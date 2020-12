Endlich erschienen: Immortals Fenyx Rising

Bereits 2019 wurde von Ubisoft ein Spiel angekündigt, das das Interesse zahlreicher Gamer weckte. Damals unter dem Titel Gods & Monsters wurde ein Trailer gezeigt, der eine Mischung aus griechischer Mythologie und dem Stil von Legend of Zelda: Breath of the Wild andeutete. Der Veröffentlichungstermin war damals noch auf Sommer oder Herbst 2020 angesetzt, musste dann aber aufgrund einiger Änderungen verschoben werden. So warteten Fans etwas länger auf den großen Release, mittlerweile ist das Spiel jedoch da. Seit dem 3. Dezember 2020 kann Immortals Fenyx Rising – der neue Titel des Games – für Konsolen und den PC gekauft werden. Das Spiel ist sowohl für die neue Generation von PlayStation und Xbox als auch für die vorherige erhältlich. Was man in dem Abenteuer rund um Fenyx alles erleben kann, haben wir uns genauer angesehen!



Nicht das erste Spiel in Griechenland

Eines ist klar: Das neue Game von Ubisoft ist nicht das erste, das Spieler in die griechische Mythologie eintauchen lässt. Tatsächlich scheint es zu einem regelrechten Trend unter Entwicklern geworden zu sein, ihre Geschichten im antiken Griechenland zu platzieren. Die Mythologie hat alles, was eine gute Geschichte benötigt: Tapfere Helden, grauenvolle Monster, tragische Liebesgeschichten und eine traumhafte Landschaft, in der sich alles abspielt. Dass man in diesem Setting ein tolles Game zum Leben erwachen lassen kann, haben auch schon die Macher von God of War entdeckt. Die Spielreihe dreht sich um Kratos, die Seele Spartas, einen gefallenen Krieger, der sein wertvollstes Gut für übermenschliche Kräfte geopfert hat. Nachdem er seine Seele dem Kriegsgott vermacht hat, erlebt er einen furchtbaren Schicksalsschlag und schwört von diesem Punkt an, am Olymp Rache zu nehmen. Dafür geht er gegen Götter, Titanen und Kreaturen aus der griechischen Mythologie vor und erkämpft sich seinen Weg bis an die Spitze. Kaum eine Spielreihe war auf der PlayStation so erfolgreich, wie die von God of War. Die neue Auflage des Games spielt nun in der nordischen Mythologie, in der Spieler auf Odin und andere Götter trifft. Die wunderschöne Kulisse nutzte man auch für einen Assassin’s Creed-Teil, der unter dem Namen Assassin’s Creed Odyssey erschien. Zum großen Teil trifft man im Spiel nur auf Menschen und Tiere, allerdings gibt es auch ein paar mystische Kreaturen, gegen die man antreten kann. So muss man sich an einigen Stellen gegen Medusa oder Zyklopen beweisen. Mit den Göttern spielen kann man auch in einigen Online Slots, die entweder kostenlos oder gegen Echtgeld gespielt werden können. Mythologische Themen sind in Online Casinos besonders beliebt, da man darin Themen wie Glück und Schicksal begegnet. Im Slot Zeus von WMS kann man sogar an der Seite des mächtigsten Gottes sein Glück auf die Probe stellen.

Das erwartet Spieler!

Immortals Rising Fenyx wird seinen Erwartungen laut ersten Tests eindeutig gerecht und ist ein Spiel, das wohl einer breiten Masse an Gamern gefallen könnte. Es beinhaltet alle guten Zutaten für einen Erfolgshit: Eine starke Story, ein tolles Gameplay und schöne Grafiken. Die Geschichte beginnt mit Fenyx, einem Helden, den man zu Beginn des Spiels selbst gestalten kann. Hier kann man sogar entscheiden, ob man einen männlichen oder weiblichen Charakter steuern möchte. Danach beginnt die Reise für Fenyx. Zeus wendet sich mit einer großen Bitte an den Spieler. Er und die gesamte Götterwelt werden von dem Zerstörer Typhon bedroht und können selbst nichts gegen ihn anhaben. Nur mit der Hilfe des Helden kann ihr Überleben gesichert werden. Dafür stattet Zeus Fenyx mit besonderen Fähigkeiten aus, die im Spiel verbessert werden können, und schickt ihn auf ein großes Abenteuer. Dabei durchkreuzt der Spieler ein riesiges Gebiet, das als Open-World-Map fungiert und kann zahlreiche Missionen erfüllen. Das Spiel besteht aus verschiedenen Teilen. Einerseits müssen natürlich Kämpfe ausgetragen werden, andererseits gilt es zahlreiche Rätsel zu lösen. Im Kampf stehen Fenyx verschiedene Waffen zur Auswahl, darunter ein Bogen und ein Schwert. Wer seine Skills verbessert, wird natürlich auch bei den Kämpfen stärker. So können sowohl Angriffe, als auch Ausdauer und Lebensanzeige gesteigert werden. Skills können durch das Erreichen höherer Levels verbessert werden, wie man es bereits aus vielen anderen Spielsystemen kennt. Fortbewegen kann man sich entweder zu Fuß, auf einem Reittier oder mit eigenen Flügeln, die einen durch die Lüfte tragen. Ewig kann man allerdings nicht fliegen, denn auch diese Tätigkeit erfordert Ausdauer, die mit der Zeit abnimmt. An einige Punkte auf der Karte kann man außerdem mit einer Schnellreisefunktion gelangen. Der grafische Stil wird gerne mit Legend of Zelda: Breath of the Wild verglichen. Das liegt mitunter an der niedlichen Darstellung der Figuren, kombiniert mit der atemberaubenden Umgebung.

Das Spiel Immortals Fenyx Rising hält, was es verspricht. Es kombiniert eine tolle Storyline mit einer großen Map, spannenden Kämpfen und einer Welt, die einfach schön anzusehen ist. Wer jetzt Lust bekommen hat, kann das Spiel direkt kaufen, denn seit dem 3. Dezember ist es auf allen gängigen Plattformen erhältlich.