Trotz Glücksspiel auf der sicheren Seite

Es gibt durchaus weniger riskante Möglichkeiten, sein Geld zu verwalten, als Casinos sie einem bieten. Aber seien wir mal ehrlich: Der vorausschauende Umgang mit Geld, sei es das Beiseitelegen auf ein Sparkonto oder die gewissenhafte Anlage in die Lebensversicherung, haben zwar den Vorteil, dass sie die Menschen friedlich schlafen lassen. Und trotzdem ist es gerade das Risiko, das viele von uns reizt. Insbesondere dann, wenn die Aussicht darauf besteht, am Ende vielleicht einen großen Gewinn abzusahnen. So geht es zumindest all denjenigen, die ihr Geld in Aktiengeschäfte stecken oder in online Wetten immer den heißen Tipp parat zu haben glauben.

Man kann jedoch trotz all der Freude um den Nervenkitzel vorsichtig mit dem eigenen Geld umgehen. Es gibt einige Maßnahmen, die passionierte Glücksspieler ergreifen können, um sicher zu gehen, dass sie ihre Ersparnisse im online Casino ihrer Wahl nicht an ausgefuchste Abzocker oder durch eigene Leichtsinnigkeit verlieren. Ein ratsamer Tipp für alle online Hasardeure ist es, sich nach einem seriösen Casino, das die beliebten Spielautomaten und Co. anbietet, um zugucken.

An dieser Stelle bietet sich beispielsweise die Seite https://spielen-slots.de/demofree-slots/sizzling-hot/ an. Solche Plattformen erkennt man oft an ihrem vertrauenswürdigen Kundenservice, der rund um die Uhr für die Belange der User erreichbar ist. Hier kann man sich über die Spielregeln, Zahlungsbedingungen oder Ähnliches informieren. Außerdem deuten internationale Lizenzen der Glücksspielbranche, wie man sie beispielsweise bei der Malta Gaming Authority erwirbt, auf ein verläßliches Unternehmen hin. Trotz solch positiver Auszeichnungen vieler online Casinos ist der Geldtransfer oft die letzte Angsthürde des Glücksspiels für unerfahrene Zocker. Hier sollte daher darauf Acht gegeben werden, dass ein Casino eine professionelle Abwicklung garantiert und standardisierte Zahlungsoptionen anbietet. Zu diesem gehören:

PayPal

Kreditkarte

Sofortüberweisung

Elektronische Überweisungsservices wie Skrill oder GiroPay

Insbesondere der Zahlungsweg über PayPal belegt einen zuverlässigen Geldtransfer, denn diese Option können nur Betreiber anbieten, die sich durch ihre Seriosität auszeichnen.

Das Risiko im Glücksspiel stellt natürlich nicht vordergründig die Abzocke durch den Betreiber dar. Viele Spieler gehen ihrer Leidenschaft völlig unkontrolliert nach und verlieren dadurch den Überblick über ihre Einsätze. Es ist aber gerade bei neuen Spielen oder bei solchen mit komplizierten Abläufen besser, zunächst kein großes Risiko einzugehen. Dafür bieten sich die kostenlosen Demo-Versionen einiger Spiele an, die oft sogar ohne eine vorherige Anmeldung ausprobiert werden können. Steht ein solcher Testmodus für ein Spiel nicht zur Verfügung, können Spieler auf Nummer sicher gehen, indem sie mit geringen Einsätzen starten. Immer mehr online Casinos bieten daher minimale Spieleinsätze von unter einem Euro pro Runde an. Wer also nicht Gefahr laufen will, große Summen durch hohe Spieleinsätze zu verlieren, sollte im Netz nach solchen Betreibern Ausschau halten.

Ein online Casino muss dennoch kein Verein von Betrügern sein, um unerfreuliche Überraschungen für seine User parat zu halten. Viele Spieler gehen beispielsweise den verheißungsvollen Spezialangeboten und Boni mancher Plattformen auf den Leim. Dahinter verbergen sich oft Gewinnpakete, die man nur unter strengen Bedingungen ergattern kann. Zu den Standardeinschränkungen gehört eine Frist, innerhalb derer der Bonus umgesetzt werden muss. Oft lassen sich die erzielten Gewinne auch nicht in allen Spielkategorien einsetzen oder es ist der x-fache Umsatz des Bonusbetrages für eine Auszahlung nötig. Hier sollten die Nutzer also einen prüfenden Blick auf die Bonusbedingungen werfen, bevor sie sich den Jackpot in der Hand halten sehen und am Ende eine herbe Enttäuschung erleben müssen.

Es gibt ihn also durchaus: Den gewissenhaften Umgang mit Geld im Glücksspiel. Spieler müssen nur wissen, wie sie seriöse Betreiber erkennen und welche Maßnahmen sie ergreifen können, um sich selbst vor ihnen oder ihrer eigenen Spiellust zu schützen. Dafür können sie sich nicht zuletzt mit anderen Usern online austauschen, die zahlreiche Casinos und Spiele getestet und bewertet haben. Dann steht dem Vergnügen so gut wie nichts mehr im Wege – und womöglich auch nicht dem großen Gewinn!