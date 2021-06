Populäre Spielautomaten in Deutschland

Fans der Spielautomaten auf Glücksspiel Plattformen wie dem Wazamba Casino finden zahlreiche Varianten mit verschiedenen Themen und Formaten. Doch es gibt einige Slots, die sich von der Masse abheben und bei deutschen Spielern besonders beliebt sind:

Book of Dead von Play´n GO

Eckdaten:

Entwickler: Play´n GO

Veröffentlichungsjahr: 2014

Walzen: 5

Gewinnlinien: 10

RTP: 96,21 %

Einsätze: 0,10 € – 100 €

Bonusfunktionen: Wilds, Scatter, Freispiele

Der Spielautomat Book of Dead von Play´n GO entwickelte sich schnell zu einem der populärsten Online Slots in den virtuellen Casinos. Doch warum ist gerade dieses Spiel so beliebt in der Community?

Um diese Frage zu beantworten, ist ein Blick in die Vergangenheit notwendig. Sicher erinnern sich viele Spieler noch an den Novoline Slot Book of Ra, der beinahe schon Kultstatus hatte. Dies mag am Thema liegen, am Design oder an den Funktionen. Doch im Jahre 2017 kündigte Novomatic an, Book of Ra aus regulatorischen Gründen vom deutschen Markt nehmen zu müssen.

Ein Jahr zuvor hatte Play´n GO Book of Dead veröffentlicht. Da das Spiel dem Novomatic Klassiker vom Design und von der Struktur her sehr ähnelte, nahmen die Online Casinos den Slot in ihre Portfolios auf und bewarben ihn als würdigen Ersatz für Book of Dead, und das mit Erfolg.

Starburst von NetEnt

Eckdaten:

Entwickler: NetEnt

Veröffentlichungsjahr: 2013

Walzen: 5

Gewinnlinien: 10

RTP: 96,01 %

Einsätze: 0,01 € – 100 €

Wilds: Ja

Scatter: Ja

Bonusfunktionen: Wilds, Re-Spin

Ein weiterer Slot, der in Deutschland große Popularität erlangt hat, ist der Starburst Slot des schwedischen Glücksspiel-Konzerns NetEnt. Auch wenn das Spiel bereits im Jahre 2013 veröffentlicht wurde, hat es von seiner Popularität nichts eingebüßt, denn Starburst punktet durch sein individuelles Design, sein actionreiches Spiel und seine zeitlose Eleganz.

Das Besondere an dem Spiel Starburst, das an Arcade-Klassiker wie Bejeweled erinnert, ist, dass Gewinnkombinationen nicht nur von links nach rechts, sondern auch von rechts nach links generiert werden können. Hinzu kommen spektakuläre optische und akustische Effekte, die die Spieler immer noch faszinieren.

Gonzo´s Quest von NetEnt

Eckdaten:

Entwickler: NetEnt

Veröffentlichungsjahr: 2010

Walzen: 5

Gewinnlinien: 20

RTP: 96,00 %

Einsätze: 0,20 € – 200 €

Wilds: Ja

Scatter: Ja

Bonusfunktionen: Wilds, Re-Spin, Freispiele, Multiplikator

Als NetEnt seinen Spielautomaten Gonzo´s Quest im Jahre 2010 veröffentlichte, entstand ein regelrechter Hype um das neue Spiel, das sich von den anderen Automatenspielen stark unterschied. Statt rotierenden Walzen fallen die Symbole in Blöcken herab, um die Gewinnkombination zu bilden. Für die Spieler war dies eine völlig neue Spielerfahrung.

Doch Gonzo´s Quest hat noch mehr Funktionen im Gepäck. Wird eine Gewinnkombination generiert, zerbersten die Symbole und werden durch neue herabfallende Blöcke ersetzt. Je mehr Gewinnkombinationen in einer Spielrunde generiert werden, desto höher steigt auch der Multiplikator. Darüber hinaus bietet Gonzo´s Quest auch lukrative Freispiele.

Weitere Gründe für die Beliebtheit sind das individuelle Design, die lustigen Animationen und nicht zuletzt das Thema aus der Zeit der spanischen Eroberer in Südamerika. Mit Gonzo´s Quest legte NetEnt die Messlatte für die Konkurrenz sehr hoch. Viele Game Designer versuchten, auf den Erfolgszug aufzuspringen und entwickelten ähnliche Spiele. Doch bisher ist es noch keinem gelungen, den gleichen Erfolg zu erzielen.

Immortal Romance von Microgaming

Eckdaten:

Entwickler: Microgaming

Veröffentlichungsjahr: 2011

Walzen: 5

Gewinnlinien: 243 Gewinnwege

RTP: 96,86 %

Einsätze: 0,30 € – 60 €

Bonusfunktionen: Wilds, Scatter, Freispiele, Multiplikator

Der Microgaming Spielautomat Immortal Romance wurde zu jener Zeit veröffentlicht, als Vampirfilme wie „Twilight – Liebe auf den ersten Biss“ überaus populär waren. Das düstere und zugleich romantische Flair begeisterte Tausende Fans, und diese Begeisterung hält auch heute noch an, obwohl die Filmblockbuster von damals längst in Vergessenheit geraten sind.

Doch nicht allein das Thema, die Animationen und die gelungene Grafik sind verantwortlich dafür, dass Immortal Romance auf Glücksspiel Webseiten wie dem Wazamba Casino immer noch großen Zuspruch erfährt. Die zahlreichen Funktionen wie Wilds, Freispiele und Multiplikatoren sorgen zudem für Spannung und hohe Gewinne.