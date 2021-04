Die besten neuen Konsole Spiele 2021 – Highlights, die uns bevorstehen

Es kommen immer häufiger neue Spielkonsolen auf den Markt und damit eingeführt. Ob Xbox, PlayStation oder Nintendo Switch – jede Konsole bringt bestimmte Vor- und Nachteile mit sich. Exklusive Spiele, Mobilität, Leistungsfähigkeit oder aktuelles Marktangebot sind bei der Frage, welche Spielkonsole man sich holen sollte, wichtige Faktoren.

Spielkonsolen als eine Art von Unterhaltungsautomaten sind schon seit langem in unserer Gesellschaft beliebt. Doch ein paar Jahrhunderte später sind sich die Fans einig – 2021 ist das Jahr der Spielkonsolen.

Worüber immer noch viel spekulieren, ist die Frage, welche Spielhighlights uns im Jahr 2021 erwarten. Es ist das Jahr der Verschiebungen, deshalb kommt es auch zu vielen Spätveröffentlichungen. Die Games sind immer auf den aktuellsten Stand, was die Technik angeht. Das festgelegte Datum scheint ungewiss zu sein, jedoch sollten wir die Hoffnung nicht verlieren.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Nintendo hatte bereits 2019 das Spiel angekündigt. Leider zur Enttäuschung der Fans gibt es immer noch keine neuen Erkenntnisse. Die Community jedoch ist fleißig, denn der veröffentlichte Trailer sorgt für Spekulationen und Neugier. Das Spiel handelt von einer Spielewelt und Bösewichten. Möglich ist sogar in die Rolle von Zelda zu schlüpfen. Ein Release scheint Ende 2021 möglich zu sein. Die Zelda-Spielserie feiert dieses Jahr ihr 35-jähriges Jubiläum, genau aus diesem Grund wäre der Release passend. Erscheinen soll das Game auf der Nintendo Switch.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga

Die Skywalker Saga soll alle neun Filme der bekannten Reihe abdecken und schneller und größer als der Vorgänger werden. Die Charaktere Auswahl lässt den einen oder anderen Star Wars Fan vor Freude funkeln. Das Game soll für alle aktuellen Konsolen und den PC erscheinen.

Far Cry 6

Das Spiel entwickelt sich zum Shooter: Neues Setting, neue Gegner und Waffen. Wir beamen uns nach Mittelamerika, wo man sich einen Machthaber stellt. Dieser wird vom Schauspieler Giancarlo Esposito gespielt, der aus der Serie Breaking Bad bekannt ist. Es gibt ein Map-Monitor, der Duelle ermöglicht, die zum Leben erweckt werden. Far Cry 6 soll für PC, Google Stadia, Xbox One und PS4 in den Handel kommen. Das Game soll auch für die Nachfolger der Konsolen erhältlich sein.

Resident Evil: Village

Erneut schlüpft man in die Rolle des Ethan Winters, nachdem Mia und er erfolgreich geflüchtet sind. Inzwischen haben die beide eine kleine Tochter, welche das Ziel der Entführung ist. Auf der Suche nach seiner Tochter, trifft Ethan auf zahlreiche Feinde und Gefahren.

Wenn wir gerade bei Horror Games sind, ist das Spiel ,,Until Dawn‘‘ auch zu empfehlen. Bei dem geht es um eine Gruppe von Jugendlichen, die auf einer Skihütte ein Horrorszenario erleben. Das Schicksal der Geschichte und Figuren liegt in den eigenen Händen. Bekannte Persönlichkeiten verkörpern die Charaktere.

Battlefield 6

Battlefield ist das Shooter-Game was uns allen bekannt ist und welches seit Jahren begeistert. Die Begeisterung liegt nicht nur bei den verschiedenen Settings wie der Science-Fiction-Welt, sondern auch in den verschiedenen Kampfstilen und der großartigen Grafik. Im Moment gibt es kaum Fakten, sondern mehr Gerüchte um den Ableger. Die Community hat hohe Ansprüche.

Temtem

Bei Temtem handelt es sich um ein Online-Rollenspiel, welches von der Pokémon Reihe inspiriert wurde. Die Spielregeln sind einfach. Es wird ein Team bis zu sechs Temtems zusammengestellt, diese kämpfen gegen andere Tamer und wilde Temtems. Dabei werden Quests erledigt und in Arenen angetreten. Der Unterschied zu Pokémon liegt im Format, bei den die Kämpfe stattfinden und im Multiplayer-Aspekt.

Persönlich freue ich mich am Meisten auf das LEGO Star Wars und Temtem Spiel. Als jemand, der mit LEGO aufgewachsen ist, ein absolutes Highlight. Jedes Spiel der Reihe sorgt für Spannung und Unterhaltung. Man hat selbst das Gefühl, in dem kunterbunten Baustein Universum zu sein. Meine Lieblingsspiele sind die Harry Potter und Batman Reihen. Pokémon gehört ebenfalls zu den Spielen, mit denen ich aufgewachsen bin. Ob es die Filme, Serie oder Games sind, es erweckt immer Nostalgie in mir. Was ich gut bei Temtem finde ist, dass man sich sein Team selbst zusammenstellen kann und der Multiplayer-Aspekt. Wir können definitiv gespannt sein, welche Spiele die nächsten Jahre noch rauskommen werden. Auch, wenn wir uns mit den Releases noch gedulden müssen, das Warten wird sich lohnen!