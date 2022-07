Die 11 besten deutschen Videospiele

Wenn man an Hersteller von Videospielen denkt, erinnert man sich oft an US-amerikanische und japanische Unternehmen, die in den letzten Dekaden Bestseller herausgebracht haben. Es gibt aber auch einige bekannte Spiele, die ihre Wurzeln in Deutschland haben. Wir haben uns schlau gemacht und stellen im Folgenden die besten deutschen Video- und Online-Spiele der letzten Jahrzehnte vor.

Turrican (1990)

Turrican ist ein Run-and-Gun-Spiel des deutschen Entwicklers Manfred Trenz, das bereits 1990 auf den Spielemarkt kam. Es spielt in einer futuristischen Welt und war sehr beliebt, weil die Optik für damalige Verhältnisse weltweit hervorragend war. Auf dem C64 war das Spiel in der damaligen Zeit ein echter Traum und musste sich vor der Konkurrenz aus den USA und Japan nicht verstecken.

Casino-Spiele

Es gibt viele unterschiedliche deutsche Online-Casinos und Hersteller von Casino-Spielen, die in den letzten Jahren Millionen von Menschen begeistert und unterhalten haben. Nicht umsonst sind Online-Casinos in den letzten Jahren immer beliebter geworden und teilweise wurden diese ebenfalls im deutschsprachigen Raum entwickelt. Es gibt einige Online Casinos, die ihren Kunden einen Bonus ganz ohne Einzahlung gewähren.

Die Siedler-Serie (1993)



Viele Menschen denken heute bei deutschen Videospielen in erster Linie an Konstruktionsspiele oder Wirtschaftssimulationen. Das liegt wahrscheinlich an der Serie „Die Siedler“ des deutschen Programmierers Volker Wertich. Im Spiel pflanzen kleine Figuren Bäume, gehen angeln, transportieren allerlei Rohstoffe von A nach B, suchen nach Gold oder schmieden Waffen, um ihr Königreich zu verteidigen oder zu erweitern. Das Spiel basiert auf dem gleichnamigen Brettspiel, das ebenfalls ein Bestseller war und noch immer ist.

Anno-Serie (1998)



Ein paar Jahre nach dem Erfolg der Siedler-Reihe, kam 1998 „Anno 1602“ auf den Markt. Das Spiel wurde zwar ursprünglich in Österreich entwickelt, aber seit dem dritten Teil sind deutsche Studios am Ruder. Strategie ist das Schlüsselwort in den „Anno“-Spielen: Die Spieler besiedeln Inseln, bauen Rohstoffe ab, produzieren Waren und sorgen für das Wohl der Bevölkerung.

Far Cry (2004)



Die Far Cry Spiele gehören mittlerweile zu den beliebtesten Spielen weltweit, werden aber nicht mehr in Deutschland entwickelt. Anders als beim ersten Teil des Spiels. Denn dieser wurde von den Frankfurter Crytek Studios entwickelt und weltweit fast drei Millionen Mal verkauft. Das Ego-Shooter-Spiel hat ein interessantes Level-Design, und die Grafik ist hervorragend.

Spec Ops: The Line (2012)

„Spec Ops: The Line“ ist ein Third-Person-Shooter, der von Yager Development in Berlin entwickelt wurde. Obwohl die Hauptaufgabe darin besteht, Feinde zu erschießen, gilt es als Antikriegsspiel. Denn Spec Ops konfrontiert seine Spieler mit moralischen Fragen, den inneren Kämpfen der Soldaten und dem Schrecken des Krieges. Es handelt sich also um einen Shooter, mit einer sehr speziellen Herangehensweise an das Genre.

Lords of the Fallen (2014)

Das Action-Rollenspiel spielt in einer dunklen, mittelalterlichen Fantasiewelt. Offensichtlich wurde das Spiel von „Dark Souls“ aus Japan beeinflusst, einem schwierigen Spiel, das von den Spielern Durchhaltevermögen und eine hohe Frustrationstoleranz verlangt. „Lords of the Fallen“ wurde vom Frankfurter Studio Deck 13 entwickelt und macht seinem Vorbild alle Ehre.

The Surge (2017)

„The Surge“ wurde ebenfalls vom Studio Deck 13 entwickelt. Das Spielprinzip ist dasselbe wie in „Lords of the Fallen“: Harte Kämpfe, die selbst erfahrene Spieler herausfordern. Doch dieses Spiel spielt, anders als „Lords of the Fallen”, in einer dystopischen Zukunft. Das Spiel verkaufte sich so gut, dass ein zweiter Teil des Action-Rollenspiels entwickelt und nur zwei Jahre später veröffentlicht wurde.

Trüberbrook (2019)

Im Mystery-Sci-Fi-Abenteuerspiel „Trüberbrook“ lebt man in einer fiktiven deutschen Stadt der 1960er-Jahre, löst Rätsel und engagiert sich mit vielen skurrilen Charakteren, um die Welt zu retten. Das Videospiel der Kölner Entwickler aus der bildundtonfabrik ist spielerisch zwar nicht überragend, sieht aber wunderschön aus. Die Hintergründe wurden nicht am Computer entworfen, sondern von Bühnenbildnern gebaut und anschließend digitalisiert.

Desperados III (2020)

Das Echtzeit-Taktikspiel „Desperados III“ des Münchener Entwicklerteams Mimimi Games ist ein Nischentitel, hat aber Fans auf der ganzen Welt. Das Spiel punktet mit charmanten Charakteren, darunter der knallharten Kate O’Hara, die ihren Parfümflakon als Waffe einsetzt. Das Ziel ist es, durch die Wild-West-Levels zu schleichen, ohne von den vielen unterschiedlichen Feinden entdeckt zu werden.

Dorfromantik (2021)

Vier Game-Design-Studenten aus Berlin entwickelten auf eigene Faust das Indie-Game „Dorfromantik“. Es handelt sich dabei um ein fast meditatives Aufbau-Strategie- und Knobelspiel mit sechseckigen Karten, die Wälder, Flüsse, Felder und Häuser darstellen. Bei leiser Musik bauen die Spieler ein romantisches, kleines Dorf auf und können dabei dem Alltagsstress entfliehen. Ein sehr einzigartiges Spiel, das wie alle anderen Game auf unserer Liste aus Deutschland kommt.