God of War: Release Termin in neuem Trailer bekannt gegeben

God of War für PS4 hat einen neuen Trailer spendiert bekommen, indem wir auch endlich erfahren, wann wir denn selbst Hand an das Spiel anlegen dürfen. Demnach erscheint das Spiel am 20. April 2018.

Kratos verschlägt es in seinem neuen Abenteuer in die nordische Mythologie, Zeus und Co. haben also ausgedient. Zudem verändert sich der Fokus etwas, denn in seinem PS4 Auftritt unterstützt ihn sein Sohn Atreus. Somit liegt ein Augenmerk auf die Vater-Sohn Beziehung in dem Spiel, Atreus unterstützt seinen Vater außerdem in Kämpfen.

Sony gab zuletzt bekannt, dass man auf einen Season Pass verzichten werden, ob aber DLC’s für God of War geplant sind gab der Publisher noch nicht bekannt.

Quelle: IGN

Bildquelle: Sony