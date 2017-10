Knallharte Street Fighter-Action bei Red Bull The Pit !

Es ist laut. Es ist rau. Es ist Red Bull The Pit. Bereits vor 30 Jahren veröffentlichte Capcom das legendäre Beat ‘Em Up-Game Street Fighter, das mittlerweile absoluten Kultstatus genießt. Anlässlich dieses Jubiläums steigt am 21. und 22. Oktober 2017 ein Event der Extraklasse, bei dem das Fighting-Game zu seinen Wurzeln zurückkehrt. In einem unvergleichlichen „3 gegen 3“ Turnier mit insgesamt 32 Teams habt ihr die Chance, euch gegen Pros und Amateure zu behaupten. Es gibt noch wenige Plätze zu vergeben. Melde dich jetzt unter redbull.com/thepit an! Zuschauer können das Geschehen vor Ort oder live auf twitch.tv/redbullesports verfolgen.

Der Ablauf: Im Ring sind die Teilnehmer nicht auf sich allein gestellt, sondern treten in Teams zu je drei Spielern gegeneinander an. Wer alle Kontrahenten des gegnerischen Teams zuerst ausschalten kann, geht als Sieger hervor und zieht in die nächste Runde ein. Nur mit vereinten Kräften und taktischer Finesse können sie sich also gegen die europäische Street Fighter-Elite durchsetzen.

Seid dabei und steigt im Oktober mit uns in The Pit! Weitere Informationen gibt es unter redbull.com/thepit oder auf unserer Facebook Event-Seite.

Quelle: PM Freaks 4U Gaming