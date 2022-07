Games with Gold: Diese Spiele gibt es im Juli gratis

Im Juli 2022 warten im Rahmen der Games with Gold wieder tolle kostenlose Spiele auf Dich: Dabei stehen Dir zwei Titel speziell für Xbox Series X|S und Xbox One sowie zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die Du dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox Series X|S und Xbox One spielen kannst.

Beasts of Maravilla Island

In dem 3D-Adventure Beasts of Maravilla Island schlüpfst Du in die Rolle einer jungen Wildfotografin. Neugierig erkundest Du die magischen Ökosysteme der Insel Maravilla, um außergewöhnliche Kreaturen zu entdecken, ihr Verhalten zu studieren und – was am wichtigsten ist – sie in ihrer ganzen Pracht zu fotografieren.

Beasts of Maravilla Island ist vom 1. bis zum 31. Juli auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Relicta

Relicta ist ein physikbasiertes Spiel voller Rätsel aus der Ego-Perspektive, in dem Du Magnetismus und Schwerkraft kreativ kombinierst, um die Geheimnisse einer mysteriösen Forschungsbasis zu erkunden. In den Tiefen des Mondes bist Du auf Dich allein gestellt und Dein wissenschaftlicher Verstand ist das einzige Werkzeug, mit dem Du das Leben Deiner Tochter retten kannst.

Relicta ist vom 16. Juli bis zum 15. August auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Thrillville: Off the Rails

Bist Du bereit für den ultimativen Freizeitpark? Dann ist Thrillville: Off the Rails genau das Richtige für Dich. Entscheide, welche Attraktionen Du in Deinem Park aufbaust und wie heftig die verschiedenen Achterbahnen Deinen Besucher*innen den Magen verdrehen. Höre auf die Bedürfnisse Deiner Gäste und verschaff ihnen den ultimativen Tag im Vergnügungspark ihrer Träume.

Thrillville: Off the Rails ist vom 1. bis zum 15. Juli auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Torchlight

In dieser fantastischen Welt entscheidest Du Dich für eine von drei Charakter-Klassen und betrittst das mysteriöse Städtchen Torchlight. Auf Deinen Erkundungen kämpfst Du Dich durch jede Menge zufällig generierte Dungeons, in denen Du Dich den unterschiedlichsten gefährlichen Kreaturen stellst. Doch in den Tiefen der Dungeons warten auch spannende Aufgaben und noch mehr sagenhafte Schätze. Fass Dir also ein Herz, nimm Deinen ganzen Mut zusammen und betritt die mysteriösen Welten von Torchlight – es lohnt sich.

Torchlight ist vom 16. bis zum 31. Juli auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Alles Wissenswerte über das Games with Gold-Programm erfährst Du hier. Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate kommst Du ebenfalls in den Genuss aller Vorzüge einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft – inklusive den monatlichen Games with Gold. Zusätzlich hast Du Zugriff auf über 100 tolle Titel auf Konsole, PC, Android, im Browser via Cloud Gaming (Beta) sowie EA Play ohne zusätzliche Kosten. Tritt dem Xbox Game Pass Ultimate also jetzt für nur 1 Euro bei oder upgrade Deine Mitgliedschaft, falls Du bereits Nutzer des Xbox Live Gold-Programms oder des Xbox Game Pass bist.