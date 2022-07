Wie stelle ich mir meinen Gaming-PC zusammen?

Ein Gaming-PC ist nicht nur schneller und leistungsfähiger als ein herkömmlicher PC, sondern kann auch mit besserer Grafik punkten. Doch was genau macht einen guten Gaming-PC aus und wie kann man sich seine eigene Gaming-Maschine zusammenstellen?

Gaming-PC – was ist das eigentlich?

Ein Gaming-PC ist in der Regel ein hochleistungsfähiger Computer, der speziell für die Bedürfnisse von Videospielern entwickelt wurde. Dazu gehören in der Regel eine schnelle CPU, eine leistungsstarke Grafikkarte und viel Arbeitsspeicher.

Die meisten modernen Spiele benötigen einen Gaming-PC, um flüssig und in hoher Auflösung zu laufen. Wenn Sie also ernsthaft spielen wollen, dann sollten Sie in Erwägung ziehen, einen Gaming-PC zu kaufen. Aber was genau müssen Sie beachten, wenn Sie sich einen Gaming-PC zusammenstellen?

Zunächst einmal sollten Sie sich überlegen, welche Art von Spielen Sie spielen möchten. Denn nicht alle Spiele haben die gleichen Anforderungen an die Hardware. Einige Spiele laufen bereits sehr gut auf schwächeren PCs, während andere extrem anspruchsvoll sind und sehr leistungsstarke Hardware benötigen.

Wenn Sie sich also überlegen, welchen PC Sie kaufen möchten, dann sollten Sie zunächst einmal recherchieren, welche Art von Spielen Sie spielen möchten und welche Ansprüche diese an die Hardware stellen. Auf diese Weise können Sie sich einen Gaming-PC zusammenstellen, der genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

In der Regel empfiehlt es sich jedoch, einen Gaming-PC mit möglichst leistungsstarker Hardware zu kaufen. Denn auch wenn Sie heute vielleicht noch keine extrem anspruchsvollen Spiele spielen, so werden Sie in Zukunft vermutlich auf immer mehr solche Spiele stoßen. Und dann ist es gut, wenn Ihr PC bereits entsprechend ausgestattet ist und Sie nicht erst noch Geld in neue Hardware investieren müssen.

Welche Komponenten sind wichtig?

Wenn Sie sich Ihren Gaming-PC selbst zusammenstellen möchten, dann müssen Sie einige wichtige Komponenten beachten. Möchten Sie die neuesten und besten Spiele spielen? Dann benötigen Sie eine gute Grafikkarte. Möchten Sie lieber ältere oder weniger anspruchsvolle Games spielen? Dann reicht vielleicht eine schwächere Grafikkarte aus. Um Ihren Gaming-PC zusammenzustellen, können Sie auch einen Online-PC-Konfigurator benutzen. Dieser blendet inkompatible Komponenten automatisch aus und hilft Ihnen dabei, die passende Hardware auszusuchen.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Arbeitsspeicher (RAM). Je mehr RAM der Gaming-PC hat, desto besser ist es. 16 GB RAM sollten mindestens sein, aber 32 GB oder mehr sind besser. Auch die CPU ist wichtig. Eine schnellere CPU bedeutet in der Regel ein besseres Gaming-Erlebnis. Die CPU ist allerdings nicht so wichtig wie die Grafikkarte. Außerdem sollten Sie auch darauf achten, dass Ihr PC genügend Anschlüsse hat. Wenn Sie zum Beispiel einen Monitor und einen 4K-Fernseher anschließen möchten, dann benötigen Sie mindestens 2 HDMI-Anschlüsse. Achten Sie also darauf, dass Ihr Gaming-PC ausreichend Anschlüsse besitzt.

Wie viel kostet ein guter Gaming-PC?

Die Antwort auf diese Frage ist natürlich nicht eindeutig, da es in erster Linie darauf ankommt, was Sie genau mit Ihrem Gaming-PC machen möchten und wie viel Geld Sie bereit sind auszugeben. Grundsätzlich können Sie mit einem Budget von etwa 1400 Euro einen gut ausgestatteten PC zusammenstellen, der für die meisten aktuellen Spiele problemlos ausreicht. Natürlich gibt es auch teurere Optionen, aber in der Regel lohnt es sich nicht, mehr als 2000 Euro für einen Gaming-PC auszugeben, es sei denn, Sie haben spezifische Ansprüche oder möchten Ihren PC für besonders anspruchsvolle Spiele