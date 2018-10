5 Horror-Games für den Schocktober!

Der Oktober ist da und das heißt, die Grusel-Saison hat wieder begonnen. Um euch schon einmal auf Halloween einzustimmen, habe ich hier 5 Spiele aufgelistet, die euch hoffentlich das Blut in den Adern gefrieren lässt.

Resident Evil 7

Wie der Phönix aus der Asche stieg Resident Evil 7 empor und versetzte die Spieler in Angst und Schrecken. Mit einem etwas anderem Setting und frischem Wind, kehrte die Zombie-Survival-Horror-Serie zurück zu seinem Ursprung. Freunde der alten Spiele und Fans von Spielen wie Outlast, werden hier auf Ihre kosten kommen. Mit einfachem rumgeballer kommt ihr hier nicht weit und werdet schnell Opfer der Baker Familie sein.

P. S. Spielt es auf Englisch 😉

Videoquelle: YouTube | Resident Evil

Until Dawn

Wer sein Schicksal lieber selbst in die Hand nehmen möchte, ist bei Until Dawn genau richtig. In diesem Spiel begleitet Ihr eine Gruppe Teenager auf eine Ski Hütte und erlebt einen Horrorfilm, wie er im Buche steht. Manche Charaktere sollten euch bekannt vorkommen, denn Persönlichkeiten wie Rami Malek (Mr. Robot) und Hayden Panettiere (Nashville), leihen den Figuren ihr Gesicht. Wie die Geschichte aus geht und wer überlebt, liegt in euren Händen.

Videoquelle: YouTube | PlayStation

Eternal Darkness

Eternal Darkness ist einer der älteren Titel auf dieser Liste, jedoch nicht weniger wichtig! Durch das „Sanity System“ hat dieses Spiel Maßstäbe gesetzt, angefangen von blutenden Wänden bis zum Durchbrechen der vierten Wand, versucht dieses Spiel euch in den Wahnsinn zu treiben. Als Alexandra Roivas erlebt der Spieler die Vergangenheit ihrer Vorfahren um das Geheimnis, hinter dem Mord ihres Großvaters, zu lüstenWer Besitzer einer GameCube ist, sollte dieses Spiel definitiv seiner Sammlung hinzufügen.

Videoquelle: YouTube | mywiiuchannel

Project Zero

Nur mit Kamera und Taschenlampe bewaffnet, stellt ihr euch den Geistern in Project Zero. Die von Tecmo entwickelte Survival-Horror-Adventure-Serie erschien erstmals 2002 in Deutschland und entführt die Spieler in die Welt des subtilen Horror’s. Auf Waffen und explizite Gewalt werden gänzlich verzichtet, nur mit eurer Kamera und verschiedenen Objektiven, könnt ihr die verirrten Seelen erlösen! Der aktuellste Titel „Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers“, ist für Wii U erhältlich

Videoquelle: YouTube | NintendoWiiUUK

Call of Cthulhu

Wer noch bis zum 30. Oktober warten kann, hat die Möglichkeit sich in H. P. Lovecraft’s Welt zu stürzen und wahren Wahnsinn zu erleben. Ja, es gibt noch einen „Call of Cthulhu“-Ableger aus dem Jahre 2005, aber ich möchte hier auf die „Neuauflage eingehen. Als Ermittler wird der Spieler nach Darkwater Island geschickt um einen mysteriösen Mordfall aufzuklären. Verschiedene Wege führen euch zu eurem Ziel, doch schafft ihr es auch, nicht dem Wahnsinn zu verfallen?

Videoquelle: YouTube | Focus Home Interactive

Was steht auf eurer Horrorspiel-Liste? Seid Ihr eher auf der Seite des subtilen Horror’s oder ist Splatter für euch wichtig? Schreibt’s doch mal in die Kommentare!