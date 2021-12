10 Gründe, warum Sie eine Karriere in der Spieleentwicklung in Betracht ziehen sollten

Sie interessieren sich für digitale Spiele wie Computerspiele oder Online Casinos und sind vielleicht sogar selbst ein leidenschaftlicher Zocker? Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Während der Spieldesign früher keine besonders große Sache war – mit wenigen Zeilen Code hatte man den Job erledigt – hat sich die Branche mittlerweile mehr als breitgemacht. Heutzutage gibt es eine riesige Anzahl an komplexen digitalen Games, die auf Computer, Konsole, Tablet oder Handy gespielt werden können. Aus diesem Grund handelt es sich bei der Spielgestaltung um einen Bereich, der stets neue Arbeitskräfte sucht. Wir zeigen Ihnen 10 gute Gründe auf, warum auch Sie eine Karriere in der Spieleentwicklung in Betracht ziehen sollten!

1. Leichter Einstieg

Einer Ihrer ersten Gedanken wird vielleicht sein: „Spieldesign ist doch viel zu kompliziert“. Viele Menschen lassen sich von Dingen, die mit Informatik zutun haben, zu leicht abschrecken. Coding, Programmieren, Computertechnik, Grafik – all dies klingt für ungelernte Ohren erst einmal sehr schwierig. Tatsache ist jedoch, dass absolut jeder zum Softwareentwickler werden kann. Dafür muss man früher in der Schule nicht der Nerd oder das Computer-Genie gewesen sein. Selbst der Umgang bzw. das Verfassen von Codes, die zunächst einmal wie unzusammenhängende komplexe Zeichen-Salate wirken können, ist einfacher zu lernen, als man denkt. Das Beste daran ist, dass fast alle notwendigen Informationen und Materialien kostenlos online frei verfügbar sind. Wer einen Computer oder einen Laptop besitzt, kann direkt mit dem Lernen und Üben beginnen.

2. Hohe Nachfrage

Die Spieleindustrie befindet sich nach wie vor im Wachstum. Digitale Spiele in verschiedenen Formen, ob nun ein Shooter-Spiel oder ein Online Casino Slot, werden zunehmend bei allen Bevölkerungsgruppen beliebter, zumal der technische Fortschritt immer mehr Innovationen ermöglicht. Daher haben Sie als Spieldesigner immer gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt, und das in vielen verschiedenen Bereichen.

3. Viele Wege führen ans Ziel

Wer in die Branche einsteigen will, muss einige Voraussetzungen und Skills mitbringen. Für eine Karriere im Bereich der Spieleentwicklung ist es allerdings nie zu spät. Es ist egal, welchen Bildungshintergrund Sie besitzen. Das wichtigste für diesen Job ist nämlich die Leidenschaft für digitale Spiele sowie Ihre eigenen Fähigkeiten, für die Sie nicht unbedingt eine Ausbildung oder ein Studium benötigen. Der Quereinstieg in die Spieldesign ist nicht nur möglich, sondern auch tatsächlich relativ häufig.

Eine populäre Option ist es, sich das Programmieren selbst beizubringen. Das Internet ist dafür die perfekte Anlaufstelle. Zum einen sind online sehr viele Informationen in Form von Videos oder Texten verfügbar, die man kostenlos abrufen und so eigenständig lernen kann. Dazu kommt, dass man, wenn man einen Computer, einen Laptop, ein Tablet oder ein Mobiltelefon besitzt, das Coden sogar online kostenlos üben kann. Viele Internetseiten bieten verschiedene Aufgaben an, bei denen Sie Schritt für Schritt Programmiersprachen wie HTML, Java Script oder C++ lernen und selbstständig kleine Programmierprojekte üben können.

Wer lieber mit anderen gemeinsam oder unter Anleitung lernen möchte, kann ganz einfach einen Kurs besuchen. Programmierkurse gibt es sowohl online als auch offline wie Sand am Meer, da der Fachbereich der Spielgestaltung so sehr boomt. Sie können verschiedene Qualifikationen und Zertifikate erlangen, allerdings sei gesagt, dass derartige Kurse meistens nicht kostenlos angeboten werden.

Ein klassischer Weg zum Beruf des Spieleentwicklers ist das Studium eines Faches, das einen Bezug zum Bereich hat, zum Beispiel Informatik. Auf offene Stellen bewerben können Sie sich allerdings auch ohne Studium. Für die Bewerbungsmappe ist nämlich eines besonders wichtig: Eigene Projekte, die zeigen, was Sie können und wie leidenschaftlich Sie dabei sind.

4. Gutes Gehalt

Die Spieldesigner sind an der technischen und digitalen Seite der Branche beteiligt, ein Bereich, der immer verhältnismäßig gut bezahlt wird. Das Einstiegsgehalt eines Junior Game Entwicklers kann bis zu 54.300 Euro pro Jahr betragen, wenn Sie direkt bei einem Großkonzern einsteigen. Aber selbst dann, wenn Sie ein kleines Start-up bevorzugen und am unteren Ende der Gehaltskette landen, sind Sie mit einem Einstiegsgehalt von 35.300 Euro jährlich gut dabei. Das durchschnittliche Gehalt eines professionellen Game Developers, der schon einiges an Erfahrung mit sich bringt, liegt bei stolzen 48.000 Euro.

5. Langeweile in der Spieleentwicklung? Gibt’s nicht!

Gerade diejenigen, die einen Job suchen, der auch mal etwas Abwechslung und Spaß mitbringt, sind in der Spieldesign-Branche gut aufgehoben. Entwickler von digitalen Spielen werden nämlich in allerhand verschiedenen Bereichen gebraucht. Neben Spieleherstellern, die eigene Spiele entwerfen und herausbringen, sind auch Gaming-Plattformen im Internet auf die Hilfe von Spieldesigner angewiesen. Dazu gehören zum Beispiel auch Online Casinos. Diese müssen stets darauf achten, sich gegenüber ihrer Konkurrenz durchsetzen zu können. Aufgrund der vielen attraktiven Bonusangebote, wie beispielsweise Freispiele ohne Einzahlung, ist es Spielern möglich, in Online Casinos auch kostenfrei zu zocken. Um konkurrenzfähig zu bleiben, benötigen die Casinos bei der Entwicklung ihrer Spiele Qualität und Kreativität. Die Spieleindustrie zeichnet sich durch eine lange Geschichte aus, die regelmäßig von neuen Innovationen geprägt ist. Das nächste große Ding könnte zum Beispiel Cloud Gaming sein. Diese Spiele kann man genießen, ohne dafür Umwege über Drittanbieter gehen oder einen Download tätigen zu müssen. Für Sie als potenzieller Spieleentwickler könnte dies einer der Bereiche sein, auf dessen Aufbau Sie Einfluss nehmen.

6. Arbeiten von Zuhause aus

Aktuell sind Home Office Jobs aufgrund der Pandemie Situation besonders begehrt. Doch auch unabhängig davon gibt es viele Menschen, die einfach gerne aus ganz verschiedenen Gründen von Zuhause aus arbeiten. Mit einem Job als Spieldesigner haben Sie gute Chancen, zumindest einige Ihrer Stunden im Homeoffice absolvieren zu dürfen. Die Arbeit spielt sich nämlich größtenteils am Computer ab und kann damit von nahezu überall erledigt werden. Viele Stellen werben sogar damit, dass Sie die Option zum Home Office anbieten, da auch den Arbeitgebern klar ist, dass dies die Attraktivität einer Stellenausschreibung um einiges erhöht.

Eine weitere Möglichkeit, wie die Arbeit als Spieleentwickler zum Homeoffice führen kann, ist die Ausübung des Jobs als Freelancer bzw. Freiberufler. Die Programmierer haben den Luxus, dass sie nicht dazu gezwungen sind, für jemand anderen zu arbeiten. Sie können Ihr ganz eigener Boss sein und lediglich die Aufträge annehmen, die Ihnen spannend erscheinen und deren Bezahlung für Sie attraktiv ist. Aufträge dieser Art gibt es viele. Nicht nur große Unternehmen benötigen Game Entwickler, auch Start-ups oder Privatpersonen müssen sehr oft auf die Skills eines Programmierers zurückgreifen. Oft gibt es ein einziges Spiel Projekt, das umgesetzt werden soll und wo Sie umso mehr Einfluss auf die Umsetzung haben. Als Freelancer haben Sie natürlich die freie Wahl, was Ihren Arbeitsplatz angeht und Sie können Ihre Aufgaben ganz bequem von Zuhause aus erledigen. Empfehlenswert ist es dennoch, einen extra Büroraum oder zumindest einen separaten Schreibtisch für die Arbeit einzurichten, weil die Trennung von Freizeit und Job wichtig für das psychische Wohlergehen ist, auch bei den spaßigen Jobs wie die Spielgestaltung!

7. Kreativität ist gefragt

Nicht viele Jobs fordern Kreativität von ihren Angestellten. Oftmals ist der Arbeitsalltag geprägt von Aufgaben, die eher organisatorischer Natur sind oder auf eine bestimmte Art und Weise korrekt erledigt werden müssen. Für manch einen ist das perfekt, andere jedoch sehen sich danach ihrer kreativen Ader freien Lauf lassen zu können. Falls Sie zu der letzteren Kategorie gehören, sollten Sie eine Laufbahn in der Spieleentwicklung in Betracht ziehen, denn hier ist ein kreativer Geist gefragt. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Ihre Ideen in Form von Programmierung umzusetzen, und dabei haben Sie immer auch Spielraum. Innovative Vorschläge werden von den meisten Arbeitgebern sogar dankend angenommen, da einer der Ansprüche ist, den Kunden stetig neue und aufregende Unterhaltungsmöglichkeiten bieten zu können.

Besonders in der Branche der Online Glücksspiele können Sie Ihre Kreativität nach Lust und Laune einsetzen. Für die Anbieter von Online Casinos ist es unfassbar wichtig, dass sie stetig neue Spiele auf den Markt bringen können – Boni wie beispielsweise neue Freispiele ohne Einzahlung reichen allein nicht aus. Spieler wollen jedoch nicht immer nur das gleiche spielen, sondern erwarten vom Online Casino ihrer Wahl eine gewisse Art von Vielfältigkeit. An dieser Stelle können Sie als Spieldesigner Ihre Ideen umsetzen und zum Beispiel eigene Slots entwickeln, die dann von anderen Spielern gezockt werden. Ist es nicht großartig?

8. Typischer Büro-Alltag: Perfekt nicht nur für Stubenhocker

Viele Menschen wissen einen typischen Tagesablauf im Büro erst dann zu schätzen, nachdem sie einmal in einem Job gearbeitet haben, der physisch anspruchsvoll ist. Die Spieleentwickler müssen sich nicht mit Muskelkater, dem Schleppen schwerer Gegenstände oder anderen Arten von körperlicher Arbeit und deren Folgen herumplagen. Zwar kann das viele Sitzen im Büro bei unergonomischer Büroeinrichtung zu Rückenschmerzen führen, aber diesen kann man leicht vorbeugen. Als Spieleentwickler können Sie es sich im Büro gemütlich machen, wo Sie geschützt vom Wetter während der Arbeit genüsslich einen Kaffee schlürfen können – diesen Luxus bringt nicht jeder Beruf mit sich.

Zum Alltag eines Game Designers gehören dabei die verschiedenen Komponenten eines digitalen Spiels. Dazu zählt natürlich hauptsächlich das Programmieren von Code, aber die grafische Gestaltung, die Spielsteuerung und der Sound können Teil der Aufgaben eines Spieleentwicklers sein. Den für Ihnen passenden Bereich werden Sie ganz bestimmt finden.

9. Die große Verantwortung von Spieleentwicklern

Die Spieldesigner sind viel mehr als nur ein kleines Glied in der Kette der Mitarbeiter, die ein digitales Spiel auf die Beine stellen. Sie sind verantwortlich für viele Feinheiten, die außer ihnen mitunter von niemandem verstanden werden können, da der Bereich der Programmierung sehr spezielles Fachwissen erfordert. Besonders viel Verantwortung tragen Spieleentwickler im Bereich der Online Casinos. Dort haben sie nämlich einen relevanten Einfluss auf die Seriosität der Spiele bzw. der Slots, denn die Programmierer sind nämlich unter anderem diejenigen, die für Faktoren wie die Auszahlungsquote verantwortlich sind. Die Betreiber der Online Casinos selbst können überhaupt nicht auf den Zufallsgenerator zugreifen. Daher liegt es in der Hand der Spieleentwickler, einen Slot fair zu programmieren und die jeweils aktuell geltenden Vorgaben des Glücksspielstaatsvertrags korrekt umzusetzen. Wer also einen Job mit viel Verantwortung sucht, für den könnte eine Karriere in der Spielgestaltung genau das richtige sein.

10. Das Hobby zum Beruf machen

Das Beste kommt zum Schluss: Für viele Menschen ist es der absolute Traum, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Schließlich kann man sich nur schwer etwas Schöneres vorstellen als für die Dinge, die man sowieso gern macht, auch noch bezahlt zu werden. Wer fände es nicht toll, wenn sich die Arbeit etwas weniger wie Arbeit anfühlen würde?

Der Beruf des Spieldesigners gehört genau in die Kategorie von Jobs, die diesen Traum bereits für viele Angestellte erfüllt haben. Wenn Sie gerne Zeit mit digitalen Spielen wie Videospielen oder Glücksspielen verbringen, wird Ihnen bei der Tätigkeit als Spieleentwickler niemals langweilig werden. Hier können Sie das Spiel genau so designen, wie Sie es sich vorstellen. Kommen Ihnen beim Zocken manchmal Gedanken darüber, wie Sie selbst gewisse Dinge anders machen würden? Die Spieldesigner haben die Möglichkeit, diese Ideen auch in die Tat umzusetzen.

Aus diesen 10 Gründen legen wir jedem, der Leidenschaft für digitale Spiele besitzt nahe, eine Karriere in der Spieleentwicklung in Betracht zu ziehen: Ein Traum, der wahr werden kann!