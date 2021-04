Die beliebtesten Handy Spiele im Casino

In der bunten Online-Casino Welt da draußen existieren fast schon unzählige Slots und andere Online-Spiele. Die beliebtesten Automaten zu benennen ist meist eine sehr subjektive Angelegenheit, zudem spielen viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle. So ist beispielsweise die Auswahl an Slots und anderen Spielen in Casinos ohne deutsche Lizenz viel größer und nicht zu vergleichen mit den Anbietern, die eine deutsche Lizenz besitzen.

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal explizit darauf hinweisen, dass das Spielen in Casinos ohne deutsche Lizenz legal ist, sofern die Online-Anbieter eine EU-Lizenz besitzen, wie beispielsweise die der maltesischen MGA. Was es mit der deutschen Lizenz auf sich hat, was die Sperrdatei ist und für das was Melderegister gut ist und wozu nicht, das besprechen wir an anderer Stelle auf unserer Webseite.

Bevor wir zu den beliebtesten Handy Casino Spielen möchten wir aber noch erklären, warum es sich lohnt, mit dem Handy Casino Automaten zu spielen. Wir reißen außerdem kurz an, auf was Sie achten sollten und ob das Online-Casino sicher ist.

4 Gründe, die für das Mobile Casino sprechen

Für das mobile Spielvergnügen spricht einiges und gleichzeitig müssen Sie aber auch auf den einen oder anderen Punkt achten.

Warum es sich rentiert im Mobile Casino zu spielen:

Sie können das Mobile Casino jederzeit erreichen, alles was Sie brauchen ist Internet und natürlich Ihr Handy. Einen PC oder Laptop müssen Sie dagegen erst einmal hochfahren.

Im Urlaub oder auf Reisen brauchen Sie für den Online-Spaß nichts weiter als Ihr mobiles Gerät.

Mit Touch-ID melden Sie sich in Sekundenschnelle an, zahlen noch schneller und noch bequemer ein und aus.

Hohe Sicherheit, Cyberangriffe sind kaum eine Gefahr. Ganz anders als bei den Desktop-Versionen.

Worauf Sie beim Mobile Casino achten sollten:

Achten Sie immer in der Fußzeile auf die Lizenz, besser gesagt auf das klickbare Logo der Lizenzierungsbehörde. Die von uns unter anderem empfohlenen Lizenzen sind die MGA Malta und die Curacao eGaming. Auch die Lizenznummer sollte angegeben sein, damit können Sie jedes seriöse Casino und seine Lizenz überprüfen.

In der Fußzeile sollten ebenfalls die Logos bekannter Zahlungsanbieter zu sehen sein. Drunter sollten Sie beispielsweise VISA, Mastercard, SOFORT, Skrill, Neteller und / oder MuchBetter finden.

Es sollten ebenfalls die Logos von diversen Prüfstellen dort angegeben sein. Nehmen Sie sich immer etwas zeig und schauen Sie sich den unteren Bereich der Anbieter-Webseite genau an.

Überprüfen Sie außerdem, ob ein deutscher Kundendienst zur Verfügung steht, das ist immer ein gutes Zeichen.

Es solle immer ein Bereich mit „Verantwortungsbewusstem Spielen“ auf der Seite zu finden sein. Lesen Sie sich dort die Hinweise durch und beantworten Sie die dort aufgeführten Fragen.

Die besten Mobile Casinos Slots

Wie wir oben schon geschrieben haben, sind solche Aufzählungen immer sehr subjektiv. Da es auf dem Markt so viele unterschiedliche exzellente Hersteller gibt und dementsprechend noch viel mehr gute Automaten, haben wir uns für vier Hersteller und ihre Topspiele entschieden.

Book of Dead von Play‘n GO

Unser persönlicher Lieblingsslot. Die Stimmung ist einmalig. Eine großartige visuelle und akustische Erfahrung. Der Slot ist einfach zu verstehen, hat spannende Freispiele mit sehr hohen Auszahlungsmöglichkeiten und der Slot ist dazu richtig gut für das Handy angepasst.

Starburst von NetEnt

Starburst ist ebenfalls ein Slot, der sich wunderbar für Anfänger eignet. Das Weltraumthema ist toll umgesetzt und die gesamte grafische Inszenierung ist top. Er ist nicht überladen und hält die Spieler dennoch bei Laune.

Age of the Gods von Playtech

Dieser Casino Automat ist auch ein Spaßmacher par excellence. Die Grafik und die Animationen sind allererste Sahne, dazu gibt es den Age of Gods Jackpot und gleich vier verschiedene Arten von Freispielen.

Immortal Romance von Microgaming

Wenn Sie Vampire mögen, dann sollten Sie diesen Slot unbedingt ausprobieren. Auch dieser Automat hat vier verschiedene Freispiele am Start und ist zudem ausgezeichnet für mobile Endgeräte optimiert worden.