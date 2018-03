SAO: Fatal Bullet – Neue Infos zum „Ambush Of The Imposters“-DLC verfügbar

BANDAI NAMCO Entertainment Europe kündigt den Season Pass und ersten kostenpflichtigen DLC “Ambush Of The Imposters” für SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET an. Im Season Pass sind außerdem die zukünftigen DLCs “Betrayal Of Comrades” und “Collapse Of Balance” enthalten.

In “Ambush Of The Imposters” können sich Spieler einem neuen Story-Kapitel, Dungeon und Boss-Kampf stellen. Nachdem die Spieler Gerüchte über ein feindliches ArFA-sys hören, untersuchen sie diese zusammen mit Yamikaze, Dyne und Musketeer X. So beginnt ein neues Abenteuer.

Der erste DLC beinhaltet außerdem:

Neue spielbare Charaktere: Dyne, Yamikaze und Musketeer X (Alternative Gun Gale Online)

Neuer Spielmodus „Bullet of Bullets”: Spieler können in diesem Offline-Modus gegen Kirito und andere Charaktere antreten.

4vs4 Deathmatch Multiplayer Modus (verfügbar in Hero Battle und Avatar Battle): Spieler können in Vierer-Teams auch ohne Boss gegeneinander antreten.

Die zwei weiteren DLCs des Season Pass werden ebenfalls neue Charaktere beinhalten:

DLC “Betrayal Of Comrades”: Clarence und Shirley (Alternative Gun Gale Online)

DLC “Collapse Of Balance”: Alice und Eugeo (Alicization)

“Ambush Of The Imposters” ist Teil des Season Pass für SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET, der zukünftige DLCs beinhaltet.

SAO: Fatal Bullet ist für PlayStation 4, Xbox One, PC Digital via STEAM erhältlich.

Quelle: PM BANDAI NAMCO Entertainment Europe

Videoquelle: YouTube | Bandai Namco Entertainment America