E3 2019 – Das sind unsere Top 5 Prognosen!

Nicht mehr lange und Los Angeles öffnet wieder seine Pforten für die Eletronic Entertainment Expo, kurz E3. Die Videospiel-Messe ist bekannt für die großen Konferenzen mit zahlreichen Neuankündigungen. Deshalb sind wir natürlich schon sehr gespannt, was uns dieses Jahr erwarten wird. Wir haben uns auch unsere Gedanken gemacht und präsentieren euch hier unsere Top 5 Prognosen für die diesjährige E3:

Tim

1. Microsoft kündigt die nächste Xbox an

Die Xbox One ist nun sechs Jahre alt, die Xbox One X kam 2017 auf den Markt. Nun könnte man hoffen, dass Microsoft Infos zur „Xbox Scarlett“, bzw. zur neuen Konsolen-Generation veröffentlicht. Ein mögliches Release-Datum ist nicht auszuschließen, womit sie einen Schritt weiter wären als Sony. Spiele wie Gears of War 5 und Halo Infinite könnten potentielle Release-Titel werden.

2. Square Enix überrascht uns mit dem Avengers Game und FF 7

Nach dem riesen Erfolg von Avengers: Endgame, könnte Square Enix auch ein paar Infos zum kommenden „The Avengers Project“ offenbaren. Square Enix sucht fleißig neue Mitarbeiter um das Spiel voran zu bringen. Da vor kurzem ein neuer Trailer, zum „Final Fantasy 7“ Remake erschienen ist, stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir auf der E3 noch etwas mehr von Cloud zu sehen bekommen.

3. Nintendo beleuchtet bereits angekündigte Titel

Nintendo wird wohl „The Legend of Zelda: Link’s Awakening“ mehr beleuchten. Auch Pokémon Schwert & Schild und Animal Crossing Switch bekommen hoffentlich einen Auftritt und ein baldiges Release-Datum.

4. Gameplay zum neuen Star Wars?

Von EA erwarte ich genauere Infos zu Star Wars Jedi: Fallen Order und hoffentlich etwas Gameplay. Ansonsten wird es wohl dieselben Sachen wie jedes Jahr geben, FIFA 20, Need for Speed und Battlefield. Neueres zu Apex Legends wäre auch denkbar.

5. Cyberpunk 2077!

Wie jedes Jahr hoffe ich darauf, mehr von Cyberpunk 2077 zu sehen und vielleicht sogar einen Release-Datum?! Zu viele Hoffnungen sollte man sich da aber nicht machen.

Chris

1. Fable 4

Dass eine neue Xbox angekündigt wird schenke ich mir mal, es sollte recht sicher sein, dass es eine, womöglich sogar zwei neue Konsolen geben wird. Seit längerer Zeit weiß man aber nun, dass Playground Games an einem großen RPG arbeiten, was anderes als ein neues Fable sollte das auch sein. Zumindest ist das die Hoffnung der Fable Fans, und da gehöre ich ebenfalls. Ich erwarte ein fulminantes Solo-Spiel mit einem fulminanten Multiplayer, denn damit kennen sich die Jungs von Forza Horizon schließlich aus. Könnte dies sogar ein Release Spiel für die neue Xbox werden?

2. Bioshock 4

Nach der vierten Xbox und Fable 4 kommt hier die nächste 4. Publisher Take Two wird an etwas Großem arbeiten. Bis auf Borderlands ist da jedoch nichts in Sichtweite. Entwickler Hangar 13 hat nach Mafia 3 noch kein Spiel angekündigt und das Studio Blind Squirrel arbeitete zuletzt an der Jubiläums-Edition zu Bioshock. Somit stehen die Chancen nicht allzu schlecht.

3. Der Prinz kehrt zurück

9 Jahre ist es nun her, dass wir mit Prince of Persia: The Forgotten Sands den letzten Ableger der beliebten Reihe erhalten haben. Und weil Ubisoft einfach immer Überraschungen in der Hinterhand hat, glaube ich fest an ein neues Spiel, es wird einfach Zeit. Die kommende Konsolen-Generation würde sich doch wunderbar für einen Reboot eignen. Zugegebenermaßen, Anzeichen für eine Rückkehr gibt es leider keine.

4. Sam Fisher macht’s ihm nach

Viel wahrscheinlich ist allerdings ein Splinter Cell Comeback. Nach 6-jähriger Abstinenz sprechen so einige Indizien dafür, dass auf der E3 ein neues Spiel angekündigt wird. Nachdem 2017 eine Trademark Anmeldung für Splinter Cell eingereicht wurde, gab es 2018 noch den großen Walmart Leak, wo zahlreiche kommende Spiele gelistet wurden. Nachdem Borderlands 3, welches auch auf der Liste stand, angekündigt wurde, bleibt nur noch Splinter Cell von dem besagten Leak übrig. Ich glaube dieses Jahr wird es endlich soweit sein.

5. Ein neues Batman Spiel

Rocksteady arbeitet an einem neuen Spiel, unterschwellig verriet Warner Bros. Montreal, dass man an einem neuen Batman Spiel arbeitet. Rechnet man 1 und 1 zusammen, dass dürfte wir die Fledermaus bald wiedersehen. Zudem erschien der letzte Ableger 2015, die nötige Entwicklungszeit um es anzukündigen hätte man durchaus.

(6. Das geleakte Harry Potter Rollenspiel)

Ja ich weiß, der sechste Platz ist erschummelt. Aber 2018 macht ein Video die Runde, welches Spielszenen aus einem Harry Potter RPG zeigen soll. Das abgefilmte Material wirkte zu authentisch um ein Fake zu sein, allerdings haben wir seitdem nie wieder etwas davon gehört. Ich behaupte aber mal, dieses Spiel existiert wirklich und wir werden es auf der E3 sehen!

Was denkt ihr wird auf der E3 angekündigt? Denkt ihr ähnlich oder hofft, bzw. erwartet ihr völlig andere Titel?

Bildquelle: Microsoft, Electronic Arts, 2K, ESA

Videoquelle: Youtube | Munkzukich