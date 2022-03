Neueste Trends im iGaming: Kryptos und NFTs

Die Welt des iGaming ist immer in Bewegung: Neue Konsolen, verbesserte Grafiken, VR- und AR-Technologien haben in der Vergangenheit die Herzen vieler Spieler höherschlagen lassen. Einen recht neuen Trend, der Einzug in die virtuelle Gaming-Szene gefunden hat, basiert auf der Blockchain-Technologie. Wir widmen uns in diesem Artikel dem Zusammenspiel von Kryptos, NFTs und Videospielen.

Kryptos als beliebtes Zahlungsmittel in der Glücksspiel-Branche

Kryptos spielen vor allem bei der Bezahlung in Online Casinos eine große Rolle. In der heutigen Zeit zeigen sich Nutzer zunehmend gehemmt, ihre Bankdaten bei Online-Unternehmen anzugeben. Der Bezahlvorgang mit Bitcoin, Ether und Co. erfolgt weitgehend anonym. Es ist nicht erforderlich, sensible Kreditkarteninformationen anzugeben, weshalb diese auch nicht in die Hände von Unbefugten geraten können. Neben der Anonymität zeichnen sich Zahlungen mit Kryptowährungen außerdem durch Schnelligkeit und geringe Gebühren aus.

Aufgrund dieser Vorteile sind die Zahlungen mit den digitalen Münzen so beliebt geworden, dass es mittlerweile sogar spezielle Krypto-Casinos gibt. Diese unterscheiden sich hinsichtlich des Spielangebotes nicht von herkömmlichen Casinos. Sie können dort die beliebtesten Slots wie Rome the Golden Age oder klassische Tischspiele wie Roulette und Blackjack spielen. Der einzige Unterschied ist, dass Sie Einzahlungen im Handumdrehen mit Bitcoin oder einer anderen Kryptowährung erledigen können.

Krypto-Spiele: Play-to-Earn durch NFTs

Die Blockchain-Technologie stellt nicht nur eine Revolution für die Transaktionen im iGaming dar, sondern hat es auch geschafft, das gesamte Spielerlebnis und möglicherweise auch den Anreiz zu verändern. Hintergrund sind die non-fungiblen Token (NFTs), durch die es möglich gemacht wurde, digitale Kunst einzigartig zu machen. NFTs zu kreieren, zu tauschen oder zu kaufen und verkaufen kann heutzutage ganz spielerisch erfolgen. Angefangen mit CryptoKitties gibt es heute eine ganze Menge an Video-Games, in denen NFTs hergestellt und anschließend veräußert werden können. Das bedeutet im Klartext also, dass man spielend Geld verdienen kann.

Die Funktionsweise der non-fungiblen Token ist dabei je nach Spiel ganz unterschiedlich. So können die NFTs fester Bestandteil der Spielmechanik sein, werden somit notwendig für den Fortlauf des Spiels. Demgegenüber können die Token einen reinen Sammler-Wert haben.

Axie Infinity als eines der bekanntesten Krypto-Spiele

Bei Axie Infinity handelt es sich um ein Videospiel der Firma Sky Mavis, das auf der Basis der Ethereum-Blockchain funktioniert. Inspiriert von den Pokémon-Spielen können bei Axie Infinity ebenfalls kunterbunte Kreaturen gesammelt und aufgezogen werden. Der große Unterschied zu Pikachu, Glumanda und Co. ist, dass es sich bei den Kreaturen in Axie Infinity um NFTs handelt. Züchtet man also begehrte Kreaturen heran, können diese schnell einen beträchtlichen Wert erreichen. Das Spiel wurde bereits 2018 auf den Markt gebracht und ist sofort auf Anklang gestoßen. Ein idealer Einstieg für solche, die zuvor nichts mit Krypto und NFTs am Hut haben, doch auch Profi-Investoren sind von dem Konzept überzeugt. Das geht sogar so weit, dass Spieler für das Erspielen von NFTs bezahlt werden und sich der Gewinn untereinander aufgeteilt wird.