NZXT CAM-Validierung der Einstellungen der jeweiligen Capture-Karte.

4K30

Die 4K30 ist ideal für die Aufnahme hochwertiger Videos mit einer Auflösung von bis zu 4K mit 30 Bildern pro Sekunde und die Durchleitung von HDR-Material in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde, 1440p mit 144 Bildern pro Sekunde oder 1080p mit 240 Bildern pro Sekunde ganz ohne Verzögerung. Dies ermöglicht es Gamern mit den neuesten Konsolen und High-End-PCs in voller Qualität und in Echtzeit zu spielen.

HD60

Die HD60 ist ideal für die verzögerungsfreie Aufnahme von Videos in maximaler Qualität für Twitch und YouTube Live mit einer Auflösung von 1080p und 60 Bildern pro Sekunde, während man in 4K, 1440p oder 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde spielt. Diese Passthrough-Unterstützung ist für die meisten Monitore der Einstiegsklasse und 4K-Fernseher typisch. Die HD60 ist perfekt für Streamer, die nur 1080p-Aufnahmen von einer Konsole der vorherigen Generation, der Nintendo-Switch oder einer Kamera mit HDMI-Ausgang benötigen.

Merkmale der neuen Signal 4K30 und HD60 Capture-Karten

Gameplay in voller Qualität

Spiele das Spiel so, wie es gedacht ist, mit bis zu 4K60 HDR10 oder Full-HD bei 240 Hz mit verzögerungsfreiem Passthrough. Mit PCs und allen Konsolen mit HDMI-Anschluss kompatibel.

Streamen wie die Profis

Dein Publikum sieht jede Einzelheit, wenn du mit bis zu 4K30 oder 1080p60 streamst – dem Maßstab für einen professionellen Stream. Die Signal Capture-Karten sind Plug-and-Play-fähig und mit jeder Streaming-Software kompatibel.

Optimierte PC-Streams

Streaming mit zwei PCs in Profiqualität. Schließe eine kompatible Profikamera an, die hochwertige und klarere Videos als eine USB-Kamera erfasst – so erhältst du Zugang zu professionellen Funktionen und Bildern.

UVP

HD60: 139,99 Euro

4K30: 179,99 Euro

Beide Signal Capture-Karten können direkt mit OBS, Streamlabs und anderer Streaming-Software verbunden werden. Außerdem sind sie mit Skype, Zoom, Discord und jeder anderen Software für Videogespräche kompatibel.



Zusammen mit den neuen Signal Capture-Karten bringt NZXT das Chat-Kabel auf den Markt. Das 2 Meter lange Kabel erleichtert die Verwendung der Kopfhörer, um den Ton des Ausgabegerätes zu übertragen und im Stream aufzuzeichnen, indem es an den Line-In-Anschluss angeschlossen wird. Es ist ideal für all jene, die ein Headset mit eingebautem Mikrofon verwenden, das direkt an den Controller angeschlossen ist.

Merkmale des neuen Chat-Kabels

Für Kommunikation und Streaming

Ermöglicht es dir, mit deinem Team in Verbindung zu bleiben, während du deine Konsolenspiele streamst.

Einfache Audio-Einrichtung

Dein Stream wird alles hören, was du hörst. Die Einrichtung ist denkbar einfach: Schließe einfach dein 4-poliges Headset mit Mikrofon an das Kabel an, stecke das Kabel in den Konsolen-Controller und das lange Ende des Kabels in den Line-In-Anschluss deines Computers.

Genau richtig

Mit dem 2 Meter langen Kabel hast du genügend Länge für eine komfortable Einrichtung und kannst dich frei bewegen.

UVP

NZXT Chat-Kabel: 9,99 Euro

Weitere Produktinformationen

Produktwebseite: Link [NZXT Webseite]