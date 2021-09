Ein Buchhändler macht Blockbuster Games – Amazon bringt New World

Die Geschichte von Amazon und seinem Gründer Jeff Bezos ist mittlerweile den meisten wohl bekannt. Gestartet als kleiner Buchversand in einer Garage, den der Gründer damals noch selbst betrieb entwickelte sich das Unternehmen in wenigen Jahren vom unbedeutenden kleinen Laden zu einem absoluten Monopolisten im Versandhandel. Sucht man ein Produkt, findet man es in beinahe jedem Fall bei Amazon auf der Seite. Egal, ob Buch, Zubehör fürs Smartphone oder PC und Konsolen Spiele. Doch nun geht Amazon aufs Ganze und steigt als Entwickler in den Gaming Markt ein. Künftig werden Kunden also nicht nur Spiele anderer Anbieter bei Amazon kaufen können, sondern auch hauseigene Produkte des Versandriesen auf diesem Gebiet erwerben können. Wie der erste Versuch Amazons sich auf dem Markt für Spiele zu etablieren geglückt ist erfährst du in diesem Artikel.

Viel Lob, wenig Kritik – Die New World Beta

Es sind noch wenige Sekunden bis zum Spielstart. Hunderttausende Zuschauer aus aller Welt schauen gebannt auf ihre Bildschirme und können es kaum noch erwarten, bis sie endlich die ersten Szenen aus Amazons neuem MMO New World in der Closed Beta mit eigenen Augen erblicken können. Das war bereits am 20. Juli 2021 als die Streams bei Twitch und Youtube heiß liefen. Seitdem ist einige Zeit vergangen und die Meinungen der Zuschauer zu Amazons Pilotprojekt haben sich herauskristallisiert. Überwiegend gab es Lob für das ausgeklügelte Kampfsystem. Es fällt für ein MMO relativ ungewöhnlich aus, da mit Schusswaffen und Schwertern selbst gezielt werden muss. Folglich ist auch eigeninitiatives Ausweichen erforderlich. Diese Mechanik kennt man bisher von MMOs nicht. Die Bezeichnung als Dark Souls Lite, ist als absolutes Lob zu verstehen: Das beliebte Spiel fordert auch über 10 Jahre nach seinem ersten Release heute noch Spieler auf der ganzen Welt. Besonders beliebt ist es, weil der Faktor Glück kaum eine Rolle spielt. In einem ausgeklügelten und durchdachten Kampfspiel hat Glück nur untergeordnet etwas verloren. Das ist übrigens auch ein Aspekt, den die Fans an New World sehr schätzen: Langeweile kommt sicher nicht auf. Durch das komplexe System aus Crafting und Sammeln werden auch langjährige Spieler von Survival Games angemessen gefordert.

Die Kritikpunkte der Zuschauer

Bei all dem Lob, dass die über 740.000 Twitch Zuschauer, die sich zum Release der Beta vor ihren Bildschirmen versammelt hatten dem Spiel gaben, äußerten einige auch milde Bedenken. Eines der Kernprobleme, das die Spieler sehen ist die Langzeitmotivation zum Spielen des Spiels. Zwar bieten die aufregenden Mechaniken und die Vielzahl an Möglichkeiten für den Anfang ausreichend Beschäftigung, um als Neueinsteiger völlig in der Spielwelt zu versinken. Doch bereits nach dem Release Stream erkannten Spieler, dass wohl schon nach kurzer Spielzeit die Luft raus sein könnte und das MMO repetitiv wird, da keine neue Abwechslung wieder Schwung hinein bringt. Da es bis zum finalen Release allerdings noch etwas hin ist haben die Entwickler noch Zeit, dieses Problem in den Griff zu bekommen.