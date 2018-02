Call of Duty: Black Ops 4 – Erste Leaks sollen Details verraten

In den ersten Monaten des Jahres ranken sich wie jedes Jahr die ersten Gerüchte um den nächsten Call of Duty Ableger. Nachdem man zuletzt den zweiten Weltkrieg als Schauplatz hatte, wird es laut aktuellen Gerüchten ein modernes Setting, in welches uns Activision 2018 entführen wird. Wie Branchen Insider Marcus Sellars per Tweet verriet, werde es sich beim nächsten Call of Duty um Black Ops 4 handeln. Auch wenn bereits Black Ops 3 geschichtlich gesehen nichts mehr mit den Vorgängern gemeinsam hatte, ist Black Ops immer noch ein sehr großer und wichtiger Name. Und da dieses Jahr Treyarch mit der Veröffentlichung an der Reihe ist, scheint der Name sogar sehr wahrscheinlich.

Weiter sagt Sellars, handle es sich um ein modernes, also zeitgenössisches Setting, welches wohl auf Wall-Jumps etc. verzichten wird. Neben der bodenständigen Spielweise verrät uns Sellars in seinem Tweet auch, dass das Spiel für PS4, Xbox One, PC und die Switch erscheinen werde. Letztere werde von einem anderen Studio portiert. Während die ersten drei Plattformen sicher sein sollte, darf man einen Switch Release durchaus in Frage stellen. Schließlich glänzten die Call of Duty Ableger für Nintendo System nie durch technische und spielerische Leistung, ganz zu Schweigen von den eher mittelprächtigen Verkaufszahlen. Außerdem gab es schon im Falle von WW2 zahlreiche Gerüchte, dass das Spiel auch für die Switch erscheinen werde.

Damit ist besonders das letzte Gerücht enorm spannend, auch weil Sellars HD Rumble, DLC Support und Motion Steuerung für die Switch Version verspricht. Da es sich aktuell noch um Gerüchte handelt, sollten diese mit Vorsicht genossen werden. Sollten offizielle Informationen an Tageslicht kommen, werdet ihr es bei uns erfahren.

Quelle: gamestar.de

Bildquelle: Activision