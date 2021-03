Entscheidung zur Wahl einer Xbox und Spielklassiker

Wenn es um die Wahl einer Spielkonsole geht, fällt die Entscheidung nicht immer leicht. Ob man sich ein aktuelles Modell holen oder auf die nächste Generation warten soll, hängt von dem Bedürfnis des Käufers ab. Die Xbox One S ist eine gute Wahl für Einsteiger und Xbox Fans, aber man kann auch auf die Series X umsteigen. Die besten Spielklassiker sollten auf alle Fälle nicht fehlen! Denn auf den neuen Konsolen lassen sich auch die Spiele der Xbox 360 upgraden.

Die Xbox One S ist eine Weiterentwicklung von der ursprünglichen Xbox One, die im Jahr 2013 erschienen ist. Im Jahr 2016 kam dann das S-Modell auf den Markt. Was bei der Xbox One S direkt ins Auge sticht, ist das schlichte weiße Design, was man bei den Vorgängern noch nicht kannte. Was auch anders ist, ist der Anschalte Knopf und der USB-Anschluss auf der Vorderseite der Konsole. Die glänzende Oberflächen wurden abgeschafft und insgesamt wurde die Konsole um 40 % kleiner gehalten im Vergleich zum Vorgängermodell.

Spielern wird eine digitale Bibliothek angeboten, bei der es ganz einfach ist, Spiele zu verwalten indem auf Cloud-Speicher, Spielvorinstallation und digitale Bibliothek zurückgegriffen werden kann. Die Xbox verfügt eine Auswahl über 1300 Spiele.

Weitere Funktionen bietet das 4K-Erlebnis in Streaming (Netflix, Amazon und Co.), Blu-ray und HDR-Unterstützung.

Anschlüsse:

3 USB-Anschlüsse

HDMI In & Out

IR-Verlängerung

Strom (EU)

Optical Audio

Inhalt der Verpackung:

Xbox One S

1 Controller + 2 Batterien

HDMI-Kabel

Stromkabel

Persönliche Lieblingsspielklassiker:

A. Noire

Der düstere Crime-Thriller spielt in Los Angeles in den 40er Jahren wo der Protagonist Detective Phelps, der beim LAPD angestellt ist, ermittelt. Die Stadt wird realistisch dargestellt, gerade zu dieser Zeit mit all ihren Konflikten durch Korruption, Drogenhandel und ansteigenden Mordraten. Phelps muss sich den Herausforderungen stellen, indem er Hinweisen folgt, Zeugen befragt, Verfolgungsjagden durchführt und anschließend Morde aufdeckt. In dieser Stadt scheint jeder etwas zu verbergen. Das tolle an diesem Spiel ist, dass Nostalgie geweckt wird durch die Retrokulisse des damaligen Los Angeles.

Lego Harry Potter Collection

Für alle Harry Potter Fans da draußen ein Muss! Die Spiele sind angelehnt an die Filmreihe und deren Musik und bieten ein Spielerlebnis umgeben von Abenteuern, Rätseln, Zauberei, Duellen und vielem mehr. Sie erinnern uns an unsere Kindheit und man hat das Gefühl mittendrin zu sein.

Fallout Spielserie

Deutsch übersetzt auch radioaktiver Niederschlag, handelt sich um eine dunkle, verstörende Zukunftsvision der Welt und soll ein alternatives Ende des zweiten Weltkrieges darstellen. Die apokalyptische Welt birgt jedoch viele Gefahren und jede Aktion hat auch eine Reaktion. Sehr spannend!

Fifa 21

Das weltbekannte Fußballspiel, was jedem bekannt ist, bietet unzählige Versionen. Bei Fifa 21 ist das Vielfältige, dass nicht nur im klassischen Stadion, sondern auch in anderen Locations gespielt werden kann. Der Karrieremodus bietet auch die Möglichkeit zum Manager aufzusteigen, außerdem kann man sich sein Lieblingsteam zusammenstellen aus Spielern, die in der Vergangenheit gespielt haben und aktuellen Spielern.

Obwohl der Spielklassiker der 80er Jahre Hironobu Sakaguchis Final Fantasy nicht gerade revolutionär war, überzeugte die Story viele. Bis heute wurden über 130 Millionen Exemplare der Spieleserie verkauft. Nach aktuellen Gerüchten wird demnächst ein Remake von Final Fantasy VII für Xbox erhältlich sein, und zwar direkt im Xbox Game Pass. Der Xbox Game Pass umfasst Vorteile der Goldmitgliedschaft zu einem preisgünstigen monatlichen Preis. Man kann mit Freunden zusammenspielen oder mit der Online Community und als Mitglied erhält man auch Rabatt auf diverse Spiele. Es stehen einem drei Pakete zur Auswahl.

2020 wurde eine neue Konsolengeneration auf den Markt gebracht, nämlich die Xbox Series X. Sie wird auf deren Website auch als ,, schnellste und leistungsfähige Xbox aller Zeiten‘‘ bezeichnet. Die Leistung soll überragend sein und Spielarchitekturen sorgen dafür, dass lebendige, dynamische Welten beim Spielen geschaffen werden. Ob sich für das Vorgängermodell oder dem neusten Modell entschieden wird ist völlig egal. Beide Konsolen bieten großartige Leistung und Spielspaß. Die Xbox Series X passt sich der Technologie von heute an und bietet mehr Hightech.