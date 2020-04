Blackjack: Das perfekte Minigame?

Spieletitel werden immer komplexer und es genügt vielen heute nicht mehr, nur einen starken Kampagnen-Modus zu besitzen. Stattdessen wollen sich Spieler in einer Open-World austoben und dabei die Möglichkeit haben, zahlreiche Nebenmissionen und Minigames auszuprobieren. Blackjack Spiele haben sich dabei besonders gut bewährt, denn sie bieten eine tolle Mischung aus Einfachheit und Nervenkitzel. Genau aus diesem Grund kann man das Blackjack Kartenspiel mittlerweile in verschiedenen Titeln als Minigame spielen. Wer um echtes Geld spielen möchte, muss aber trotzdem noch auf ein Online Casino wie LeoVegas ausweichen.

Red Dead Redemption 2 – Willkommen im Wilden Westen

Wer Blackjack so spielen möchte, wie es richtig harte Kerle machen, der ist bei RDR2 genau richtig. Hier können verschiedene Spiele in den Saloons gefunden werden, die nichts für schwache Nerven sind. Neben Blackjack wird auch Poker und Five Finger Fillet angeboten, ein Messerspiel, bei dem man die eigenen Finger nicht erwischen sollte. Das Coole an der Blackjack Version in RDR2 ist, dass sie den originalen Regeln des Spiels entspricht. Hier kann man seine Fähigkeiten im Blackjack also gekonnt einsetzen.

GTA Online – Die Spielbank ist eröffnet

GTA Online ist ein großartiges Spiel, das auf der Map von GTA V basiert und durch regelmäßige Updates bis heute noch eine große Anhängerschaft feiert. Viele Jahre wunderten sich Spieler bereits über ein leeres Casinogebäude im Spiel, auf dem ein Schild die baldige Eröffnung ankündigte. Bis 2019 war man sich immer noch nicht sicher, ob das Casino jemals seine Tore öffnen würde. Mit dem Sommerupdate im letzten Jahr wurde das Diamond Casino & Resort aufgesperrt, seither kann man darin verschiedene Casinospiele ausprobieren. Blackjack darf als Klassiker in der Spielbank natürlich auch nicht fehlen und ist bei Fans richtig beliebt.

Nervenkitzel pur: Mit Echtgeld spielen

Bei den vorgestellten Games spielt man jedoch nicht um Echtgeld. Will man das tun, so muss man Blackjack online in seriösen Casinos spielen. Wer Online Blackjack ausprobieren und die Chance auf einen echten Gewinn haben möchte, ist beispielsweise bei Anbietern wie LeoVegas bestens aufgehoben. Das Casino fokussiert sich speziell auf das einfache Kartenspiel und wird daher gerne als Blackjack Casino bezeichnet. Dort warten mehr als 60 verschiedene Spielversionen, die sich alle ein wenig voneinander unterscheiden. Besonders beliebt ist Live Blackjack Online, denn hier kann man mit echten Croupiers via Stream kommunizieren. Die Dealer leiten ganz regulär durch das Spiel, teilen die Karten auf einem echten Tisch aus und können mit dem Spieler über den Stream sprechen. Dieser gibt seine Züge über eine Chatfunktion an und erhält Gewinne direkt auf seinem LeoVegas Konto. Bei einer großen Auswahl an unterschiedlichen Dealern kann man sich immer seinen eigenen Favoriten aussuchen.

Blackjack ist ein simples Spiel, das wenig Erklärung bedarf, aber trotzdem mit jeder Menge strategischer Überlegungen gespielt werden kann. Damit ist es das perfekte Minigame, denn es ist schnell gelernt, kann allerdings stundenlangen Spaß bieten. Wer lieber um Echtgeld spielen möchte, ist bei den Konsolenspielen jedoch falsch, denn diese verfügen über keine Casinolizenz. Stattdessen kann man auf Plattformen wie LeoVegas sein Glück versuchen, auf denen verschiedene Spielvarianten, sowie Live Blackjack angeboten werden.