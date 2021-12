Die vielen Facetten des Gamings

Schon seit Jahren boomt die Gaming-Szene in Deutschland. Vor allem der Siegeszug der Smartphones trug dazu bei, dass Spiele Einzug in nahezu jedes Wohnzimmer des Landes erhielten. Während Gamer früher meist belächelt und ihre Interessen lediglich als komisch betrachtet wurden, ist dies heutzutage anders. Plötzlich sitzen Gamer nicht mehr im viel zitierten Keller, sondern in der Bahn, am Küchentisch und im Büro. Das Smartphone macht es möglich, in jeder freien Minute schnell eine Partie des neuen Lieblingsspiels zu spielen. Und den einen oder anderen begeistert diese Spielerei plötzlich so sehr, dass der Kauf einer Playstation, einer XBOX oder eines Gaming-PCs gar nicht mehr weit entfernt scheint. Gaming ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Doch welche verschiedenen Genres und Ideen es vereinigt, ist schwer zu überblicken.

Sind Online-Casinos Plattformen für Gaming?

Zunächst sollte darüber philosophiert werden, inwiefern Casino-Spiele sich unter dem Begriff des Gamings einordnen lassen. Für viele Spielerinnen und Spieler ist es wichtig, Welten zu erkunden, Spaß zu haben und Fortschritte zu erzielen. Insbesondere der Faktor des Spaßes muss dabei betont werden. Legt man diese Forderungen zugrunde, können Online-Casinos durchaus als Plattformen zum Gaming dienen. Denn Menschen, die sich auf die dortigen Spiele einlassen, verspüren sicherlich Spaß und positive Aufregung bei jeder einzelnen Runde. Abenteuer können dabei jedoch nur auf sehr abstrakter und individueller Ebene durchlebt werden, indem jede Runde einen neuen Ausgang verspricht. Wer also auf der Suche nach Casino-Spielen im Internet ist, sollte sich die beste Casino-Software suchen und direkt loslegen. Doch wie jedes andere Game birgt auch das Spielen im Online-Casino die Gefahr der Sucht. Höchste Priorität sollte deshalb dem verantwortungsvollen und reflektierten Start in jede einzelne Runde eingeräumt werden. Denn sobald Echtgeld Einbezug in das Game findet, drohen auch finanzielle Verluste.

Handy-Games als Einstieg

Wie bereits beschrieben wurde, sind es oftmals Handyspiele, die eine eher ältere Zielgruppe erreichen und diese dazu bringen, selbst zu Gamern zu werden. Ein besonders häufig angeführtes Beispiel ist dabei das Spiel Candy Crush. Dieses ist auf vielen Smartphones von vergleichsweise älteren Spielerinnen und Spielern installiert und wird in der Freizeit gern gespielt. Doch selbst die kurzen Runden, die in diesen Games verbracht werden, vermitteln genau jene Freude und jene Zufriedenheit, die alle Nutzer mit Wohltun erfüllt. Die Relevanz dieser Spiele sollte deshalb keinesfalls verschwiegen werden.

Spiele an Konsole und PC

Einige Menschen wagen sogar den Schritt vom Smartphone-Game zur vermeintlich „echten“ Videospiel-Variante an Konsole oder PC. Es ist dabei egal, ob optisch wunderschöne Shooter oder Abenteuerspiele gemocht werden. Von diesen Genres erstreckt sich das Angebot nämlich noch weiter über Aufbauspiele, Sportspiele, Strategiespiele und Rennspiele bis hin zu Logik- und Denkspielen. Und insbesondere die Riege der verschiedenen Simulatoren wird in Deutschland sehr gut aufgenommen. Nicht umsonst findet sich der Landwirtschafts-Simulator regelmäßig in den Top-Listen der verkauften Spiele wieder.

Deutsche lieben Gaming. Und die Vielfalt des Angebots erlaubt es inzwischen jedem Menschen, dabei auf seine Kosten zu kommen. Zum Abschalten vom Alltag, Zusammenkommen mit Freunden oder ganz einfach zum Verleben einer guten Zeit eignen sich die digitalen Angebote offenbar sehr gut. Genau deshalb ist es auch zu erwarten, dass sich die Branche in den kommenden Jahren weiter so positiv entwickelt.