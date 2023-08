Blizzard Entertainment und Mila Kunis kooperieren, um die Ukraine zu unterstützen

Blizzard Entertainment ist stolz, mit der ukrainisch-stämmigen Schauspielerin und Produzentin Mila Kunis und BlueCheck Ukraine für ein zeitlich begrenztes Haustier-Benefizprogramm zu kooperieren.

BlueCheck Ukraine, 2022 von Schauspieler:in und Aktivist:in Liev Schreiber mitgegründet, macht ukrainische Wohltätigkeitsorganisationen und Hilfsinitiativen ausfindig, prüft sie und leistet finanzielle Soforthilfe, damit die Organisationen an vorderster Front des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine lebensrettende und weitere entscheidende humanitäre Arbeit leisten können. Die Organisationen sind direkt vor Ort, kennen sich aus und haben Zugang zu den Menschen, die am meisten Not leiden. Aber sie brauchen Hilfe.

Um die wichtige Arbeit zu unterstützen, hat sich Blizzard Entertainment mit Mila Kunis zusammengetan und ein World of Warcraft-Haustierpaket für die Ukraine zusammengestellt. Vom 25. Juli bis zum 29. August können sich Spieler:innen bei World of Warcraft einloggen oder den Battle.net Shop aufrufen und das exklusive Haustierpaket für die Ukraine zum Preis von 20 USD erwerben. Sämtliche Erlöse* fließen direkt in BlueChecks Arbeit, um die Opfer des Krieges zu unterstützen.

„Die Menschen in der Ukraine brauchen verzweifelt Hilfe, und BlueCheck leistet unglaubliche Arbeit, um Gruppen vor Ort mit den nötigen Hilfsmitteln auszustatten – sei es medizinische Versorgung, humanitäre Hilfe, Unterstützung von Kindern, die durch den Krieg zu Waisen wurden und alles, was dazwischen liegt“, so Mila Kunis. „Die World of Warcraft-Community ist die erste Gaming-Community, von der ich Teil wurde – eine Gemeinschaft von Fremden, denen völlig egal war, wer oder was ich bin. Ich habe selbst erlebt, wie großzügig die Community sein kann und was wir erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten. Ich bin stolz, dass wir zusammen einen echten Unterschied für unzählige Menschen in der Ukraine machen.“

„Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine vor mehr als einem Jahr ist der Bedarf nach humanitärer Hilfe und Unterstützung ungebrochen. BlueCheck unterstützt direkt geprüfte Hilfsorganisationen, die dort Arbeit leisten, wo sie gebraucht wird. Wir sind der World of Warcraft-Community sehr dankbar, dass sie uns hilft, diesen Organisationen zu helfen“, erklärt BlueCheck-Mitgründer Liev Schreiber. „BlueCheck erlaubt uns, dem mutigen und widerstandfähigen ukrainischen Volk bedeutsame Hilfe zu leisten. Jeder Dollar, der durch den Kauf des Haustierpakets für die Ukraine gespendet wird, erlaubt uns, diese Arbeit fortzusetzen.“

„World of Warcraft ist eine weltweite Community voller Spieler:innen, die sich gegenseitig unterstützen: sowohl im Spiel als auch im echten Leben. Das ist unsere Gelegenheit, etwas auf die Beine zu stellen, dass einen maßgeblichen Beitrag leistet“, so Holly Longdale, leitende Produzentin von World of Warcraft. „Dank unseren großzügigen Spieler:innen hat unser Haustier-Benefizprogramm im Laufe der Jahre bereits Millionen Dollar gesammelt, um Menschen zu helfen, die es dringend brauchen. Und die Opfer des Krieges in der Ukraine brauchen jetzt unsere Hilfe. Ich bin sicher, unsere unglaubliche Community wird zusammenkommen und die Welt von Azeroth stolz mit ihren neuen Haustieren erkunden, wenn sie weiß, dass jede Spende direkt der lebensrettenden Arbeit von BlueCheck Ukraine zugutekommt.“

Das Haustierpaket für die Ukraine enthält zwei Haustiere, die die Farben der ukrainischen Flagge zeigen:

Ukraine) für World of Warcraft: Wrath of the Lich King™-Charaktere

Solange das Haustierpaket für die Ukraine erhältlich ist, können Spieler:innen auch direkt einen Betrag ihrer Wahl an BlueCheck Ukraine spenden, wenn sie digitale World of Warcraft-Käufe bei Battle.net tätigen. Mit dieser optionalen Spende können Spieler:innen die Initiative auch unterstützen, wenn sie das Haustierpaket für die Ukraine nicht kaufen möchten.

Zum Spielen von World of Warcraft ist ein aktives Abonnement erforderlich.

Mehr Informationen zu BlueCheck Ukraine finden Sie auf BlueCheck.in. Weitere Informationen zu World of Warcraft gibt es auf WorldofWarcraft.com.

Über BlueCheck Ukraine

BlueCheck wurde im März 2022 infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gegründet. Gemeinsam haben die Gründer mehr als 30 Jahre Erfahrung in humanitärer Hilfe und Expertise in verschiedenen anderen Branchen. BlueCheck macht Hilfsorganisationen vor Ort ausfindig, prüft sie und leistet finanzielle Soforthilfe. Als steuerbefreite gemeinnützige Organisation, die von Ropes and Gray sowie Integrity Risk International geprüft wurde, sorgt BlueCheck auf verantwortungsbewusste und effiziente Weise dafür, dass die dringend benötigten finanziellen Mittel schnell genau dort und bei den Leuten in der Ukraine ankommen, wo sie gebraucht werden. BlueCheck finanziert mehr als 20 lokale ukrainische und regionale Organisationen, die Wasser, Nahrungsmittel und Medikamente bereitstellen, Unterkünfte bauen, finanzielle Unterstützung leisten, nicht explodierte Geschosse und Landminen bergen, Menschen in belagerten Gebieten evakuieren und sich in allen Regionen der Ukraine um Witwen, ältere Menschen und Kinder mit besonderen Bedürfnissen kümmern.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

