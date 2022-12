5 Videospiele, die in diesem Winter auf den Markt kommen

Wegen der Coronavirus-Pandemie wurden in den letzten Jahren viele Spiele auf 2023 verschoben, weil die Entwickler mit komplexen Arbeitsplatzsituationen, Schließungen und anderen Herausforderungen zu kämpfen hatten. Das bedeutet, dass 2023 ein Traumjahr für Videospiele-Fans ist.



Forspoken

Erscheinungsdatum: 24. Januar 2023

Plattform(en): PlayStation 5, PC

Forspoken ist ein frischer neuer Titel von Luminous Productions und Square Enix, der auf einen großen Erfolg hoffen lässt. In diesem einzigartigen Fantasy-Videospiel schlüpfen Sie in die Rolle von Frey, einer jungen Frau aus dem modernen New York, die in ein magisches Fantasiereich transportiert wird, wo sie immense und beeindruckende Kräfte erlangt. Erste Einblicke in dieses Spiel haben eine flüssige Steuerung und eine Reihe von auffälligen Angriffen gezeigt – aber es ist die Geschichte, die hier im Vordergrund steht.

Obwohl Forspoken bisher nur in Ausschnitten und Einblicken zu sehen war, ist es ein Spiel, das sich sehr inspiriert und originell anfühlt. Videospiele haben die Macht, extrem beeindruckende Geschichten zu erzählen, und es bleibt zu hoffen, dass Freys Geschichte genauso magisch und schön ist, wie sie aussieht.

Wild Hearts

Erscheinungsdatum: 17. Februar 2023

Plattform(en): PlayStation 5, Xbox Serie X/S, Windows PC

Keiner weiß mehr, warum die Kemono ihren Amoklauf begannen. Diese riesigen Bestien verfügen über die Kraft der Natur selbst, und niemand konnte sich gegen ihre Macht behaupten. Bis die Jäger, bewaffnet mit tödlichen Waffen und uralter Karakuri-Technologie, den Lauf der Dinge ändern können.

In Wild Hearts erkundet man vom feudalen Japan inspirierte Fantasiewelt – von den blühenden Wiesen bis zu den gewaltigen Ruinen. Seien Sie bereit, denn die Jagd beginnt bald.

Hogwarts Legacy

Erscheinungsdatum: 10. Februar 2023

Plattform(en): PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Serie X/S, Windows PC, Nintendo Switch

Hogwarts Legacy ist ein packendes Open-World-Action-RPG. Jetzt kann man die Kontrolle über das Geschehen übernehmen und im Mittelpunkt eigenes Abenteuers in der Welt der Zauberer stehen.

Dead Island 2

Erscheinungsdatum: 3. Februar 2023

Plattform(en): PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Serie X/S, Windows PC

Dieses Spiel befindet sich seit rund einem Jahrzehnt in der Entwicklung, aber jetzt kommt es ans Licht und wird ein wichtiges Kalenderjahr für Spiele einläuten.

In diesem Abenteuer haben Sie die Aufgabe, infizierte Zombies zurückzuschlagen, mit einer kleinen Gruppe immuner Menschen zu überleben und in blutigen und verzweifelten Kämpfen ganz Los Angeles zurückzuerobern. Um Ihre Mission zu erfüllen, steht Ihnen eine Reihe von Waffen zur Verfügung, darunter ein tödliches Katana, Glasflaschen und eine Schrotflinte.

Sons Of The Forest

Erscheinungsdatum: 23. Februar 2023

Sie werden ausgesandt, um einen verschwundenen Milliardär auf einer abgelegenen Insel zu suchen, und finden sich in einer von Kannibalen verseuchten Höllenlandschaft wieder. Bastle, baue und kämpfe ums Überleben, allein oder mit Freunden, in diesem erschreckenden neuen Open-World-Survival-Horror-Simulator.

Überlebe allein oder mit Freunden. Teilen Sie Gegenstände und arbeiten Sie zusammen, um sich zu verteidigen. Nimm Verstärkung mit, um über und unter der Erde zu erkunden.