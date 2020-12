Die angesagtesten Slots zum Ende des Jahres

2020 blieben viele Menschen am liebsten daheim – dass jetzt die kalte und düstere Jahreszeit beginnt, verstärkt diesen Trend noch weiter. Unterhaltung, auch gemeinsam mit Freunden, ist jedoch dennoch zu finden – und zwar im virtuellen Bereich. Neben traditionellen Konsolen- und Computerspielen wird das Gaming jedoch auch über Browser und Apps sowie geräteübergreifend immer beliebter. Viele spielen gern auf dem Tablet oder gar einem der neuen, super schnellen Smartphones mit großem Display und toller Grafik, das einem bequem überall hin folgt, sogar wenn es nur von der Couch zum Bett ist. Mobiles Gaming wird heute immer populärer und ist besonders beliebt, wenn man dabei tatsächlich bare Münze gewinnen oder sich wie in einem echten Casino fühlen kann – mit spannenden und fesselnden Online-Slot Maschinen.

Im Herbst 2020 erschien das neue iPhone 12, mit noch besserem Display, ausgerüstet für 5G-Geschwindigkeit und erhältlich in regulärer wie auch in ProMax Version mit 6.7 Zoll Display und bis zu 515 GB Speicherplatz. Kein Wunder, dass damit auch das Spielfieber steigt, zumal immer mehr spannende Apps auf den Markt kommen, die günstiger zu haben sind als Computer- und Konsolen-Games, gleichzeitig diesen jedoch nicht in Unterhaltungswert in nichts nachstehen. Sowohl für iPhone wie auch Android gibt es ein faszinierendes Angebot im Single- oder auch Multiplayer-Modus, sei es mit Fußball, Formel 1, Abenteuer oder Fantasy Thematik.

Immer beliebter wird jedoch das Spielen mit Online-Slots, die Casino-Stimmung daheim bereiten, ganz leicht zu bedienen sind und stundenlange Unterhaltung liefern. Dabei hat der Spieler oftmals die Wahl, um Spiel- oder Echtgeld zu spielen, viele Provider bieten außerdem eine kostenlose Testphase an. Natürlich wollen Spieler sichergehen, dass es sich um einen seriösen Anbieter handelt, gerade wenn mit elektronischen Zahlungsmittel bezahlt wird, wie es auf den meisten Seiten und bei In-App Purchase nötig ist. Zudem sollen die Gewinnchancen hoch sein, was jedoch nicht bei jedem Anbieter und Spiel gleichermaßen der Fall ist – generell liegt die Auszahlrate – also was über die Zeit weg von den Einnahmen als Gewinne ausgeschüttet wird – bei 95-97%, kann bei landesbasierten Slots jedoch auch wesentlich niedriger bei 75% liegen. Seiten wie bestonlinecasino.com erleichtern die Recherche und bieten einen guten Überblick über die besten Gewinnspielanbieter, sowohl für Slots wie auch klassische Tischspiele wie Roulette und Black Jack online.

Zu den beliebtesten Slotspiele des Jahres gehört das Spiel „Millionaire Genie“. Der Test von Millionaire Genie hat ergeben, dass dieses Slotspiel besonders viel Spaß und Unterhaltung bei hohen Gewinnchancen bietet. Mit arabischer Thematik und Fantasy-Charakter ist die Grafik des Spiels wie auch die Handlung attraktiv, bei der eine Schatztruhe von einem Dschinn bewacht wird. Entwickelt von 888 Casino besitzt Millionaire Genie einen riesigen Jackpot, wobei Player auch diverse Gelegenheiten haben, den ein oder anderen Freispiel-Bonus zu ergattern, um die Gewinnchancen zu erhöhen. Viele Fans halten das Spiel für die beste Online Slot-Maschine, die auch mobil bequem gespielt werden kann. Ebenfalls schwer angesagt sind Mega Fortune, Book of Ra Deluxe sowie der Klassiker Tomb Raider.

Generell bleibt festzustellen, dass es in den App-Stores der Mobiltelefonanbieter wie Apple Store und Google Play ein geringeres Angebot an Slot-Maschinen gibt als auf dem Desktop. Angesichts der zunehmenden Beliebtheit von Gaming per Handy oder Tablet ist hier in Zukunft jedoch sicherlich eine Trendwende zu erwarten. Wir warten noch auf voll entwickelte Streaming-Technologien wie Google Stadia, die viel Potenzial haben. Es bleibt nur abzuwarten, ob 5G-Internet dieser Technologien helfen wird, was Smartphone-Gaming angeht.

Welche Smartphones eignen sich jedoch am besten, um im Internet zu zocken und bieten dabei hochauflösende Grafik, hohe Ladegeschwindigkeit und ein Display, das groß genug ist für ein angenehmes Spielerlebnis? Schon lange führt das Asus Rog Phone 3 die Hitliste der Gaming-Phones an, samt seinen 512 GB Speicherkapazität, 3,1 GHz Octa-Core-Porzessor sowie 6,59 Zoll Touchscreen mit einer Auflösung von 2340 x 1080 Pixeln. Das Lenovo Legion Phone Duel besitzt einen gleich großen Speicher, mit 6,65 Zoll sogar ein noch größeres Display und ist mit zwei 2500 mAh Akkus ausgestattet für ein besonders langes Spielvergnügen.

Auf Apple-Seite sind das iPhone Pro Max mit seinem extragroßen 6,5-Soll Display wie eben auch das brandneue iPhone 12 mit seinem noch größeren Display die bevorzugten Modelle zum Gaming. Wer eine günstigere Option sucht, mag jedoch auch am iPhone SE 2020 Gefallen finden, samt einer Auflösung von 1.334 x 750 Bildpunkten und einer Pixeldichte von 326 dpi. Auch das iPhone X ist eine populäre günstigere Alternative, während bei beiden dieser Phones der Akku zum Problem für ambitionierte Gamer werden kann. Die Videowiedergabezeit beträgt zwar 13 Stunden, hardware-lastige Spiele mögen jedoch weitaus kürzer laufen. Generell empfiehlt es sich jedoch stets gerade bei Apple ältere Modelle in Betracht zu ziehen, deren Kosten weitaus niedriger liegen als die aktuelle Version – zumal keines dieser Modelle wirklich alt ist, denn bekanntlich bringt der Hersteller jedes Jahr mindestens ein neues Modell auf den Markt.

Es bleibt abzuwarten, dass der Online-Gaming Markt, und gerade der Bereich Slot-Maschinen im kommenden Jahr rapide weiter ansteigt. Im Sommer 2021 steht die Neuregulierung des Glücksspielvertrags in Deutschland an und wird viele Online-Gambling-Angebote legalisieren. Angesichts dessen, dass Computer immer mehr von Smartphones ersetzt werden, wenn es um Browsen, Shopping und eben auch Gaming geht, ist zudem anzunehmen, dass viele weitere Spiele gerade für mobiles Gaming herauskommen werden. Wer neue Slot-Maschinen im Internet oder im App-Store sucht, sollte jedoch stets eine seriöse Bewertungsseite zurate zu ziehen, um die besten und vertrauenswürdigsten Anbieter und die Spiele mit den höchsten Gewinnchancen zu finden.