Meine Kritik an Dark Souls & Co.

Wir kennen sie alle, diese laute Minderheit in der Gamingwelt: „Wenn du Dark Souls nicht durchspielen kannst, bist du ein Lappen und hast keinen Skill.“ Klar, man könnte jetzt sagen, dass ich das Spiel einfach nicht spielen soll, wenn es mir zu schwer ist. In dieser Kolumne soll es auch nicht um das „Mimimi warum ist es so schwer“ gehen, sondern mehr um das „was wäre, wenn es nicht so schwer wäre“. Überlegen wir uns doch kurz, was wäre, wenn Dark Souls (und sein kleiner Bruder Bloodborne) nicht so einen hohen Schwierigkeitsgrad hätten.

Zunächst einmal muss folgendes gesagt werden: Die Werbung zu Dark Souls und Bloodborne lockt mich jedes Mal, wenn ich sie sehe, denn die schaurig-düstere Welten mit ihren kreativen, gruseligen Monstern haben durchaus ihren Charme. An diesen Spielen stimmt meiner Meinung nach vieles, nur nicht der Schwierigkeitsgrad. Mir persönlich macht es eigentlich keinen Spaß, ein Spiel zu spielen, welches mich nicht mehr fordert, sondern nur noch frustet. Gefühlt zehntausend Mal trial-and-error hilft leider nicht dabei, immer wieder Motivation zum Zocken zu finden. So kommt es, dass viele Menschen wie ich das Spiel entweder gar nicht erst kaufen (oder weitergeben/verkaufen/im Regal verstauben lassen). Das ist bedauerlich, denn ich glaube, dass das Spiel durchaus für Leute wie mich Potenzial zum Lieblingsspiel haben könnte. Jedoch wird dieses Potenzial einfach nicht genutzt.

Mir ist natürlich bewusst, warum Dark Souls einen höheren Schwierigkeitsgrad hat. Zum einen, weil es das ganze Spiel interessanter macht (zumindest machen soll) und zum anderen, weil es zum Image gehört. Wenn Dark Souls nicht schwierig wäre, wäre es nur ein weiteres Rollenspiel unter vielen. Dennoch kam mir letztens der Gedanke auf, wie viele Kunden sie damit vergraulen und wie viel Profit sie damit wohl verpassen. Es ist mir bereits aufgefallen, als ein Freund von mir Bloodborne kurz nach dem Release gebraucht kaufen wollte und dies auch konnte – und zwar haufenweise! Bereits wenige Tage nach dem Release wurde das Spiel auf Secondhand-Seiten verscherbelt, oftmals mit der Begründung, dass es keinen Spaß macht oder zu schwer ist. Da frage ich mich, wie das dann mit zukünftigen Titeln aussieht. Wem Bloodborne nicht gefallen hat, der hätte Dark Souls 3 vielleicht gar nicht erst gekauft. Natürlich soll es nicht immer um das Geld und den Profit gehen, aber man muss sich einfach mal rein wirtschaftlich überlegen, wie viele potenzielle Kunden damit wohl verloren gehen.

Außerdem möchte ich einwerfen, dass wir endlich in einem Zeitalter der Technik angekommen sind, in dem man verschiedene Schwierigkeitsstufen in ein Spiel einbauen kann. Bei älteren Spielen war dies technisch schwer möglich, ohne ein ganz neues Spiel zu produzieren. Allein deswegen finde ich es bereits schade, dass From Software diese (heutzutage mögliche) Funktion nicht nutzen will. Sind Dark Souls und sein kleiner Bruder Bloodborne ohne ihren teuflischen Schwierigkeitsgrad nicht mehr liebenswert? Kann das Spiel ohne diesen Schwierigkeitsgrad nichts bieten? Es wäre meiner Meinung nach schöner, wenn die Entwickler verschiedene Schwierigkeitsstufen einbauen würden – und wer das Spiel unbedingt auf hardcore-schwer mit hundertprozentiger Garantie für Frustration spielen will, kann dies so einstellen und dann damit angeben. Aber alle anderen Zocker, die so wie ich mit weitaus weniger zufriedenzustellen sind, können sich über ein angenehmeres Spiel freuen.

Am Schluss kann man trotzdem nur das fragen, was sich jeder irgendwann in seinem Leben fragt: Was wären Dark Souls und Bloodborne ohne ihren individuellen Frustrations- und Schwierigkeitsgrad? Deswegen sind sie doch bekannt und genießen Kult-Status. Sowohl die Dark Souls Reihe als auch Bloodborne staubten extrem positive Wertungen ab und wurden millionenfach verkauft. From Software hat ganz klar eine interessante Welt erschaffen, lädt bisher leider jedoch nicht jeden dazu ein, sie zu besuchen. Ob sich das für zukünftige Spiele vielleicht ändert? Wer weiß, vielleicht werden künftige Spiele von From Software den gleichen Charme, aber eine neue Art der Zugänglichkeit haben.