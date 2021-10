Warum ist Glücksspiel auf Twitch so beliebt?

Es gibt für jedes Hobby und für jede Passion einen Ort im Internet. Katzenvideos gehören auf YouTube und Gaming gehört auf Twitch. Das ist so, selbst wenn Twitch natürlich noch mehr ist als bloßes Streaming von Online-Spielen. Doch dazu später mehr. In diesem Beitrag werfen wir den Fokus auf das besonders erfolgreiche Streaming von Glückspiel (Gambling) auf Twitch. Wer sind die größten Stars und warum ist es so beliebt? Diesen Fragen und mehr werden wir nachgehen. Wenn du selbst einmal spielen möchtest, lies zunächst die Bewertungen der unterschiedlichen Online-Casinos auf meinecasinoerfahrung.com von echten Spielern. Hier erfährst du, welcher Anbieter sich wirklich lohnt.

Was ist Twitch?

Twitch ist eine Streaming-Plattform. Das bedeutet, dass Nutzer sich hier anmelden und Video-Streams live ins Internet stellen können, damit andere Menschen ihnen dabei zusehen. Im Prinzip ist Twitch für fast alle Arten von Streams geöffnet – außer natürlich illegale Handlungen etc. Es gibt beispielsweise stundenlange Live-Sessions mit DJs, was gerade in der Corona-Zeit vielen Menschen in den heimischen Wohnzimmern geholfen hat. Auch andere Live-Events können gestreamt werden. Neben der Musik sind hier beispielsweise Talk-Sendungen oder Live-Events von kulturellen Veranstaltungen beliebt. Zweifelsfrei sind jedoch alle Themen rund ums Gaming die absolut häufigste Variante bei Twitch.

Der Clou bei Twitch besteht allerdings nicht nur darin, dass das Publikum den Streamern beim Spielen, Musizieren oder Talken zuschauen kann, sondern auch aktiv in das Geschehen eingreifen kann. Zuschauen allein ist für Nutzer immer kostenlos und ohne Registrierung möglich. Wer sich bei Twitch jedoch einen Account erstellt, kann auch in den Chats zum Stream mit anderen Zuschauern kommunizieren oder Abos von seinen Lieblings-Streamern kaufen, um die eigenen Stars finanziell zu unterstützen und immer auf dem neuesten Stand zu sein.

Spielautomaten und Casinospiele auf Twitch

Counter-Strike oder GTA sind genau wie Fortnite und viele andere Multiplayer immer wieder in den Streams auf Twitch zu finden. Es gibt jedoch auch andere Spiele, bei denen die Fans ihren Streamern begeistert zuschauen. Das hat sogar nicht immer etwas mit dem Spiel selbst, sondern mit dem Umgang bzw. dem Kommentieren des Spiels zu tun. Die Rede ist hier vom Gambling. In Deutschland regelrecht berühmt wurden MontanaBlack88 und Knossi, die in steilen Karrieren auf Twitch in kürzester Zeit ein Millionen-Publikum anzogen – und das ganz einfach, in dem sie in Online-Casinos Geld setzten, Gewinne erzielten und Spaß daran hatten.

Dabei spielt es keine Rolle, ob Slots (Spielautomaten mit drei oder mehr Walzen) gezeigt werden oder Streams von einem Live-Casinospiel am Tisch (hierzu gehören Roulette oder Blackjack mit echten Dealern). Das Setting sieht meist so aus, dass der Streamer seinen Bildschirm mit den Zuschauern teilt und sich selbst in einer Ecke einblendet. So kann das Publikum live die Spannung des Glückspiels nachverfolgen und hat zudem einen Einblick auf die Emotionen des Streamers. Durch die Chat-Funktion auf Twitch kommen die Zuschauer dann noch näher an das Geschehen heran.

Twitchs Gegenmaßnahmen

Eine Zeit lang sah es eng aus – besonders für Casino-Streamer aus Deutschland. Denn mit zunehmendem Erfolg und Popularität kamen die Spieler auch in den Fokus der Öffentlichkeit und der Politik. Glückspiel im Internet war lange Zeit in den meisten Bundesländern verboten und damit das Zeigen von Casino-Streams eigentlich illegal.

Nun setzten zwei Entwicklungen ein. Einerseits versuchte Twitch das Streamen von Glückspiel auf der eigenen Seite zu regulieren (ganz verbieten wollte man nicht, da Glückspiel eben in anderen Ländern nicht verboten ist). Dies geschah beispielsweise dadurch, dass Affiliate-Links zu Online-Casinos – die teilweise einige der beliebten Streamer sponsorten – unterbunden wurde. Gleichzeitig beendeten die großen Stars der Szene – MontanaBlack und Knossi haben wir bereits genannt – ihre Gambling-Streams und konzentrierten sich auf Videospiele wie GTA.

Andererseits hat sich die Gesetzeslage in Deutschland mittlerweile wieder geändert, sodass Online-Casinospiele wie Slots oder auch Live-Roulette in Deutschland seit dem 1. Juli 2021 unter bestimmten Bedingungen wieder legal sind. Dies dürfte mittelfristig dazu führen, dass auch wieder mehr im Bereich des Glücksspiels gestreamt wird, wenn gleich Knossi und MontanaBlack bislang noch nicht zurück zu den Streams gekommen sind, die sie groß gemacht haben.