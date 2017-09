Speedlink Parthica Core-Gaming Keyboard im Test

Speedlink hat uns ja vor Kurzem mit einem großen Paket vorweihnachtliche Stimmung beschert, mein Chef hat sich die Virtuis Tastatur angeschaut und HIER seine Erfahrungen niedergeschrieben. Ich bekam die Parthica, welche mit herkömmlichen Membran-Switches arbeitet, zugeschickt & hab in den letzten Tagen diese ausgiebig getestet.

|Erstmal Tastatur auspacken|

Die Verpackung sieht in Ordnung aus, robust genug um das Paket ohne Schaden auch in eine Bahn mitzunehmen (sollte das irgendwie mal der Fall sein); vom Design her ausreichend: Tastatur ist zu sehen, samt den wichtigsten Funktionen.

Die Ausstattung der Tastatur ist übersichtlich: Natürlich das Produkt selbst, eine Anleitung in verschiedenen Sprachen & eine Treiber-CD (wobei in der Anleitung gar empfohlen wird, den aktuellen Treiber auf der Homepage runterzuladen). Der erste Eindruck der Tastatur war überraschend; ungewohnt groß und massiv, aber dennoch vom Gewicht her relativ leicht.

|Was kann die Tastatur? / Ausstattung|

Verbunden wird die Parthica mit einem stoff-ummandeltes USB-Kabel zum PC, was relativ robust wirkt und lang genug für jeden Nutzer sein müsste. Die Tastatur steht robust mit 2 Gummi-Belägen und 2 Plastik-Ständern (die man auch zuklappen kann) auf meinem Glas-Tisch, auf Holz oder Hartplastik ist der Grip sogar besser; das ist nötig, denn die Parthica ist durch ihre Größe relativ breit und massiv, rückt aber selbst bei intensiver Nutzung kein Stück von ihrer Stelle. Bei Betriebnahme installiert das Betriebssystem eigenständig Treiber, um notwendige Funktionen der Parthica nutzbar zu machen; durch die mitgelieferte Treiber-CD sind jedoch alle Funktionen möglich: In drei Farben (Rot, Blau, Violett/Rosa) kann die Tastatur aufleuchten (Intensität 0%, 50%, 100% oder pulsierend), per Druck auf die <P> Taste (Profiltaste) kann man sogar zwischen 5 Profilen wechseln und diese mit verschiedenen Farben (und auch Funktionen) versehen. Mittels Makro-Software sind 93 Tasten konfigurierbar, 15 Tasten frei programmierbar und auf 5 gesonderten Makro-Tasten an der linken Seite ist es ebenfalls Möglich, Funktionen frei nach Wahl zu legen (Dank „On-the-fly-Makro-Aufnahme“ kann man direkt den gewünschten Befehl ausführen, die Software nimmt es auf und legt es auf eine gewünschte Taste). Die Software ermöglicht dazu noch die USB-Abfragrate von 125Hz, 250Hz, 500Hz bis hin zu 1000Hz zu ändern, vorallem für Gamer ein Luxus; die Windows-Taste lässt sich bei Bedarf auch ausschalten, was während dem Zocken einigen Gamern zugute kommt.

Ebenfalls wie die Virtuis, hat die Parthica eine Anti-Ghosting Funktion – Jedoch können „NUR“ 6 Tasten gleichzeitig gedrückt werden, wobei das meiner Meinung vollkommen ausreicht (Zum Vergleich, die Virtuis hat eine 10-Tasten Unterstützung). Als zusätzliche Tasten sind, wie schon angesprochen, die 5 Makro-Tasten auf der linken Seite vorhanden, die je nach Belieben mit Funktionen/Befehlen belegt werden können. Sehr klug durchdacht: Sind diese unbelegt, wandeln sie sich – während man den Browser nutzt – zu Tab-Wechsel Tasten um (Man kann einfach zw. Tab 1 und 5 wechseln). Über dem eigentlichen Tastatur-Layout sind noch insgesamt 10 Multimedia-Tasten am Rand aufzufinden (5 links, 5 rechts); von Musik-Player Tasten, Lautstärkenerhöhung/erniedrigung bis hin zu Arbeitsplatz-Shortcut und auto. Taböffnung für den Browser ist einiges dabei & bieten gute Funktionalität.