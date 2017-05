GP-Inside: Mein größter Fehlkauf | GP-Özlem

Ich habe bereits einige Fehlkäufe hinter mir. Einen bereue ich aber noch heute sehr – nämlich Dead or Alive 5: Last Round. Eigentlich sind es alle Dead or Alive 5 Teile. Ich verstehe bis heute auch nicht, wie Team Ninja so einen Müll programmieren konnte. Von dem fünften Teil gibt es Sage und Schreibe vier Implementierungen: Dead or Alive 5, Dead or Alive 5 plus, Dead or Alive 5: Ultimate und Dead or Alive 5: Last Round.

Sicherlich werden sich jetzt einige wundern, immerhin ist es nur ein Beat ‚m Up mit Frauen, die einfach enorm große Oberweiten besitzen. Die Geschichte des Spiels und die Szenen nach dem Endboss waren für mich aber immer ein Anreiz weiterzuspielen. Für alle die keine Ahnung haben, um was es bei DoA geht: Im Grunde hat jeder Kämpfer seine eigene Geschichte zu erzählen, jedoch geht es primär um den Ninja Clan von Prinzessin Kasumi und ihrem Bruder Hayate. Dieser nämlich verschwindet nach einem Dead or Alive Kampf, und Kasumi macht sich trotz Verbot daran ihren verschollenen Bruder zu suchen. Ihr eigener Clan erklärt sie daraufhin für Vögelfrei. Den Auftrag sie zu töten erteilt der Ninja Oberhäuptling Ayane, Kasumis Halbschwester. Doch ab dem vierten Teil fängt die Geschichte an total dämlich zu werden, Kasumi wird tausendfach geklont und muss gegen den stärksten Klon kämpfen um die Erde zu retten. Eigentlich geht es ab Teil 4 gar nicht mehr um die Geschichte sondern wirklich nur noch um die Oberweite der weiblichen Charaktere. Es gibt sogar einen Spielmodus, bei dem man Einstellen kann wie doll sie sich im Kampf auf- und abbewegen sollen..wtf, genau!