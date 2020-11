Wie Sie legale Online Casinos in Deutschland finden

Deutschland ist eine Hochburg der Glücksspielaktivität (die Glücksspieleinnahmen im Jahr 2018 entsprachen mit 14,2 Mio. denen Großbritanniens). Als Profi Gambling-Land ist die Auswahl die Würze des Lebens und die Spieler werden mit dem verwöhnt, was Deutschland zu bieten hat. Besonders, wenn es um Wetten und Glücksspiele an Land geht. Mit mehr als 60 landgestützten Casinos und 9.000 Spielhallen, die über das ganze Land verteilt sind, gibt es in jeder Stadt etwas und die gesamte Branche boomt, was die Einnahmen betrifft. Aber wenn es um Online Glücksspiele geht, gibt es eine Liste von regulierten Betreibern, die strengen Vorschriften unterliegen, wie auch bei Online Casinos ohne Deutsche Lizenz.

In den letzten Jahren gab es eine Zunahme neuer Online Casinos. Das sind natürlich fantastische Neuigkeiten für uns Briten, aber wie können Sie sicher sein, dass das von Ihnen gewählte Online-Casino legal ist? Sie müssen vorsichtig sein, da immer mehr illegale Online-Wettdienste auftauchen.In einer Zeit, in der in vielen europäischen Ländern die Regierungen Gesetze über Online Glücksspiel Websites und Casinos erlassen haben, geht es nicht nur darum, echtes Geld aus der Glücksspielbesteuerung zu kassieren, sondern auch darum, die Verbraucher vor dem schlechten und unkontrollierten Betrieb von Online-Glücksspielanbietern zu schützen.

Was ist eine Lizenzierung und warum benötigt das ein Casino?

Dies ist der entscheidende Punkt, wenn es darum geht zu wissen, ob das Casino, das wir in Google gefunden haben, ein seriöses Casino ist oder nicht. In der Regel erteilen die Regierungsbehörden eines Landes die Lizenz. Um diese Lizenz zu erhalten, muss das betreffende Casino eine Reihe von Inspektionen durchlaufen, damit es die Anforderungen erfüllt, die der Staat verlangt.

Die zweite Bedingung ist, dass es sich um ein absolut sicheres Casino handelt, das von Zeit zu Zeit externen Audits unterzogen wird, damit die notwendigen Sicherheitsbedingungen weiterhin bestehen, um weiterhin die Lizenz zu haben. Die dritte Bedingung ist, dass alle Spiele unter RNG-Software (Zufallszahlengenerator) erstellt werden, d.h. dass das Programm, mit dem sie arbeiten, völlig zufällige Ergebnisse erzeugt und daher weder vorhersagbar ist, noch von irgendetwas oder irgendjemandem von innerhalb oder außerhalb des Online Casinos manipuliert werden kann. Dies ist sehr wichtig, wenn Sie Spiele im Online Casino spielen möchten.

Dies sind die drei wichtigsten Bedingungen, die ein Land stellt, aber sie sind natürlich nicht die einzigen. Tatsächlich kann man sagen, dass einige europäische Länder einige der strengsten Gesetze in Bezug auf Online Casinos haben, so dass sichergestellt werden kann, dass alle lizenzierten Casinos 100% sicher und zuverlässig sind. Und natürlich, wie der Name schon sagt, auch legal.

Bieten die Online Casinos auch Sicherheit und Datenschutz an

Zu diesem Zweck wurden Sicherheitsstandards geschaffen, die dank Sicherheitszertifizierungen überprüfen, ob die verschiedenen Websites diese Standards übertreffen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle legalen Online-Casinos ein Vorhängeschloss in der Adressleiste haben, das die Sicherheit des Webs gewährleistet. Wenn wir es anklicken, wissen wir, dass die Sicherheit dieser Website zertifiziert ist. Auf die gleiche Weise können wir dank dieses Vorhängeschlossessicherstellen, dass die Seite das ist, was es vorgibt zu sein und keine Kopie. Damit müssen Sie vorsichtig sein, da Phishing eine der von Hackern am häufigsten verwendeten Methoden ist, um an die persönlichen Daten und Bankdaten der Benutzer zu gelangen.

Auch der Zahlungsablauf muss absolut sicher sein. Aus diesem Grund stellen alle Casinos, die in Ihrem Land legal und damit sicher sind, den Spielern absolut zuverlässige Zahlungsmethoden zur Verfügung.

Sind die Spiele immer sicher und zuverlässig?

Wenn die Online Casinos lizenziert sind, ist jedes einzelne der verfügbaren Spiele zunächst sicher und zuverlässig, da sie von Zeit zu Zeit sowohl von staatlicher Seite als auch von externen Prüfern überprüft werden. Diese Prüfungen stellen Zertifikate aus, die die Sicherheit aller Spiele garantieren. Ihr Leben geht buchstäblich vor sich hin. Wenn ein Casino auch nur den geringsten Zweifel daran hegt, dass ein Misserfolg vorliegen könnte oder dass ein Spiel in irgendeiner Weise manipuliert werden kann, so klein diese Unsicherheit auch sein mag, dann wird das Casino für immer verschwinden. Das Vertrauen der Spieler in ein Casino ist entscheidend für ihr Überleben. Wenn das Vertrauen verloren ist, dann heißt es Abschied nehmen vom Casino. Und natürlich passiert dasselbe in den Spielautomaten, immer unter Berücksichtigung des RTP, d.h. der theoretischen Rückkehr zum Spieler, die jeder von ihnen hat. Im Falle von Spielautomaten und allen Casino Spielen wird er in einem Prozentsatz gemessen.

Wenn Sie also den Drang verspüren, zum allerersten Mal online an Spielautomaten zu spielen, dann vergewissern Sie sich, dass das Casino lizenziert ist! Wenn das Casino nicht in einem Land lizenziert ist und über eine feste und solide Infrastruktur in Bezug auf die Überwachung und strenge Regulierung von Online-, mobilen und landgebundenen Spielorten verfügt, dann sind Sie am besten beraten eine andere Casino-Website zu wählen, um dort zu spielen!