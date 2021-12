Jurassic World Evolution 2: Der Dinopark kehrt zurück

Am 9. November ist die langersehnte Fortsetzung des Videospiels Jurassic World Evolution für den PC und die Konsolen erschienen. Spieler können darin erneut ihren eigenen Dinopark eröffnen und gleichzeitig eine spannende Story erleben, die auf den Geschehnissen der Filme aufbaut. Die Urzeitechsen haben mittlerweile den Weg in die Wildnis gefunden und beherbergen den Planeten wieder wie vor Millionen von Jahren. Im Park wird den Sauriern nun Schutz geboten, während sie von Wissenschaftlern weiter erforscht werden können. Das neue Game bietet viele Bau- und Gestaltungsoptionen, bringt neue, besser animierte Saurier auf den Bildschirm und lässt Spieler mit der Chaostheorie spielen. Wir haben alle Details zum neuesten Teil der Dino-Abenteuer!

Vom Buch zum Film und Spiel

Das erwartet Spieler in Jurassic World Evolution 2

In der neuen Fortsetzung des Management-Simulators dürfen sich Spieler über viele neue Highlights freuen. Als allererstes fallen natürlich die besonders guten Grafiken auf, die sich seit dem letzten Teil enorm verbessert haben. Die Saurier wirken beinahe lebensecht und sind mit wahnsinnig vielen Details ausgestattet. Spieler können darin mit einer Kampagne starten, die durch alle Spielfunktionen leitet und gleichzeitig eine aufregende Geschichte erzählt. Vertont wurde diese von den Stars der Kinofilme, weshalb man in der Originalversion z. B. Jeff Goldblum und Bryce Dallas Howard hören kann. Ziel ist es weiterhin, einen eigenen Park zu erschaffen, der sowohl für die Saurier einen sicheren und lebenswerten Ort zur Verfügung stellt, als auch für Besucher die perfekte Unterhaltung bietet. Die schier endlosen Gestaltungsmöglichkeiten helfen dabei, ganz unterschiedliche Parks zu erschaffen und sich immer wieder selbst herauszufordern. Neben dem Bau von Gehegen und Gebäuden müssen Spieler als Manager auch Wissenschaftler anheuern und durch Genmanipulationen neuartige Saurier mit anderen Farben oder Merkmalen züchten.

Die Chaostheorie kommt im neuen Game ebenfalls zum Einsatz. Spieler können verschiedene Szenen aus allen fünf Filmen nachspielen, erleben dabei jedoch einen kleinen Twist. Im Spiel wird immer wieder die Frage gestellt: „Was wäre wenn?“ Dabei werden zufällige Szenarien mit den bekannten Filmszenen vermischt, wodurch sich neue Herausforderungen stellen, die es zu bewältigen gilt. Wie die Chaostheorie bereits besagt, kann schon der Flügelschlag eines Schmetterlings am anderen Ende der Welt zu einem Hurrikan führen. Und genauso unvorhersehbar sind die Geschehnisse in diesem Spielmodus. Wer lieber ganz ohne Vorgaben spielt, kann natürlich auch in den Sandkastenmodus wechseln und einfach nur vor sich hin bauen. Für besonders begnadete Parkbesitzer bietet sich außerdem ein Herausforderungsmodus an, in dem die Ziele der Levels in kürzester Zeit und mit einer möglichst hohen Sternebewertungen erzielt werden müssen.

Jurassic World Evolution 2 bringt ein neues Abenteuer auf den Bildschirm, das Dinosaurier-Fans begeistert. Seit November kann das Spiel für PC-Spieler bei Epic Games oder Steam heruntergeladen werden, dazu ist es für die PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erschienen.